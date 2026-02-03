"Трети март": Съдът спря регистрацията ни, защото поканихме Румен Радев за наш лидер

Движение „Трети март“ официално сезира Европейския комисар по правосъдието Майкъл Макграт, Висшия съдебен съвет и Инспектората към него заради отказа на Софийския градски съд (СГС) да регистрира формацията като политическа партия. От движението твърдят, че са обект на "умишлено забавяне" и "политически натиск", целящи да ги спрат от участие в предстоящите избори.

"Съдебното решение беше публикувано като отказ часове след публичното ни изявление, че каним ген. Румен Радев за лидер", се посочва в официално съобщение на движението.

Въпреки твърденията на формацията за "изрядни документи", Софийският градски съд мотивира отказа си със съществено формално нарушение. При проверката е установено, че всички 616 представени декларации за индивидуално членство не съдържат дата на подписване. Според магистратите това прави невъзможно да се установи дали документите са подписани в законовия срок спрямо учредителното събрание.

Докато „Трети март“ декларират, че ще застанат "рамо до рамо" с Румен Радев срещу "завладяната държава", самият президент запазва остра дистанция. По-рано той нарече организаторите на подобни формации "измамници", които събират средства от негово име, и подчерта, че няма нищо общо с инициативата.

От движението са категорични, че няма да се примирят с решението, което според тях е "административна хватка" на олигархията. Решението на СГС подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в седемдневен срок.