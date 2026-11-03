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Ергенът Стоян Димов се залюби с красива блондинка от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ергенът Стоян Димов се залюби с красива блондинка от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)

3 Ноември, 2026 12:58 1 045 16

  • стоян димов-
  • памела георгиева-
  • ергенът-
  • любов в рая-
  • риалити предавания

Бившият ерген призна за близостта си с участничката в „Любов в рая“, но не определя отношенията им като сериозна връзка

Ергенът Стоян Димов се залюби с красива блондинка от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стоян Димов от „Ергенът“ и Памела Георгиева от „Ергенът: Любов в рая“ си станаха особено близки след края на формата. Бившият ерген потвърди близостта им, но подчерта, че все още не определя отношенията им като сериозна връзка.

„Да, виждаме се. То си личи и по снимките, които качваме, ама нищо още не мога да кажа, защото е прекалено рано“, заявява Димов пред „България Днес“.

През последните дни двамата публикуваха снимки и видеа заедно. На част от кадрите са в хотел, на други се появяват в дома си и на спортна площадка. Публикациите предизвикаха коментари и предположения, че отношенията им са преминали отвъд приятелството.

Появиха се и съмнения, че близостта им може да е единствено с цел популярност, но енигматичният Стоян отхвърля тази версия и казва, че срещите им са реални, но не бърза да поставя етикет на отношенията.

Първата среща между Стоян и Памела се е състояла в нощно заведение, където тя работи като танцьорка. Димов я забелязал там и ѝ подарил роза. По-късно той потвърдил, че именно Памела е жената, на която е направил романтичния жест.

Памела наскоро отпадна от втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“, където не успя да открие подходящия мъж за себе си, но явно, че късметът я е чакал след края на любовното предаване и то отново в ръцете на Ерген.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Цензypa

    9 0 Отговор
    Щом триете значи това е платена статия за реклама на някакъв хотел, айде нема нужда🤮

    13:17 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    12 0 Отговор
    Както е и на снимките, тикви и дъно!

    13:21 03.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зайо Байо

    7 0 Отговор
    Какви са тези , че пишете цяла статия за тях ?

    13:33 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 жабока БОКО

    4 0 Отговор
    Това каква вест е ? Какъв е смисъла от нея ?

    13:42 03.11.2026

  • 13 МЕНШЕвиките

    2 0 Отговор
    Какво значи думата ЗАЛЮБИЛ ?

    Коментиран от #14

    13:44 03.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.