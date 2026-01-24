Красавица от "Ергенът" очаква първото си дете (СНИМКИ)

Участничката от втория сезон на Ергенът Боряна Лекова официално потвърди, че очаква първото си дете. Новината изненада последователите на риалити звездата, която от сравнително скоро е в нова връзка, но явно доста сериозна.

Боряна, която се бореше за сърцето на пианиста Евгени Генчев, но не успя да стигне до финала на любовното шоу, съобщи за бременността си чрез публикация в Instagram, като разкри, че е в шестия месец. На споделените кадри тя позира с видимо бременно коремче, облечена в елегантна черна рокля, заедно със своя партньор Петър Рашков. С краткото послание „1+1=3“ тя потвърди, че двамата очакват първото си дете и са в треската подготовка за родителството.

След края на риалити формата красавицата Боряна запази личния си живот извън публичното пространство, но пък се разви като инфлуенсър и набра близо 20 хиляди последователи онлайн. Партньорът ѝ Петър остава далеч от медийното внимание, като е известно единствено, че двамата са заедно от 2023 г. и отбелязаха първата си годишнина в края на 2024 г.

В кратки коментари към последователите си Боряна признава, че пътят към майчинството е съпътстван от силни емоции, но го определя като дългоочаквана и осъзната стъпка.