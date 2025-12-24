Днес официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова празнува 50 години.

"Дясната ръка" на външния министър Сергей Лавров е родена на 24 декември 1975 г. в семейството на дипломати.

Баща ѝ, Владимир Захаров, премества семейството в Пекин през 1981 г., когато е назначен в съветското посолство там. Семейството се връща в Москва през 1993 г., две години след разпадането на Съветския съюз. Майка ѝ, Ирина Захарова, е специалист по история на изкуството, работила в московския музей на Пушкин.

През 1998 г. Мария Захарова завършва факултета по международна журналистика на Московския държавен институт за международни отношения, специализирайки в ориентализма. Преддипломният ѝ стаж е проведен в руското посолство в Пекин.

От 2005 г. Мария Владимировна Захарова е съпруга на руския бизнесмен Андрей Макаров. Двамата се женят на 5 ноември в Ню Йорк, полагайки подписи в руското консулство.

Двойката има една дъщеря - Мариана - родена през 2010 г.

Към настоящия момент Захарова е директор на отдела за информация и преса на Министерството на външните работи на Руската федерация. Тя е била говорител на ведомството от 2015 г.

Притежава научна степен кандидат на историческите науки - руският еквивалент на доктор.

По повод днешния празник на Мария Захарова президентът на Русия Владимир Путин изпрати официално поздравително послание. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков публично отбеляза заслугите ѝ и се присъедини към поздравленията от името на Кремъл. Министърът на външните работи Сергей Лавров също я е поздравил, според съобщения в руските медии, както и много други висши държавни и медийни личности.