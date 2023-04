Космическият апарат "Джус" ще търси извънземни условия за живот

Юпитер, неговата магнитна среда и луните му образуват една от най-интригуващите системи в Слънчевата система. Европейската космическа агенция (ЕКА) започва нова мащабна мисия за изследване на Юпитер и неговите ледени луни, които според учените биха могли потенциално да са подходящи за живот.

Мисията „Джус“ (JUICE - съкращение от Jupiter Icy Moons Explorer) ще извърши подробни наблюдения на най-голямата планета в Слънчевата система, както и на три от най-големите ѝ луни.

Europe's JUICE mission will explore the Jupiter ocean moons Callisto, Europa and Ganymede. Here's why they're so weird https://t.co/JfzbEcHhTH pic.twitter.com/ruOdzrFHhg