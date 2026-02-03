165 машини са в готовност за почистване на снега в София

На територията на Столична община времето е предимно облачно, без валежи, при температура около –3°С. Пътните настилки са влажни, на места почти сухи, като участъците с необходимост от обработки се обработват своевременно.
От нощта до момента на справката са извършени 11 обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване. През нощта дейности са осъществявани на територията на 6 района на Столична община.
Към момента обработките против заледяване продължават само при необходимост, както следва в районите: „Панчарево“ (общинската пътна мрежа и улици с масов градски транспорт), „Витоша“ „Красна поляна”, „Люлин“, по Софийския околовръстен път – Южна дъга, на рискови участъци, както и по ул. „Рачо Казанджията“.
В готовност за работа са 165 снегопочистващи машини, като 23 машини са работили на терен.
На територията на Природен парк „Витоша“ от 5:00 часа се извършва опесъчаване по двата планински пътя: кв. „Бояна“ – „Златни мостове“ и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“. Пътищата на територията на парка са проходими при зимни условия.
Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и изпълняват обичайните си маршрути.
Във връзка с контрола по почистването, вчера са наложени 39 фиша на търговски обекти за неизпълнение на задълженията за почистване на прилежащите площи. Напомняме, че е задължение на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис обекти, да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.
Призоваваме водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно, със съобразена скорост и повишено внимание.
