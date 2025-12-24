Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си

Наум Шопов-младши тръгва за Шри Ланка като водещ на „Ергенът“ по bTV. Шоуто ще се снима два месеца, а той ще бъде там в компанията на жена си Теа и дъщеря си Амая.
„Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, казва актьорът с диплома на лекар.
Следващата година предаването ще се снима от Нико Николов, а тази продуцент бе Радо Тушев, един от първите, снимали „Биг брадър“.
В предаването също няма да има само един ерген, а момичетата ще се борят за сърцето на цели трима.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 разни турски тв
12:37 24.12.2025
2 Бялджип
12:38 24.12.2025
3 СТИГА БЕ
Коментиран от #5
12:39 24.12.2025
4 цербер
12:41 24.12.2025
5 МИНУВАЧ
До коментар #3 от "СТИГА БЕ":ДААА НЯМА... той е най добрият лекар сред артистите и най-добрият артист сред лекарите
12:42 24.12.2025
6 Ццц
12:42 24.12.2025
7 Предаване
12:42 24.12.2025
8 Ал Каш
И да се оглежда като пресича, там практически светофари няма!
12:44 24.12.2025
9 Нужно ли е
12:46 24.12.2025
10 Нагли консуматори
Разточителство и безхаберие
Няма да стане доктор
Напразно използва мястото за обучение на на кой който мечтае да е лекар
Държавата ги създаде тези нагли бездарници ,хищници
Има видове ден
12:49 24.12.2025
11 БеГемот
12:58 24.12.2025
12 зевзек
13:06 24.12.2025