Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кузманов с драматична загуба в Румъния

Димитър Кузманов с драматична загуба в Румъния

18 Септември, 2025 21:32 405 0

  • димитър кузманов -
  • сингъл -
  • турнир-
  • тенис -
  • чалънджър -
  • търгу муреш -
  • румъния

Българинът отпадна от Андреа Пичоне

Димитър Кузманов с драматична загуба в Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите на „Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния) с награден фонд 54 хиляди долара.

Поставеният под №3 в схемата българин загуби драматично с 6:7(4),7:6(3), 6:7(2) от Андреа Пичоне (Италия). Двубоят продължи 3 часа и 24 минути.

Кузманов имаше преднина от 5:3 в решаващия трети сет, но не успя да затвори мача, а след това загуби третия тейбрек в срещата.

Димитър Кузманов все пак заработи 4 точки за световната ранглиста.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ