Гръцкият продуцент Илиас Кокотос разкри тайната на успеха на „Bangaranga“

Победата на Дара с „Бангаранга“ е резултат най-вече от силната екипна работа, заяви гръцкият продуцент Илиас Кокотос. Той е част от екипа на песента заедно с Димитрис Контопулос, а двамата работят и по подготовката на „Евровизия 2027“ в Бургас.

„Добрата екипна работа е най-важното нещо“, каза Кокотос пред „България Днес“. По думите му всички участници са били съсредоточени върху общата цел, а Българската национална телевизия, режисьорът и музикалният продуцент са допринесли за подготовката на изпълнението.

Продуцентът определи победата във Виена като най-интересната част от съвместната работа. Според него Дара е успяла да спечели публиката, защото е показала удоволствие от изпълнението и не е изглеждала притеснена на сцената.

Той разказа, че в началото за певицата е било трудно да съчетава пеене и танци, но опитът ѝ в телевизионни предавания на живо ѝ е помогнал. Неговият съвет към нея е бил да използва трите минути на сцената, за да даде цялата си енергия.

Кокотос смята, че България и Балканите имат потенциал да създават хитове с международен успех. Той посочи примери от Румъния и Албания и отбеляза, че българската и гръцката музика имат много общи черти.

Гръцкият продуцент потвърди, че ръководи екип, който работи по шоуто за „Евровизия 2027“ в Бургас. България получи домакинството след победата на Дара, а БНТ и Европейският съюз за радио и телевизия избраха морския град за домакин на конкурса.

Финалът ще се проведе на 15 май 2027 г. в „Арена Бургас“, а полуфиналите са насрочени за 11 и 13 май. Кокотос обясни избора на Бургас с възможността целият град да се превърне в част от събитието. Като примери той посочи Ливърпул, Ротердам и Базел, които са били домакини вместо по-големи градове в съответните държави.

„Искаме да направим най-доброто и да накараме българите да се гордеят с това, което ще видят“, заяви Илиас Кокотос.

Дара е чакала три години за правилния момент

Дара разказа, че е запазила „Бангаранга“ в продължение на три години, защото е усещала, че песента е създадена за „Евровизия“. В подготовката участва и румънският продуцент Моноар, който според певицата е помогнал за завършения вид на композицията.

Преди участието си тя се е изолирала в Гърция, тичала е и е практикувала медитация, за да контролира напрежението и сърдечния си ритъм. След националната селекция Дара разказва и за получени заплахи и панически атаки, като посочва, че подкрепата на съпруга ѝ Ервин ѝ е помогнала да продължи.

„Реших, че няма да бъда жертва на тази история“, каза Дара. Тя заяви, че е искала не само да представи себе си, но и да насочи вниманието към България и Балканите.

След победата Дара и „Бангаранга“ продължиха международното си представяне с кандидатури в четири категории за наградите „Грами“ 2027. Официалните номинации ще бъдат обявени на 16 ноември 2026 г.