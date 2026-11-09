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Четирима шофьори са с отрицателни проби след катастрофата край Русе
  Тема: Войната на пътя

Четирима шофьори са с отрицателни проби след катастрофата край Русе

9 Ноември, 2026 19:17 487 4

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  • пътят русе–разград-
  • пострадали

При сблъсъка на четири автомобила са пострадали шестима души. Четирима от тях са настанени за лечение

Четирима шофьори са с отрицателни проби след катастрофата край Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пробите за алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори, участвали в катастрофата край Русе, са отрицателни. При сблъсъка са пострадали шестима души, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Произшествието е станало на 8 ноември по пътя Русе–Разград, в участъка между кръстовището за Кубрат и русенския квартал „ДЗС“. Сигналът до спешния телефон е подаден в 12:14 часа.

По данни на МВР четири леки автомобила са се ударили последователно. Полицейският екип установил, че 47-годишен шофьор е престоявал с колата си в отбивка край пътя, след което се е включил в движението. Автомобилът му е бил ударен от друга кола, пътуваща в същата посока. След първия сблъсък са се ударили още два автомобила.

„Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори са отрицателни“, съобщи Даниела Малчева.

Четирима от пострадалите са ранени тежко и са настанени за лечение. Това са двама мъже на 24 и 20 години и две жени на 49 и 18 години. Други двама пътници са били прегледани и са диагностицирани като леко ранени.

Причините за катастрофата край Русе все още се изясняват.

Източници: btvnovinite.bg


Русе / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Причината

    1 0 Отговор
    Скорост!

    19:19 09.11.2026

  • 2 сигурно

    0 0 Отговор
    Неможе да бъде .Станала е грешка !!

    19:19 09.11.2026

  • 3 ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК Е :

    1 1 Отговор
    САМО РАДЕВ !!!

    19:30 09.11.2026

  • 4 Хорейшо

    0 0 Отговор
    С една дума.... зейльовци.

    19:31 09.11.2026