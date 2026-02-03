Новини
България »
165 машини са в готовност за почистване на снега в София

165 машини са в готовност за почистване на снега в София

3 Февруари, 2026 07:53 432 6

  • снегорини-
  • почистване-
  • софия

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и изпълняват обичайните си маршрути

165 машини са в готовност за почистване на снега в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На територията на Столична община времето е предимно облачно, без валежи, при температура около –3°С. Пътните настилки са влажни, на места почти сухи, като участъците с необходимост от обработки се обработват своевременно.

От нощта до момента на справката са извършени 11 обработки с разпръскване на смеси срещу заледяване. През нощта дейности са осъществявани на територията на 6 района на Столична община.

Към момента обработките против заледяване продължават само при необходимост, както следва в районите: „Панчарево“ (общинската пътна мрежа и улици с масов градски транспорт), „Витоша“ „Красна поляна”, „Люлин“, по Софийския околовръстен път – Южна дъга, на рискови участъци, както и по ул. „Рачо Казанджията“.

В готовност за работа са 165 снегопочистващи машини, като 23 машини са работили на терен.

На територията на Природен парк „Витоша“ от 5:00 часа се извършва опесъчаване по двата планински пътя: кв. „Бояна“ – „Златни мостове“ и кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“. Пътищата на територията на парка са проходими при зимни условия.

Всички линии на градския транспорт се движат по разписание и изпълняват обичайните си маршрути.

Във връзка с контрола по почистването, вчера са наложени 39 фиша на търговски обекти за неизпълнение на задълженията за почистване на прилежащите площи. Напомняме, че е задължение на етажните собствености, както и на управителите на търговски и офис обекти, да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да се придвижват с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно, със съобразена скорост и повишено внимание.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    2 0 Отговор
    полека, не се напъвайте !

    07:55 03.02.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Е браво !!! След като спря да вали , и няма нужда от машините , те са в готовност !!! И ще се отчете едно яко чистене за едни яки пари !!!

    07:58 03.02.2026

  • 3 снегът много ни изненада

    1 0 Отговор
    Никой не е очаквал да завали сняг и то баш през февруари .Очакваме да няколко дена да започнат да чистят машините и започнем да ръсим сол.Добрата новина е че боклука замръзна и се затрупа със стяг и не мирише.Тук не е Москва тук е ЕС!

    08:04 03.02.2026

  • 4 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Всеки ден трябва да се напомня,че Терзиев е най-нека,държите кмет в историята на София.

    08:07 03.02.2026

  • 5 Иван Попов

    1 0 Отговор
    Дупки,мърсотия,последици и м,а,нг,алите си горят в печките каквото им падне.Потопи София-ППДБ=МИЗЕРИЯ

    08:11 03.02.2026

  • 6 аз не помня

    0 0 Отговор
    Не помня София да е била толкова непочистена от времето на Янчулев.

    08:39 03.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове