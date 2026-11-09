Четирима шофьори са с отрицателни проби след катастрофата край Русе

Пробите за алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори, участвали в катастрофата край Русе, са отрицателни. При сблъсъка са пострадали шестима души, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Произшествието е станало на 8 ноември по пътя Русе–Разград, в участъка между кръстовището за Кубрат и русенския квартал „ДЗС“. Сигналът до спешния телефон е подаден в 12:14 часа.

По данни на МВР четири леки автомобила са се ударили последователно. Полицейският екип установил, че 47-годишен шофьор е престоявал с колата си в отбивка край пътя, след което се е включил в движението. Автомобилът му е бил ударен от друга кола, пътуваща в същата посока. След първия сблъсък са се ударили още два автомобила.

„Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори са отрицателни“, съобщи Даниела Малчева.

Четирима от пострадалите са ранени тежко и са настанени за лечение. Това са двама мъже на 24 и 20 години и две жени на 49 и 18 години. Други двама пътници са били прегледани и са диагностицирани като леко ранени.

Причините за катастрофата край Русе все още се изясняват.

Източници: btvnovinite.bg