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Ралица Паскалева ще е новата водеща на "Женени от пръв поглед"?

Ралица Паскалева ще е новата водеща на "Женени от пръв поглед"?

25 Юли, 2026 15:24 586 3

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  • актриса-
  • женени от пръв поглед-
  • игри на волята

Актрисата вече загатна, че с Нова телевизия готвят нещо ново след напускането ѝ на "Игри на волята"

Ралица Паскалева ще е новата водеща на "Женени от пръв поглед"? - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любопитни, но непотвърдени слухове твърдят, че актрисата Ралица Паскалева може да поведе телевизионния формат „Женени от пръв поглед“ след края на „Игри на волята“, пише dama.bg.

Към момента няма официално потвърждение за следващата телевизионна поява на досегашната водеща на екстремното шоу, но тя сама разпали различни спекулации, когато по време на участието си в "На кафе" заяви, че с Нова телевизия готвят нещо ново заедно, но не може да издава нищо на този етап.

По данни на непотвърдени слухове, актрисата може да застане начело на телевизионния формат „Женени от пръв поглед“ — риалити предаване, което е добре познато на зрителите. Това би представлявало интересен обрат в професионалния ѝ път и възможност да се изяви в нова светлина.

Според непотвърдена информация, Ралица Паскалева не се е чувствала напълно комфортно в "Игри на волята" след принудителните рокади в екипа. Говори се, че новата екранна динамика не ѝ е допаднала, което е породило въпроси относно бъдещето ѝ в предаването. Ралица и Димо Алексиев бяха любимо дуо на зрителите на шоуто, които още повече тъжат за напускането ѝ.

Решението да се насочи към новия риалити формат "Женени от пръв поглед" би било рискована стъпка, имайки предвид, че "Игри на волята" се утвърди като един от най-гледаните в българския телевизионен ефир. Това го прави стабилна платформа за всеки водещ и логично подобна промяна предизвиква интерес. Без официална информация, тепърва предстои да разберем къде ще гледаме Ралица Паскалева през новия телевизионен сезон.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВЪХ!!!

    1 0 Отговор
    За къде сме без Ралица в “Игри на неволята”?! Е сега ше изгарям от нетърпение да я видя водеща в предаването “Женени ептен без поглед” щото бекграунда й е да играе на воля, а след таквиз занимания мож се ожени и на сляпо!!!

    15:35 25.07.2026

  • 2 Лост

    2 0 Отговор
    А предаване ""Вип пияндурници с мътен поглед " кога ? Поне за там кастинг не трябва.

    15:57 25.07.2026

  • 3 Мишо

    2 0 Отговор
    Измислената актриса с огромните ходила. Имаше една реклама с нея с една поличка "хавайка", ходилата и са като плавници.

    16:02 25.07.2026