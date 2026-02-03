Деян Николов: Ремонтът на 100-годишното читалище в "Горубляне" не бил изпълнен качествено

Народното читалище "Васил Левски – 1926" в столичния кв. "Горубляне" ще отбележи 100 години от създаването си през месец май.
Общински съветници от "Възраждане" обаче сигнализираха за некачествено изпълнение и възможни нарушения при ремонта на сградата му, съобщи БНР.
По предложение на групата в Столичния общински съвет (СОС) са предвидени 109 000 лева за ремонта, но при оглед са забелязали възмутително лошо изпълнение на строителните дейности.
Деян Николов от "Възраждане" отбеляза, че дограмата е сменена за около 15 000 лева, но изтъкна, че реално вложените средства в ремонта са значително по-малко от предвидените.
Възможни са нередности за около 50 000 лева, според общинските съветници. Те настояха кметът на район "Младост" Кукурин да върне фирмата изпълнител и да извърши по-качествено задачата.
"Тъй като район "Младост" не е предвидил финансиране за отбелязване на годишнината на читалището, в СОС ще бъде внесено предложение за отпускане на целеви средства", посочи Николов.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
започна ли поне 🤔❓
Че БЕЗридните НЕизбеаници вече години се ЗАСЕДяВАТ в Партийния дом на ОМРАЗНАТА им БКП🤔❗
10:15 03.02.2026
2 бою циганина
10:17 03.02.2026