Откриха огромна зала от бронзовата епоха в Германия

Огромна зала, датираща от бронзовата епоха, е открита при разкопки в близост до известен древен погребален комплекс, северозападно от Берлин, предаде ДПА.

Службата за опазване на паметниците на културата в Бранденбург обяви, че структурата, открита в района на Пригниц, е най-голямата по рода си сграда от северната бронзова епоха от около 2200-800 г. пр. н. е. Смята се, че залата с размери 31 на 10 метра, се е използвала за срещи на владетел, пише БТА.

Археологът Франц Шопер казва, че това е "наистина голяма, впечатляваща находка", като стените на сградата са направени от дървени дъски и имат глинена мазилка. Покривът е покрит със слама, а поради размера на сградата специалистите предполагат, че е имала допълнителни етажи за живеене и съхранение.

'Spectacular' Bronze Age hall discovered in Germany's Brandenburg



