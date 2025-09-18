Димитър Кузманов с драматична загуба в Румъния

Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите на „Чалънджър 50" в Търгу Муреш (Румъния) с награден фонд 54 хиляди долара.

Поставеният под №3 в схемата българин загуби драматично с 6:7(4),7:6(3), 6:7(2) от Андреа Пичоне (Италия). Двубоят продължи 3 часа и 24 минути.

Кузманов имаше преднина от 5:3 в решаващия трети сет, но не успя да затвори мача, а след това загуби третия тейбрек в срещата.



Димитър Кузманов все пак заработи 4 точки за световната ранглиста.