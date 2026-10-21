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Лейди Гага намекна за нов албум, след като стана майка
  Тема: Известни личности

Лейди Гага намекна за нов албум, след като стана майка

21 Октомври, 2026 16:01 447 4

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  • певица

Певицата отговори на фен в ТикТок, че няма да се наложи да чака дълго за нова музика

Лейди Гага намекна за нов албум, след като стана майка - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лейди Гага намекна, че почитателите ѝ няма да чакат дълго за следващия ѝ албум. Певицата отговори на коментар в ТикТок с краткото „Не се притеснявайте“, след като фен я призова да не оставя дълга пауза между албумите.

Коментарът е публикуван под рекламно видео, в което Лейди Гага представя козметичен продукт. Фенът, част от общността, известна като Малките чудовища, написа: „Гага, моля те, не ни карай да чакаме дълго за албумите! Просто искаме музика! Всеки албум излиза все по-късно и по-късно“.

Отговорът на певицата не съдържа конкретна дата за нов албум, но беше приет от почитателите ѝ като знак, че работата по нова музика може да продължи скоро. Последният ѝ студиен проект е Mayhem, който излезе през март 2025 г.

След издаването на Mayhem Лейди Гага записа три песни за филма „Дяволът носи Прада 2“. Сред тях е Runway, създадена в сътрудничество с 28-годишната рапърка Доучи.

Доучи вече намекна, че общата им работа не е приключила. В интервю за E!News през април тя каза: „Не искам да разкривам твърде много, защото предстоят още неща от мен и Лейди Гага“.

Рапърката определи Лейди Гага като „ангел“, с когото е невероятно удоволствие да се работи, и я похвали като „майстор в своето изкуство“. Лейди Гага също говори с възхищение за музикалните качества на Доучи.

„Влюбих се в музиката ѝ и в нейната сурова, дълбоко лична гледна точка. Силата на думите ѝ, нейната уязвимост, начинът, по който реди рими с тази дива смесица от дързост и емоционална прецизност - това ме докосна до дъното на душата ми“, каза Лейди Гага пред британското издание на „Vogue“.

Намекът за нов албум идва скоро след като стана ясно, че Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители. Първото им дете, момиченце на име Роуз, е родено през юни от сурогатна майка.

Лейди Гага и Полански, който е предприемач, са заедно от 2020 г. и се сгодиха преди две години. Двамата не са обявили дата за следващия албум, но отговорът на певицата оставя отворена възможността нов проект да бъде представен без дълго изчакване.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    2 1 Отговор
    ааа, скъсвам се да я чакам. даже довечера на биричката ще я чакам отново

    16:27 21.10.2026

  • 2 Кочо

    2 1 Отговор
    Може би, няма нужда!

    16:39 21.10.2026

  • 3 Тцтцтц

    2 1 Отговор
    Сурогатното майчинство трябва се забрани.

    16:45 21.10.2026

  • 4 Ха,ха

    2 1 Отговор
    Разни като тая използват бедни,да им износват децата,тва е престъпление.

    16:46 21.10.2026