Ергенът Стоян Димов се залюби с красива блондинка от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

Стоян Димов от „Ергенът“ и Памела Георгиева от „Ергенът: Любов в рая“ си станаха особено близки след края на формата. Бившият ерген потвърди близостта им, но подчерта, че все още не определя отношенията им като сериозна връзка.
„Да, виждаме се. То си личи и по снимките, които качваме, ама нищо още не мога да кажа, защото е прекалено рано“, заявява Димов пред „България Днес“.
През последните дни двамата публикуваха снимки и видеа заедно. На част от кадрите са в хотел, на други се появяват в дома си и на спортна площадка. Публикациите предизвикаха коментари и предположения, че отношенията им са преминали отвъд приятелството.
Появиха се и съмнения, че близостта им може да е единствено с цел популярност, но енигматичният Стоян отхвърля тази версия и казва, че срещите им са реални, но не бърза да поставя етикет на отношенията.
Първата среща между Стоян и Памела се е състояла в нощно заведение, където тя работи като танцьорка. Димов я забелязал там и ѝ подарил роза. По-късно той потвърдил, че именно Памела е жената, на която е направил романтичния жест.
Памела наскоро отпадна от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, където не успя да открие подходящия мъж за себе си, но явно, че късметът я е чакал след края на любовното предаване и то отново в ръцете на Ерген.
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3 Цензypa
13:17 03.11.2026
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5 Гост
13:21 03.11.2026
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7 Зайо Байо
13:33 03.11.2026
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12 жабока БОКО
13:42 03.11.2026
13 МЕНШЕвиките
Коментиран от #14
13:44 03.11.2026
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