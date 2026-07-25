Ралица Паскалева ще е новата водеща на "Женени от пръв поглед"?

Любопитни, но непотвърдени слухове твърдят, че актрисата Ралица Паскалева може да поведе телевизионния формат „Женени от пръв поглед“ след края на „Игри на волята“, пише dama.bg.

Към момента няма официално потвърждение за следващата телевизионна поява на досегашната водеща на екстремното шоу, но тя сама разпали различни спекулации, когато по време на участието си в "На кафе" заяви, че с Нова телевизия готвят нещо ново заедно, но не може да издава нищо на този етап.

По данни на непотвърдени слухове, актрисата може да застане начело на телевизионния формат „Женени от пръв поглед“ — риалити предаване, което е добре познато на зрителите. Това би представлявало интересен обрат в професионалния ѝ път и възможност да се изяви в нова светлина.

Според непотвърдена информация, Ралица Паскалева не се е чувствала напълно комфортно в "Игри на волята" след принудителните рокади в екипа. Говори се, че новата екранна динамика не ѝ е допаднала, което е породило въпроси относно бъдещето ѝ в предаването. Ралица и Димо Алексиев бяха любимо дуо на зрителите на шоуто, които още повече тъжат за напускането ѝ.

Решението да се насочи към новия риалити формат "Женени от пръв поглед" би било рискована стъпка, имайки предвид, че "Игри на волята" се утвърди като един от най-гледаните в българския телевизионен ефир. Това го прави стабилна платформа за всеки водещ и логично подобна промяна предизвиква интерес. Без официална информация, тепърва предстои да разберем къде ще гледаме Ралица Паскалева през новия телевизионен сезон.