"Трети март": Съдът спря регистрацията ни, защото поканихме Румен Радев за наш лидер

Движение „Трети март“ официално сезира Европейския комисар по правосъдието Майкъл Макграт, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него заради отказа на Софийския градски съд (СГС) да регистрира формацията като политическа партия. От движението твърдят, че са обект на "умишлено забавяне" и "политически натиск", целящи да ги спрат от участие в предстоящите избори.
"Съдебното решение беше публикувано като отказ часове след публичното ни изявление, че каним ген. Румен Радев за лидер", се посочва в официално съобщение на движението.
Въпреки твърденията на формацията за "изрядни документи", Софийският градски съд мотивира отказа си със съществено формално нарушение. При проверката е установено, че всички 616 представени декларации за индивидуално членство не съдържат дата на подписване. Според магистратите това прави невъзможно да се установи дали документите са подписани в законовия срок спрямо учредителното събрание.
Докато „Трети март“ декларират, че ще застанат "рамо до рамо" с Румен Радев срещу "завладяната държава", самият президент запазва остра дистанция. По-рано той нарече организаторите на подобни формации "измамници", които събират средства от негово име, и подчерта, че няма нищо общо с инициативата.
От движението са категорични, че няма да се примирят с решението, което според тях е "административна хватка" на олигархията. Решението на СГС подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юрист
Коментиран от #5
13:18 03.02.2026
2 Трети
Коментиран от #10
13:19 03.02.2026
3 Трол
Коментиран от #7, #19
13:21 03.02.2026
4 Трети март
13:21 03.02.2026
5 Есеист
До коментар #1 от "Юрист":Грешката не е в датите, а в името. Вместо "Трети март" е трябвало да се казва "Девети септември"
13:23 03.02.2026
6 616 де били ще правят партия!
13:23 03.02.2026
7 оня с коня
До коментар #3 от "Трол":Ами направи си извода що за Дебили ще подкрепят Радев на изборите.
13:23 03.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #21
13:24 03.02.2026
9 Племето няма национален празник
Коментиран от #14
13:26 03.02.2026
10 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "Трети":Комунистите да си запазят марката
"9-ти Септември 1944г" !
Никой няма да им я оспори !!!
13:26 03.02.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #20
13:28 03.02.2026
12 Хасковски каунь
Кръстих ги !
13:30 03.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ма ДУРО
До коментар #9 от "Племето няма национален празник":В "ДЕСЯТКАТА" !!!
13:33 03.02.2026
15 И със
13:34 03.02.2026
16 E кво? Не ви мина номера?
13:35 03.02.2026
17 Хахаха
13:36 03.02.2026
18 партия Боташ
Коментиран от #22
13:37 03.02.2026
19 Зъл пес
До коментар #3 от "Трол":Изпаднали са в екстаз щото мунчо ще им пристане.
13:37 03.02.2026
20 А за
До коментар #11 от "Последния Софиянец":теб остана "Моят ки неф на Централна".
Побързай, че някой друг изпаднал комунист връзкар може да те изпревари !
13:38 03.02.2026
21 Да бе да
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А на бас че Боко ще му скрои шапката!!!
13:39 03.02.2026
22 Би трябвало
До коментар #18 от "партия Боташ":Росен Христов , тогава енергиен министър с много кофти биография . Същият , джуркаш с мацки самодоволно с кабрио и яхти ! Същият , изхвърлен от италианската фирма за която е работил в Москва , същият изритан и от Нидерландия.
13:44 03.02.2026
23 ПРАСЕТА С ДЖУДЖЕТА
14:10 03.02.2026