Гласът на руското МВнР Мария Захарова празнува 50-годишен юбилей днес

24 Декември, 2025 15:55 6 605 74

Тя е родена на 24 декември 1975 г. в Москва

Гласът на руското МВнР Мария Захарова празнува 50-годишен юбилей днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес официалният представител на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова празнува 50 години.

"Дясната ръка" на външния министър Сергей Лавров е родена на 24 декември 1975 г. в семейството на дипломати.

Баща ѝ, Владимир Захаров, премества семейството в Пекин през 1981 г., когато е назначен в съветското посолство там. Семейството се връща в Москва през 1993 г., две години след разпадането на Съветския съюз. Майка ѝ, Ирина Захарова, е специалист по история на изкуството, работила в московския музей на Пушкин.

През 1998 г. Мария Захарова завършва факултета по международна журналистика на Московския държавен институт за международни отношения, специализирайки в ориентализма. Преддипломният ѝ стаж е проведен в руското посолство в Пекин.

От 2005 г. Мария Владимировна Захарова е съпруга на руския бизнесмен Андрей Макаров. Двамата се женят на 5 ноември в Ню Йорк, полагайки подписи в руското консулство.

Двойката има една дъщеря - Мариана - родена през 2010 г.

Към настоящия момент Захарова е директор на отдела за информация и преса на Министерството на външните работи на Руската федерация. Тя е била говорител на ведомството от 2015 г.

Притежава научна степен кандидат на историческите науки - руският еквивалент на доктор.

По повод днешния празник на Мария Захарова президентът на Русия Владимир Путин изпрати официално поздравително послание. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков публично отбеляза заслугите ѝ и се присъедини към поздравленията от името на Кремъл. Министърът на външните работи Сергей Лавров също я е поздравил, според съобщения в руските медии, както и много други висши държавни и медийни личности.


Русия
  • 1 просто човек

    40 30 Отговор
    и това е новина? Фейк.бг?!

    Коментиран от #6, #12

    12:28 24.12.2024

  • 2 Име

    90 51 Отговор
    Да е жива и здрава!

    Коментиран от #71

    12:28 24.12.2024

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Делю Хайдутин

    51 33 Отговор
    Още толкова да направи!

    Коментиран от #28

    12:32 24.12.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз съм веган

    45 31 Отговор
    Чаша Захарова днес ще се направи на мармалад.

    12:48 24.12.2024

  • 15 Край

    28 28 Отговор
    Абе добра е ама не е като нашата Киселова.

    12:50 24.12.2024

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бай село

    26 23 Отговор
    Бива си я ,ще я уважа няколко пъти.
    .

    13:05 24.12.2024

  • 19 Изтича и гаранцията!

    30 24 Отговор
    Скоро ще я сменят.

    13:11 24.12.2024

  • 20 Димитър Георгиев

    42 53 Отговор
    Да си пожелаем Захарова да празнува 50 годишнина си в затвора!

    Коментиран от #43

    13:22 24.12.2024

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БОЗА

    22 8 Отговор
    Ако нещо напряга силно "умно-красивите",това е,че не е,като Псаки(снимката с розовата ушанка е култова)... ;-))))

    Коментиран от #69

    13:49 24.12.2024

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 цербер

    9 9 Отговор
    официалната представителка на Министерството на външните работи на Руската федерация- Мария Захарова...Захарова е директорка на отдела за информация и преса на Министерството на външните работи на Руската федерация. Тя е била говорителка на ведомството от 2015 г.

    13:55 24.12.2024

  • 27 бай Онзи

    36 17 Отговор
    Как така ще се омъжва в Ню Йорк бе?!? Защо не в Кремъл? Родоотстъпница.

    Коментиран от #47, #67

    13:57 24.12.2024

  • 28 Анджо

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "Делю Хайдутин":

    В някой затвор.

    13:58 24.12.2024

  • 29 На 50 тия Рожден ден

    25 25 Отговор
    Тази ще празнува в Сибир .

    Цялата кремълска Мафия
    Ще ги наритат
    В новата Китайска Територияю

    14:08 24.12.2024

  • 30 Кастри

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Нека":

    Краставици .

    Хахаха

    14:10 24.12.2024

  • 31 аахахахааа..

    29 32 Отговор
    Как на 49 бре!?!?! Тая лелка мяза поне на 60 годишна бабичка. Тцтцтц....а разправят че спирта бил съхранявал и запазвал...пълни глупости!

    Коментиран от #72

    14:34 24.12.2024

  • 32 Ха ха ха

    19 19 Отговор
    Имаше един перко, русофил (Б Анзов) дето и предлагаше брак на тая руска скумрия......

    Коментиран от #36

    14:38 24.12.2024

  • 33 Гражданин

    17 21 Отговор
    Всичко което не е българин завижда на най -красиваата жена дипломат В света . Така е защото им са дълги шиите и трудно и им Стига о мозъеа

    Коментиран от #39

    14:50 24.12.2024

  • 34 Ха ха ха

    13 20 Отговор
    Сега изглежда на 59, нищо че сте сложили стари снимки към статията.

    14:51 24.12.2024

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Давид

    8 12 Отговор
    Това да не са снимки на ДС от квартала Епсом в Англия;) там има много жени с документ за детегледачки , извършващи комунални услуги в полза на държавата ? тази жена на снимката ми прилича на една Диана от Монтана , дето на сестра и мъжа на неговата сестра - брат работи в ДС и заедно се занимават с трафик на жени ;) Пламен . Оф не трябваше да го казвам ;)

    14:56 24.12.2024

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 П.о.с.р.а.н.и.я.т СОФИЯНЕЦ

    12 19 Отговор
    Детето от снимката е направено на две бутилки водка. Личи му че е Сряда -Петък.

    Коментиран от #44, #51

    14:59 24.12.2024

  • 41 Сила

    20 18 Отговор
    Гнусен пиянски поцелуй ......и защо в Ню Йорк , на 5 то авеню , с американска лимузина ??! Защо бе другари патриоти , защо не в Рашистан , защо пак в гнилия прокажен Запад все ви влече ??!

    Коментиран от #45

    15:10 24.12.2024

  • 42 Ами да

    13 14 Отговор
    Вехтория от всякъде!

    15:13 24.12.2024

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Смятай

    7 8 Отговор

    До коментар #40 от "П.о.с.р.а.н.и.я.т СОФИЯНЕЦ":

    Ако е правено в петък неделя къв дзверр ще ше да е

    15:24 24.12.2024

  • 45 Знахаровна

    10 6 Отговор

    До коментар #41 от "Сила":

    Слушай социализма комунизма е за крепостните ,както боршиака и самогона

    15:27 24.12.2024

  • 46 Никси

    11 2 Отговор
    75 набор , баш дупе !!!.

    17:39 24.12.2024

  • 47 Последния Шоп

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "бай Онзи":

    Захарова е била в Ню Йорк като Разузнавач...

    18:55 24.12.2024

  • 48 герап

    10 6 Отговор
    Честити да са й тези години!

    16:03 24.12.2025

  • 49 Сатана Z

    6 8 Отговор
    Честит юбилей,г-жа Захарова.С най -добри пожелания.Да илЯдиш!

    16:09 24.12.2025

  • 50 осраински

    3 4 Отговор
    готина е но по важно е 4е благодарение на нея станах милиардер.Да иляди

    16:11 24.12.2025

  • 51 Интересно

    4 0 Отговор

    До коментар #40 от "П.о.с.р.а.н.и.я.т СОФИЯНЕЦ":

    Твоето дете в ГЗЪ ли го е правил комшията ти?

    Коментиран от #59

    16:11 24.12.2025

  • 52 Откровено

    3 4 Отговор
    изглежда на 65+

    16:15 24.12.2025

  • 53 Дърта Патка

    4 6 Отговор
    Грозотия отвсякъде .

    16:16 24.12.2025

  • 54 Здраствуй

    3 2 Отговор
    Маша мьи не плескали птамуща ХЙ держали

    16:17 24.12.2025

  • 55 Димата

    6 3 Отговор
    Ну Маша наздаровя

    16:18 24.12.2025

  • 56 !!!?

    5 7 Отговор
    Време е да пенсионират старата чанта...може да гледа колелетата на Путлер в някой приют !

    16:18 24.12.2025

  • 57 Кака Мара

    5 7 Отговор
    Изглежда като родена по време на градушка! От бутилки..

    16:18 24.12.2025

  • 58 сОТИР

    3 7 Отговор
    Ама вещица!

    16:19 24.12.2025

  • 59 Комшу

    3 3 Отговор

    До коментар #51 от "Интересно":

    Твоето жена ти го гълта много пъти и все не хваща

    16:19 24.12.2025

  • 60 Старуха Изергил

    4 3 Отговор
    Чаша очен похож на меня

    16:20 24.12.2025

  • 61 А бе

    2 5 Отговор
    Онзи ден разсмя света с приказките,че на Европа не достигал ток за новогодишни светлини!?

    16:21 24.12.2025

  • 62 Тц,тц

    2 2 Отговор
    Украйна ще отчете нейните "заслуги"! Дистанционно!

    16:24 24.12.2025

  • 63 Потресен

    3 6 Отговор
    Още един изверг,кандидат за Хага. 50 години смрат

    16:27 24.12.2025

  • 64 Баба

    8 3 Отговор
    Честит Рожден ден ! Да е жива и здрава!

    16:29 24.12.2025

  • 65 Zахарова

    2 3 Отговор
    Чаках поне 1000 войничета от бг да са ми подарък за юбелея,че да си ги пратя за кеф на фронта. Но няма никой! Май ще трябва пак да ви поробваме!

    16:29 24.12.2025

  • 66 Перо

    6 3 Отговор
    Една комбинация от професионализъм, елитно образование, респект и женственост! Без капка Сорос възпитание и начин на мислене! Кадрите решават всичко!

    16:30 24.12.2025

  • 67 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "бай Онзи":

    Целият "руски" елит има една цел и това е да унищожи Русия. За живеят на запад и само отскачат до Москва, колкото да вършат поставените им задачи!

    16:31 24.12.2025

  • 68 Даа

    2 2 Отговор
    Нашите копеи изкупиха цветята по гробищата за подарък

    16:33 24.12.2025

  • 69 Боза с Баница

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "БОЗА":

    А що ли не са се оженили в Москва ?! Това много напряга нашите ошанки .. 🤫

    16:41 24.12.2025

  • 70 ТАСС

    0 1 Отговор
    Нашия ошав гордост на блатна Просия.

    16:42 24.12.2025

  • 71 Нека да пиша

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Да е жива и здрава като колхозната крава.

    16:42 24.12.2025

  • 72 Бай Ламби

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "аахахахааа..":

    Абе той спирта верно си запазва. Едно време в кабинетите по биология разните му там змиорки, сърца, дробове и други ги държаха в стъкленици със спирт за да се запазят. И те си се запазваха. Ама то тука с тая Захарова какво да запазиш бре наборе? То при нея и спирта е безсилен.

    16:44 24.12.2025

  • 73 вен серемос

    1 0 Отговор
    Честит Рожден Ден г-жа Захарова Да илядиш! Бъди здрава и винаги точна,както винаги в своите коментарии!!!

    16:45 24.12.2025

  • 74 вен серемос

    1 0 Отговор
    Честит Рожден Ден г-жа Захарова Да илядиш! Бъди здрава и винаги точна,както винаги в своите коментарии!!!

    16:46 24.12.2025