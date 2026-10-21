Лейди Гага намекна за нов албум, след като стана майка

Лейди Гага намекна, че почитателите ѝ няма да чакат дълго за следващия ѝ албум. Певицата отговори на коментар в ТикТок с краткото „Не се притеснявайте“, след като фен я призова да не оставя дълга пауза между албумите.

Коментарът е публикуван под рекламно видео, в което Лейди Гага представя козметичен продукт. Фенът, част от общността, известна като Малките чудовища, написа: „Гага, моля те, не ни карай да чакаме дълго за албумите! Просто искаме музика! Всеки албум излиза все по-късно и по-късно“.

👀 | VEJA RESPOSTA QUE LADY GAGA DEU AO UM FÃ NO TIKTOK: A mensagem diz: "Gaga, por favor, não nos faça esperar muito pelos álbuns!!! Nós só queremos música!!! Cada álbum tem demorado cada vez mais 😭", Lady Gaga diz em seguida: "Não se preocupe 💓💓" https://t.co/C8BEWQ1u0s — QG LADY GAGA (@QG_LadyGaga) October 20, 2026

Отговорът на певицата не съдържа конкретна дата за нов албум, но беше приет от почитателите ѝ като знак, че работата по нова музика може да продължи скоро. Последният ѝ студиен проект е Mayhem, който излезе през март 2025 г.

След издаването на Mayhem Лейди Гага записа три песни за филма „Дяволът носи Прада 2“. Сред тях е Runway, създадена в сътрудничество с 28-годишната рапърка Доучи.

Доучи вече намекна, че общата им работа не е приключила. В интервю за E!News през април тя каза: „Не искам да разкривам твърде много, защото предстоят още неща от мен и Лейди Гага“.

Рапърката определи Лейди Гага като „ангел“, с когото е невероятно удоволствие да се работи, и я похвали като „майстор в своето изкуство“. Лейди Гага също говори с възхищение за музикалните качества на Доучи.

„Влюбих се в музиката ѝ и в нейната сурова, дълбоко лична гледна точка. Силата на думите ѝ, нейната уязвимост, начинът, по който реди рими с тази дива смесица от дързост и емоционална прецизност - това ме докосна до дъното на душата ми“, каза Лейди Гага пред британското издание на „Vogue“.

Намекът за нов албум идва скоро след като стана ясно, че Лейди Гага и годеникът ѝ Майкъл Полански са станали родители. Първото им дете, момиченце на име Роуз, е родено през юни от сурогатна майка.

Лейди Гага и Полански, който е предприемач, са заедно от 2020 г. и се сгодиха преди две години. Двамата не са обявили дата за следващия албум, но отговорът на певицата оставя отворена възможността нов проект да бъде представен без дълго изчакване.