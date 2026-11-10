Съпругата на Ръсел Бранд остава до него след присъдата

Лора Галахър остава до съпруга си Ръсел Бранд, въпреки че той беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и три сексуални посегателства. Адвокатът на Бранд Иън Уинтър KC заяви пред съда, че съпругата му преживява „пълно опустошение“, но продължава да го подкрепя.

Галахър, която е майка на трите деца на Бранд, е присъствала в Саутуоркския кралски съд в Лондон при произнасянето на присъдата. По време на заседанието тя е реагирала емоционално, а след това е казала „Обичам те“, когато Бранд е бил отвеждан към ареста.

„Думите са напълно недостатъчни, за да предадат пълното опустошение, което тя преживява“, каза Уинтър. По думите му семейството се опитва да обясни на едно току-що навършило 10 години дете какво се е случило и какви са последиците за невинните хора, засегнати от поведението на Бранд.

Бранд получи над 10 години затвор

51-годишният Ръсел Бранд беше признат за виновен на 5 ноември след четириседмичен процес. Съдебните заседатели го осъдиха за едно изнасилване и три сексуални посегателства срещу четири жени, извършени между 2004 и 2009 г. Той беше оправдан по други обвинения, свързани със сексуални престъпления.

При произнасянето на присъдата съдия Джоел Бенатан заяви, че Бранд е използвал известността си, за да се възползва от жени. Съдията каза, че обвиняемият е проявявал „арогантно пренебрежение“ към правото на всяка жена да каже „не“.

„Преди около 20 години, Ръсел Бранд, вие ставахте известен, бяхте умен и за много хора забавен и харизматичен. Вие също така сте се превърнали в сексуален хищник“, заяви Бенатан.

Съдията подчерта, че облеклото, мястото, на което се намира една жена, или количеството алкохол, което е изпила, не отменят правото ѝ да откаже сексуален контакт и да потърси правосъдие.

Полицията и прокуратурата определиха присъдата като резултат от смелостта на четирите жени, подали сигнали срещу комика. Според Кралската прокуратура той е използвал статута си на известна личност, за да извършва сексуални престъпления.

Ръсел Бранд ще изтърпява присъдата си в затвор, след като съдът отказа да го остави на свобода преди произнасянето ѝ. След решението той беше отведен с бял затворнически микробус, докато съпругата му напусна сградата на съда с близък човек.