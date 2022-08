Телескопът "Джеймс Уеб" засне невиждани досега гледки от Юпитер (СНИМКИ)

Най-новият, технологично развит и най-голям космически телескоп на NASA - "Джеймс Уеб" показа Юпитер, както не е виждан никога досега - заобиколен от полярни сияния и малки луни, съобщи Асошиейтед прес, цитира БТА.

Телескопът "Джеймс Уеб" е заснел през юли кадрите на северни и южни сияния и завихряща се полярна мъгла. Голямото червено петно на Юпитер - гигантска буря, която може да погълне Земята, се вижда отчетливо заедно с множество по-малки бури.

Един от панорамните кадри показва бледите пръстени, както и две малки луни около планетата на фона на блясък от галактики.

Giant news from a giant planet!@NASAWebb captured a new view of Jupiter in infrared light, uncovering clues to the planet’s inner life. Two moons, rings, and distant galaxies are visible. Get the details: https://t.co/6WKbAQY78z pic.twitter.com/9uaACCPGyU