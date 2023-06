Откриха мумия на 3000 г. в Перу (ВИДЕО)

Перуански археолози откриха мумия на около 3000 години в столицата Лима, предаде Ройтерс. Това е най-новата находка, намерена в страната и датираща отпреди испанския период.

Студенти от държавния университет "Сан Маркос" и изследователи първоначално попадат на фрагменти от косата и черепа, след което и на останалата част от мумията, допълва БТА.

Archaeologists unearthed this roughly 3,000-year-old mummy in Peru, believed to be from the Manchay culture pic.twitter.com/r8ZRPGF9x2