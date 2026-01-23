Мартин Николов - Елвиса загатна за участие в ново риалити шоу

Един от най-обсъжданите участници в четвъртия сезон на „Ергенът“ – Мартин Николов - Елвиса, даде на последователите си в Instagram възможността да му задават всевъзможни въпроси. Без да си премълчава, той говори за уроците от миналото, образованието си, риалити форматите и принципите си.

На въпроса „Коя грешка ти даде най-големия житейски урок?“, Мартин отговаря ясно: „Че вярвах на хора, които никога не са revealed (открити) и това ще ми остане обеца на ухото.“

Елвиса разкрива, че има две висши образования – право и международни отношения, но днес не се занимава пряко с нито едно от тях „Образованието е най-важното нещо – то ви дава основа за всичко останало. А после може и да не работите нищо свързано с него, както съм аз сега.“

На въпрос дали пак ще участва в риалити, Мартин отговаря загадъчно: „Нищо не се знае, но със сигурност не е невъзможно.“

Феновете вече спекулират дали това е загатване за ново телевизионно участие.

Попитан кое го отличава от останалите, Мартин отговаря без колебание: „Че си правя каквото искам и когато го поискам – малко хора са така.“

Въпреки че участието му в "Ергенът" предизвика бурни реакции, Елвиса го оценява положително: „Със сигурност има много повече плюсове. Дори минусите ги приемам като уроци и неща, които е трябвало да ми се случат.“

Не подмина и въпрос за фотосесията на неговата половинка Йоана с Виктор Русинов, станала преди година: „Не бях очарован и не ми хареса.“