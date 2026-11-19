Яница Владова може да остане без наградата от 20 000 евро, която спечели в петия сезон на „Къщата на инфлуенсърите“. Причината са две предполагаеми нарушения на договора ѝ, за които съобщава „България Днес“.

Първото е свързано с подкаста „Gypsy Queens“, който Яница води заедно със сестра си Грозденка Владова. Според публикацията победителката е разкривала подробности за случки и конфликти, които все още не са били показани в епизодите. Така тя вероятно е нарушила клаузи за конфиденциалност, свързани с участието ѝ в риалитито.

Вторият случай е от времето, когато Яница е получила разрешение да напусне продукцията за два дни, за да присъства на сватба на свои близки в Германия. След завръщането си тя внесла около 90 цигари, предназначени за нея и за други участници. Според „България Днес“ това също е било в разрез с правилата на формата.

Няма решение за отнемане на наградата

Към момента няма публично потвърждение, че продукцията е взела решение да отнеме парите на Яница.

„Предстои да стане ясно дали продукцията ще санкционира победителката и дали двете предполагаеми нарушения ще я оставят с празни ръце“, посочва „България Днес“.

Яница спечели финала на 8 ноември в „Арена 8888 София“, където се състезава срещу Петя Николова, Доби Тафкова и Симона Апостолова. Във физическите изпитания Владова не зае първото място, но зрителският вот в YouTube промени подреждането. Според публикации за финала тя е получила над 90% от гласовете на публиката.

След победата Яница заяви, че възнамерява да използва парите за празнуването на 30-ия си рожден ден. „С парите от финала ще правя цигански юбилей, навършвам 30 години и ще празнувам“, каза тя, цитирана от БЛИЦ.