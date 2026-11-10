Испания отпуска 42 млн. евро за обновяване на жилища

Испанското правителство е насочило над 42,3 млн. евро към енергийното обновяване на жилищни сгради в провинция Малага, като финансовата подкрепа обхваща 3598 жилища в 36 общини. Средствата са част от националния План за възстановяване, трансформация и устойчивост, финансиран чрез европейския механизъм Next Generation EU, съобщава испанското издание Málaga Hoy, позовавайки се на данни на Министерството на жилищната политика.

Най-голям брой жилища, включени в програмата, се намират в град Малага – 1237. Следват Беналмадена с 509 жилища, Торемолинос с 465, Фуенхирола с 361 и Естепона с 256. Тези пет общини концентрират близо 79% от всички жилища, обхванати от финансирането в провинцията. Сред останалите населени места са Марбея, Михас и Алхаурин де ла Торе.

Програмата предвижда подобряване на топлоизолацията на сградите, ремонт на фасади и покриви, подмяна на прозорци и модернизация на отоплителните и охладителните инсталации. Допустимо е и финансиране за внедряване на възобновяеми енергийни източници, включително системи за собствено производство на електроенергия. При определени условия могат да бъдат подпомагани и дейности за подобряване на достъпността, изграждане на асансьори и премахване на азбест.

Размерът на субсидиите зависи от постигнатото намаление на енергийното потребление. Предвидени са три основни нива на подпомагане – 40%, 65% и 80% от допустимите разходи, като максималната помощ за едно жилище достига съответно 6300, 11 600 и 18 800 евро.

Основната цел на инвестициите е намаляване на потреблението на енергия от невъзобновяеми източници, ограничаване на разходите за отопление и охлаждане и подобряване на условията за живот. Програмата е част от по-широките усилия на Испания за модернизиране на жилищния фонд и изпълнение на европейските цели за енергийна ефективност.

Паралелно с националното финансиране местните власти в Малага развиват собствени програми за обновяване на жилищни сгради. През март общината обяви нова схема за подпомагане на стойност 3 млн. евро, от която се очаква да се възползват около 2500 жилища.

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