Деян Николов: Ремонтът на 100-годишното читалище в "Горубляне" не бил изпълнен качествено

Народното читалище "Васил Левски – 1926" в столичния кв. "Горубляне" ще отбележи 100 години от създаването си през месец май.

Общински съветници от "Възраждане" обаче сигнализираха за некачествено изпълнение и възможни нарушения при ремонта на сградата му, съобщи БНР.

По предложение на групата в Столичния общински съвет (СОС) са предвидени 109 000 лева за ремонта, но при оглед са забелязали възмутително лошо изпълнение на строителните дейности.

Деян Николов от "Възраждане" отбеляза, че дограмата е сменена за около 15 000 лева, но изтъкна, че реално вложените средства в ремонта са значително по-малко от предвидените.

Възможни са нередности за около 50 000 лева, според общинските съветници. Те настояха кметът на район "Младост" Кукурин да върне фирмата изпълнител и да извърши по-качествено задачата.

"Тъй като район "Младост" не е предвидил финансиране за отбелязване на годишнината на читалището, в СОС ще бъде внесено предложение за отпускане на целеви средства", посочи Николов.