Драго Чая призна, че харчи на поразия и оцелява от заеми (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 16:59 503 4

В "На кафе" водещият заяви, че не може да спестява

Драго Чая призна, че харчи на поразия и оцелява от заеми (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният водещ Драгомир Драганов, по-известен на зрителите с псевдонима Драго Чая, направи необичайно откровение в ефира на предаването „На кафе“ по NOVA.

Попитан дали успява да спестява, той призна без увъртане, че не само не спестява, но често прибягва до помощ от приятели, за да покрие ежедневните си разходи.

„Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар“, призна без да се притеснява Драго.

В края на 2025 г. Драганов взел твърдо решение да внесе промяна в начина си на живот и отношение към парите: „Казах си, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна. Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели още той.

Признанието му предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – мнозина изразиха симпатия и подкрепа, поздравявайки го за искреността му, докато други бяха шокирани, че дългогодишен телевизионер и човек на публичния живот изпитва подобни затруднения.


  • 1 Тома

    На лицето му е изписано че е три дни преди смъртта да го настигне

    17:01 21.01.2026

  • 2 бай Даньо

    ТОЙ вече сттана ДРАГО МУМИЯТА...какво от това че бил отслабнал

    17:03 21.01.2026

  • 3 Стриптийз уокър

    Гола вода е този Чай...дори без Сахар:)

    17:04 21.01.2026

  • 4 Иван

    Това да вземаш пари на заем не е добре. Говори, че не си прави добре сметката!

    17:06 21.01.2026