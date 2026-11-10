Новини
Имоти »
Испания отпуска 42 млн. евро за обновяване на жилища

Испания отпуска 42 млн. евро за обновяване на жилища

10 Ноември, 2026 14:27 361 3

  • испания-
  • малага-
  • жилища-
  • обновяване-
  • саниране-
  • средства

Над 3500 жилища в провинция Малага ще се възползват от европейско финансиране за енергийна ефективност

Испания отпуска 42 млн. евро за обновяване на жилища - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Испанското правителство е насочило над 42,3 млн. евро към енергийното обновяване на жилищни сгради в провинция Малага, като финансовата подкрепа обхваща 3598 жилища в 36 общини. Средствата са част от националния План за възстановяване, трансформация и устойчивост, финансиран чрез европейския механизъм Next Generation EU, съобщава испанското издание Málaga Hoy, позовавайки се на данни на Министерството на жилищната политика.

Най-голям брой жилища, включени в програмата, се намират в град Малага – 1237. Следват Беналмадена с 509 жилища, Торемолинос с 465, Фуенхирола с 361 и Естепона с 256. Тези пет общини концентрират близо 79% от всички жилища, обхванати от финансирането в провинцията. Сред останалите населени места са Марбея, Михас и Алхаурин де ла Торе.

Програмата предвижда подобряване на топлоизолацията на сградите, ремонт на фасади и покриви, подмяна на прозорци и модернизация на отоплителните и охладителните инсталации. Допустимо е и финансиране за внедряване на възобновяеми енергийни източници, включително системи за собствено производство на електроенергия. При определени условия могат да бъдат подпомагани и дейности за подобряване на достъпността, изграждане на асансьори и премахване на азбест.

Размерът на субсидиите зависи от постигнатото намаление на енергийното потребление. Предвидени са три основни нива на подпомагане – 40%, 65% и 80% от допустимите разходи, като максималната помощ за едно жилище достига съответно 6300, 11 600 и 18 800 евро.

Основната цел на инвестициите е намаляване на потреблението на енергия от невъзобновяеми източници, ограничаване на разходите за отопление и охлаждане и подобряване на условията за живот. Програмата е част от по-широките усилия на Испания за модернизиране на жилищния фонд и изпълнение на европейските цели за енергийна ефективност.

Паралелно с националното финансиране местните власти в Малага развиват собствени програми за обновяване на жилищни сгради. През март общината обяви нова схема за подпомагане на стойност 3 млн. евро, от която се очаква да се възползват около 2500 жилища.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    И там както и тук целта е нашите хора с фирми да получат паричките. Нищо ново

    Коментиран от #2

    14:31 10.11.2026

  • 2 Не е точно тъй

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз Кочо":

    Забележи " милиони"
    А за Кllф милиарди

    14:50 10.11.2026

  • 3 Ало миССирките

    3 1 Отговор
    42 милиона е един блок. Може би става въпрос за 42 милиарда.

    14:50 10.11.2026