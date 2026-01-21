Драго Чая призна, че харчи на поразия и оцелява от заеми (ВИДЕО)

Популярният водещ Драгомир Драганов, по-известен на зрителите с псевдонима Драго Чая, направи необичайно откровение в ефира на предаването „На кафе“ по NOVA.

Попитан дали успява да спестява, той призна без увъртане, че не само не спестява, но често прибягва до помощ от приятели, за да покрие ежедневните си разходи.

„Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар“, призна без да се притеснява Драго.

В края на 2025 г. Драганов взел твърдо решение да внесе промяна в начина си на живот и отношение към парите: „Казах си, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна. Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари“, сподели още той.

Признанието му предизвика вълна от реакции в социалните мрежи – мнозина изразиха симпатия и подкрепа, поздравявайки го за искреността му, докато други бяха шокирани, че дългогодишен телевизионер и човек на публичния живот изпитва подобни затруднения.