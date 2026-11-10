Ралица Паскалева ще бъде водеща на новото риалити "Свекървата" (ВИДЕО)

В новото любовно шоу „Свекървата“ любовта няма да се печели само пред един човек. На 13 ноември започва онлайн риалити, в което 24 необвързани жени ще се борят за сърцето на един мъж, но ще трябва да спечелят и одобрението на неговата майка.

Начело на формата застава актрисата и водеща Ралица Паскалева. Досегашното лице на "Игри на волята" ще води участничките през изпитание, в което романтичният избор ще върви заедно със семейната преценка. Така кандидатките няма да се състезават единствено за вниманието на ергена, а и за доброто впечатление пред жената, която познава най-добре характера и навиците му.

В предаването майката ще наблюдава поведението на жените, ще им задава неудобни въпроси и ще преценява коя от тях би била подходяща партньорка за сина ѝ. Очаква се разговорите да стигат до теми като предишни връзки, изневери, пари и пластични корекции.

Тъкмо в тези разговори ще се вижда и основният конфликт на формата: докъде стига родителската загриженост и кога тя започва да се превръща в намеса в личния избор. Възможно е жена да се хареса на мъжа, но да не получи одобрението на майка му. Също толкова вероятен е и обратният вариант – кандидатка да впечатли бъдещата свекърва, без да предизвика същия интерес у нейния син.

Ралица Паскалева има лична връзка с темата за отношенията между снаха и свекърва. Тя поддържа близки отношения с Дора, майката на волейболиста Теодор Салпаров. Сега водещата ще бъде в центъра на предаване, което поставя именно семейното одобрение между двама влюбени под светлините на прожекторите.

Създатели на „Свекървата“ са Павел Колев и Ицака, познати и с онлайн проекта „Къщата на инфлуенсърите“. Новият им формат съчетава любовна надпревара, семейни отношения и хумор, а напрежението ще идва от възможното разминаване между чувствата на ергена и очакванията на неговата майка.

Премиерата е насрочена за 13 ноември. Тогава ще стане ясно дали 24-те участнички ще се опитат да спечелят само един мъж, или ще трябва още от първия ден да убедят и най-важната жена в живота му.