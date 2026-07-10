Ново риалити превзема българския ефир — „Свекървата“

Ново българско риалити влиза в дигиталния ефир с обещание да постави любовта на изпитание не само между двама души, а и пред най-важния съдник в живота на ергена — неговата майка. Форматът носи заглавието „Свекървата“ и вече набира участници за първия си сезон.

Продукцията е на MEDIA Z, а концепцията залага на добре познатата за балканската култура семейна динамика — мъж търси любовта, но майка му няма да бъде просто страничен наблюдател. Тя ще има активна роля в процеса на опознаване с кандидатките, ще следи поведението им, ще задава неудобни въпроси и ще влияе върху развитието на отношенията. Въпреки това финалното решение за избора на партньор ще остане в ръцете на сина.

В „Свекървата“ 24 необвързани жени ще се впуснат в надпревара за сърцето на един мъж. Още от първите срещи обаче участничките ще трябва да спечелят не само неговото внимание, но и доверието на майка му. Така форматът добавя нов елемент към романтичните риалитита, в които обикновено фокусът пада основно върху химията между главния герой и претендентките.

Кастингът за първия сезон вече е отворен. Продуцентите търсят харизматичен необвързан мъж, неговата майка, както и уверени свободни дами, които са готови да се борят за любовта и да докажат, че могат да спечелят уважението на бъдещата свекърва. Според информацията за формата кандидатстването е насочено и към майки, които смятат, че синът им заслужава най-доброто.

„Свекървата“ е замислено като онлайн риалити, създадено за дигитална аудитория. Това го отличава от традиционните телевизионни формати и го доближава до все по-популярната тенденция съдържанието да се развива първо в социалните мрежи и платформите за видео, където по-младата публика следи подобни любовни и инфлуенсърски проекти.

Новото предаване очевидно ще разчита на сблъсъка между романтика, майчина интуиция и семейни очаквания. Именно това обещава да бъде основният източник на напрежение — участничките ще трябва да се справят не само с конкуренцията помежду си, но и с погледа на жената, която познава ергена най-добре.

Форматът идва в момент, в който любовните риалитита продължават да бъдат сред най-коментираните развлекателни жанрове у нас. След успеха на подобни продукции в телевизионния ефир, „Свекървата“ прави опит да пренесе формулата в по-остра и по-близка до ежедневието семейна среда — там, където изборът на партньор често не е само личен въпрос, а тема за цялото семейство.