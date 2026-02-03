Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Трети март": Съдът спря регистрацията ни, защото поканихме Румен Радев за наш лидер

3 Февруари, 2026 13:14 828 23

  • трети март-
  • съд-
  • регистрация-
  • движение

От движението са категорични, че няма да се примирят с решението, което според тях е "административна хватка" на олигархията

"Трети март": Съдът спря регистрацията ни, защото поканихме Румен Радев за наш лидер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Движение „Трети март“ официално сезира Европейския комисар по правосъдието Майкъл Макграт, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него заради отказа на Софийския градски съд (СГС) да регистрира формацията като политическа партия. От движението твърдят, че са обект на "умишлено забавяне" и "политически натиск", целящи да ги спрат от участие в предстоящите избори.

"Съдебното решение беше публикувано като отказ часове след публичното ни изявление, че каним ген. Румен Радев за лидер", се посочва в официално съобщение на движението.

Въпреки твърденията на формацията за "изрядни документи", Софийският градски съд мотивира отказа си със съществено формално нарушение. При проверката е установено, че всички 616 представени декларации за индивидуално членство не съдържат дата на подписване. Според магистратите това прави невъзможно да се установи дали документите са подписани в законовия срок спрямо учредителното събрание.

Докато „Трети март“ декларират, че ще застанат "рамо до рамо" с Румен Радев срещу "завладяната държава", самият президент запазва остра дистанция. По-рано той нарече организаторите на подобни формации "измамници", които събират средства от негово име, и подчерта, че няма нищо общо с инициативата.

От движението са категорични, че няма да се примирят с решението, което според тях е "административна хватка" на олигархията. Решението на СГС подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.


София / България
  • 1 Юрист

    11 1 Отговор
    Егати некадърниците забравили да сложат дати хахахах

    Коментиран от #5

    13:18 03.02.2026

  • 2 Трети

    9 4 Отговор
    Март не може да бъде име на партия ! Кой реши тази гениална тъпня ? Датата свързва целият народ , България , а не може да е име за една група , избралоа си я да носи неродената ѝ партия !

    Коментиран от #10

    13:19 03.02.2026

  • 3 Трол

    9 0 Отговор
    Как така всички 616 човека са забравили датите едновременно?

    Коментиран от #7, #19

    13:21 03.02.2026

  • 4 Трети март

    7 2 Отговор
    Тези убитите от хижата бяха наши хора, партизани!

    13:21 03.02.2026

  • 5 Есеист

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "Юрист":

    Грешката не е в датите, а в името. Вместо "Трети март" е трябвало да се казва "Девети септември"

    13:23 03.02.2026

  • 6 616 де били ще правят партия!

    7 4 Отговор
    Само и единствено в територията това е възможно!

    13:23 03.02.2026

  • 7 оня с коня

    7 8 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Ами направи си извода що за Дебили ще подкрепят Радев на изборите.

    13:23 03.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор
    само Радев е СПАСИТЕЛЯ!!!МЕСИЯТА на БГ! той ТОЙ ША ВИ ОПРАВИ за има няма и 40 дни!особено ако си извади и юмрука-за 20

    Коментиран от #13, #21

    13:24 03.02.2026

  • 9 Племето няма национален празник

    4 2 Отговор
    Маскалите искаха да гепат Босфора след 13 руско-турски войни, а племето си мисли, че са го асвабаждавали!

    Коментиран от #14

    13:26 03.02.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Трети":

    Комунистите да си запазят марката
    "9-ти Септември 1944г" !
    Никой няма да им я оспори !!!

    13:26 03.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    А Шиши чу Радев да казва Нашата България и веднага запази името за себе си.Мръсни номера.

    Коментиран от #20

    13:28 03.02.2026

  • 12 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    15-02 партия " Трифон Зарезан" . Хаирлия да е!
    Кръстих ги !

    13:30 03.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ма ДУРО

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Племето няма национален празник":

    В "ДЕСЯТКАТА" !!!

    13:33 03.02.2026

  • 15 И със

    4 1 Отговор
    сини връзки на Чавдарчета , нали ? Акъл море .

    13:34 03.02.2026

  • 16 E кво? Не ви мина номера?

    3 1 Отговор
    Мислехте с едно тесте подписи да кандидатствате за каквото там е актуално? Днес за Радев, утре за Божков, вдругиден за Цветан Василев. Е ми не стана. Не успяхте да си продадете партийната заготовка. Радев не е малък - ще си регистрира партия.

    13:35 03.02.2026

  • 17 Хахаха

    1 2 Отговор
    Ако фатмака беше читав,дали щяха да я спрат?

    13:36 03.02.2026

  • 18 партия Боташ

    5 4 Отговор
    Кой ще я регистрира?

    Коментиран от #22

    13:37 03.02.2026

  • 19 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Изпаднали са в екстаз щото мунчо ще им пристане.

    13:37 03.02.2026

  • 20 А за

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    теб остана "Моят ки неф на Централна".
    Побързай, че някой друг изпаднал комунист връзкар може да те изпревари !

    13:38 03.02.2026

  • 21 Да бе да

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А на бас че Боко ще му скрои шапката!!!

    13:39 03.02.2026

  • 22 Би трябвало

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "партия Боташ":

    Росен Христов , тогава енергиен министър с много кофти биография . Същият , джуркаш с мацки самодоволно с кабрио и яхти ! Същият , изхвърлен от италианската фирма за която е работил в Москва , същият изритан и от Нидерландия.

    13:44 03.02.2026

  • 23 ПРАСЕТА С ДЖУДЖЕТА

    1 0 Отговор
    ЩЕ ПРАВЯТ МРЪСОТИЙ ДОКАТО НЕГИ РАЗКАРАМЕ ТОВА Е СОРОСОДНЯТА.

    14:10 03.02.2026

