Четирима шофьори са с отрицателни проби след катастрофата край Русе

Пробите за алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори, участвали в катастрофата край Русе, са отрицателни. При сблъсъка са пострадали шестима души, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.
Произшествието е станало на 8 ноември по пътя Русе–Разград, в участъка между кръстовището за Кубрат и русенския квартал „ДЗС“. Сигналът до спешния телефон е подаден в 12:14 часа.
По данни на МВР четири леки автомобила са се ударили последователно. Полицейският екип установил, че 47-годишен шофьор е престоявал с колата си в отбивка край пътя, след което се е включил в движението. Автомобилът му е бил ударен от друга кола, пътуваща в същата посока. След първия сблъсък са се ударили още два автомобила.
„Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на четиримата шофьори са отрицателни“, съобщи Даниела Малчева.
Четирима от пострадалите са ранени тежко и са настанени за лечение. Това са двама мъже на 24 и 20 години и две жени на 49 и 18 години. Други двама пътници са били прегледани и са диагностицирани като леко ранени.
Причините за катастрофата край Русе все още се изясняват.
Източници: btvnovinite.bg
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