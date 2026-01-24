Новини
Красавица от "Ергенът" очаква първото си дете (СНИМКИ)

24 Януари, 2026 16:56 846 4

Дългокраката Боряна, която участва във втори сезон на "Ергенът", ще става майка за пръв път

Красавица от "Ергенът" очаква първото си дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Участничката от втория сезон на Ергенът Боряна Лекова официално потвърди, че очаква първото си дете. Новината изненада последователите на риалити звездата, която от сравнително скоро е в нова връзка, но явно доста сериозна.

Боряна, която се бореше за сърцето на пианиста Евгени Генчев, но не успя да стигне до финала на любовното шоу, съобщи за бременността си чрез публикация в Instagram, като разкри, че е в шестия месец. На споделените кадри тя позира с видимо бременно коремче, облечена в елегантна черна рокля, заедно със своя партньор Петър Рашков. С краткото послание „1+1=3“ тя потвърди, че двамата очакват първото си дете и са в треската подготовка за родителството.

След края на риалити формата красавицата Боряна запази личния си живот извън публичното пространство, но пък се разви като инфлуенсър и набра близо 20 хиляди последователи онлайн. Партньорът ѝ Петър остава далеч от медийното внимание, като е известно единствено, че двамата са заедно от 2023 г. и отбелязаха първата си годишнина в края на 2024 г.

В кратки коментари към последователите си Боряна признава, че пътят към майчинството е съпътстван от силни емоции, но го определя като дългоочаквана и осъзната стъпка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 здравка клинчева

    3 0 Отговор
    хвала на такива девици ,които правилно са се изтъргували ,изтъргували и бетонирали с бебе ,така се прави ,евалариум

    17:05 24.01.2026

  • 2 кака миче: скоро е в нова връзка

    3 0 Отговор
    а кои бяха другите старите връзки с кои мераклии

    17:06 24.01.2026

  • 3 хахаха

    1 0 Отговор
    познавам го човека, и нея я знам коя е, тая цял живот гледа парите, само това ще кажа

    17:18 24.01.2026

  • 4 Сега колко нови връзки я чакат само

    1 0 Отговор
    Този ще има много приятели и хубави големи рога! Където е минавала магистралатрудно ще стане еденична пътечка

    17:36 24.01.2026