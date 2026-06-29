Новини
Любопитно »
Ралица Паскалева обясни напускането на "Игри на волята" (ВИДЕО)

Ралица Паскалева обясни напускането на "Игри на волята" (ВИДЕО)

29 Юни, 2026 11:57 1 734 10

  • ралица паскалева-
  • водеща-
  • актриса-
  • игри на волята-
  • напускане

Актрисата загатна за нови проекти, които готви с Нова телевизия

Ралица Паскалева обясни напускането на "Игри на волята" (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ралица Паскалева за първи път коментира публично раздялата си с „Игри на волята“, след като стана ясно, че повече няма да бъде водеща на екстремното риалити.

В ефира на "На кафе" по Нова телевизия актрисата категорично заяви, че решението е било лично нейно. Ралица се присъедини към панела на Гала като гост-коментатор тази сутрин. Лицето на "На кафе" посрещна втората си внучка, заради което все още не е в ефир.

"Решението да не бъда част от "Игри на волята" е изцяло мое. Няма да влизам в детайли. С Нова телевизия имаме страхотни, грандиозни творчески проекти, за които хората съвсем скоро ще разберат", обясни и загатна обичаната от стотици водеща, която изгря в ефира с типичната си широка усмивка.

Тя призна, че напрежението в новите ѝ ангажименти е съвсем различно от всичко, което е правила досега.

„В "Игрите" бях в роля. Но оттук нататък новосформираният тандем да му мисли. Ще им стискаме палци и ще сме пред екраните“, добави тя за Ивет Лалова и Павел.

На въпрос на Кристина Патрашкова за какво не ѝ достига воля в живота, Ралица Паскалева отговори, че рядко се отказва от целите си.

„Имам доста силна воля. Ако си наумя нещо да свърша, полагам всички усилия да го направя“, заяви актрисата.

Ралица призна още, че след шест последователни сезона в „Игри на волята“ за първи път от години ще има свободно лято.

„В "Игрите" изкарах шест сезона. Това ще ми бъде първото лято от доста време насам. Близките ми много се вълнуват от този факт“, сподели тя.

Макар да отказа да разкрие подробности около решението си да се раздели с предаването, думите ѝ подсказват, че зрителите ще я видят в нови телевизионни проекти още съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не са

    5 3 Отговор
    Важни обясненията на жените, важното е това, което правят! За него са отговорни!

    Коментиран от #2

    12:00 29.06.2026

  • 2 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не са":

    Точно. Не ги слушай какво говорят, а ги гледай какво правят. И наказвай според делата.

    12:26 29.06.2026

  • 3 Хаха

    6 1 Отговор
    Искала е повече пари все пак цяло Лято ще кисне в изолатора при комарите вместо да иде но Гърция със семейството си.

    12:27 29.06.2026

  • 4 Беден

    7 0 Отговор
    речник, едни и същи клишета - ах и ох

    12:37 29.06.2026

  • 5 фон смоухайзен

    6 0 Отговор
    на кафе - отка4ени 🐷🎃👎👃🤪🤣🥴🌽

    12:39 29.06.2026

  • 6 ВЪХ!!!…”с един куршум два заека”

    1 1 Отговор
    ДНес ми е късметлийския ден…щото не съм гледал “игри на волята”, за да разбера, че таз особа е отпаднала от там като водеща и да ми се наложи да си взема водния пистолет и да се гръмна с него...от мъка де, а от друга страна не съм гледал и “на кафе” за да бъда разтърсен от новината, че водещата баба отново не е на екран!!!

    12:56 29.06.2026

  • 7 Янко

    1 0 Отговор
    Най вероятно ще смени дъртата и вече скучна Гала. 🤣

    13:01 29.06.2026

  • 8 0407

    0 0 Отговор
    надявах се ,че опростачването на българите,няма да е лесно,но.....не би... доказателства има всеки ден.

    13:07 29.06.2026

  • 9 глоги

    0 0 Отговор
    Ралица се присъедини към панела на Гала като гост-коментаторКА... Лицето на "На кафе" посрещна втората си внучка, заради което все още не е в ефир.РАЛИЦА ЛИ Е ПОСРЕЩНАЛА ВТОРАТА СИ ВНУЧКА ИЛИ ГАЛА?! ...обясни и загатВАЙКИ обичаната от стотици ХОРА водеща, която изгря в ефира с типичната си широка усмивка.

    13:11 29.06.2026

  • 10 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    Ами като не я канят,,,, и да се натиска файда няма. Но се оказа и тук, че незаменими няма

    13:11 29.06.2026