Ралица Паскалева обясни напускането на "Игри на волята" (ВИДЕО)

Ралица Паскалева за първи път коментира публично раздялата си с „Игри на волята“, след като стана ясно, че повече няма да бъде водеща на екстремното риалити.

В ефира на "На кафе" по Нова телевизия актрисата категорично заяви, че решението е било лично нейно. Ралица се присъедини към панела на Гала като гост-коментатор тази сутрин. Лицето на "На кафе" посрещна втората си внучка, заради което все още не е в ефир.

"Решението да не бъда част от "Игри на волята" е изцяло мое. Няма да влизам в детайли. С Нова телевизия имаме страхотни, грандиозни творчески проекти, за които хората съвсем скоро ще разберат", обясни и загатна обичаната от стотици водеща, която изгря в ефира с типичната си широка усмивка.

Тя призна, че напрежението в новите ѝ ангажименти е съвсем различно от всичко, което е правила досега.

„В "Игрите" бях в роля. Но оттук нататък новосформираният тандем да му мисли. Ще им стискаме палци и ще сме пред екраните“, добави тя за Ивет Лалова и Павел.

На въпрос на Кристина Патрашкова за какво не ѝ достига воля в живота, Ралица Паскалева отговори, че рядко се отказва от целите си.

„Имам доста силна воля. Ако си наумя нещо да свърша, полагам всички усилия да го направя“, заяви актрисата.

Ралица призна още, че след шест последователни сезона в „Игри на волята“ за първи път от години ще има свободно лято.

„В "Игрите" изкарах шест сезона. Това ще ми бъде първото лято от доста време насам. Близките ми много се вълнуват от този факт“, сподели тя.

Макар да отказа да разкрие подробности около решението си да се раздели с предаването, думите ѝ подсказват, че зрителите ще я видят в нови телевизионни проекти още съвсем скоро.