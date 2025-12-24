Новини
Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си

24 Декември, 2025 12:31 805 12

  • наум шопов-младши-
  • ергенът-
  • водещ-
  • шри ланка-
  • теа минкова

Следващата година предаването ще се снима от Нико Николов, а тази продуцент бе Радо Тушев

Наум Шопов отново ще е водещ на "Ергенът", заминава за Шри Ланка с жена си и дъщеря си - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наум Шопов-младши тръгва за Шри Ланка като водещ на „Ергенът“ по bTV. Шоуто ще се снима два месеца, а той ще бъде там в компанията на жена си Теа и дъщеря си Амая.

„Ще работя и ще сме заедно, за да има време за всичко“, казва актьорът с диплома на лекар.

Следващата година предаването ще се снима от Нико Николов, а тази продуцент бе Радо Тушев, един от първите, снимали „Биг брадър“.

В предаването също няма да има само един ерген, а момичетата ще се борят за сърцето на цели трима.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 разни турски тв

    8 0 Отговор
    мижав интерес

    12:37 24.12.2025

  • 2 Бялджип

    15 0 Отговор
    С участието в тази помия, омаскарява паметта на дядо си и хвърля петно върху баща си. Има стара песен на Лили Иванова "Не всичко е пари, приятелю", но днес за повечето хора, всичко стана пари...

    12:38 24.12.2025

  • 3 СТИГА БЕ

    9 0 Отговор
    Омагьосан кръг...то други артисти няма

    Коментиран от #5

    12:39 24.12.2025

  • 4 цербер

    10 0 Отговор
    Щом ще са цели трима, предавенето трябва вече да е "Ергените". Не е само 1 ерген и заглавието трябва да се изписва в множественно число. Участващите женски създания трябва да са Момите,а не ергенки! Ерген е неженен мъж.

    12:41 24.12.2025

  • 5 МИНУВАЧ

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "СТИГА БЕ":

    ДААА НЯМА... той е най добрият лекар сред артистите и най-добрият артист сред лекарите

    12:42 24.12.2025

  • 6 Ццц

    10 0 Отговор
    15 кози си търсят пръч! Някога телевизията имаше и образователна цел, а сега е източник на вредно влияние в много отношения. Съвременната независима журналистика направи така, че прогнозата за времето и хороскопа се превърнаха в малкото неща, в които има някаква истина. 🤣

    12:42 24.12.2025

  • 7 Предаване

    6 0 Отговор
    За престарели жени.

    12:42 24.12.2025

  • 8 Ал Каш

    2 0 Отговор
    Преди 2 седмици бях в Коломбо и в хотела се опиха да ме отровят със супер люта храна. Така че да се приготви за стомашна ревоолюция.
    И да се оглежда като пресича, там практически светофари няма!

    12:44 24.12.2025

  • 9 Нужно ли е

    10 0 Отговор
    Нужно ли е да се харчат пари, за да се запознаем с новата партида златотърсачки и мъже, които се правят на биснесмени

    12:46 24.12.2025

  • 10 Нагли консуматори

    6 0 Отговор
    На фона в бедната разсипана България и обэрканото семейство
    Разточителство и безхаберие
    Няма да стане доктор
    Напразно използва мястото за обучение на на кой който мечтае да е лекар
    Държавата ги създаде тези нагли бездарници ,хищници
    Има видове ден

    12:49 24.12.2025

  • 11 БеГемот

    6 0 Отговор
    Тия хора що изглеждат като идиоти....затова ли ручахме Жабетата за да заменим комунистическият фалш с евроатлантическите простотии...

    12:58 24.12.2025

  • 12 зевзек

    3 0 Отговор
    това реалити, е по малко интересно, от турски сериал, втора категория, онези селските, дето ги дават в 2 часа на обяд, откажете се, не ви бива за тази работа

    13:06 24.12.2025