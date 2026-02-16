Новини
Спорт »
Волейбол »
Волейболът се променя: Нови правила ще бъдат въведени в Лигата на нациите

Волейболът се променя: Нови правила ще бъдат въведени в Лигата на нациите

16 Февруари, 2026 16:18 475 1

  • международната федерация по волейбол-
  • промени -
  • правилника-
  • световното първенство за юноши-
  • турнир-
  • лига на нациите-
  • правила-
  • волейбол

Те ще бъдат изпробвани още това лято по време на Световното първенство за юноши до 17 години

Волейболът се променя: Нови правила ще бъдат въведени в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Международната федерация по волейбол подготвя мащабни промени в правилника, които ще бъдат изпробвани още това лято по време на Световното първенство за юноши до 17 години, а след това ще влязат в сила и за престижния турнир Лига на нациите, информира bgvolleyball.com.

Сред най-значимите новости изпъква революционната роля на либерото – от следващия сезон този ключов защитник ще има право да изпълнява сервис, както и да посреща топката с ръце над глава от всяка точка на игрището. Това със сигурност ще внесе свежест и нови тактически възможности за треньорите.

Още една важна промяна засяга състава на отборите – вече ще бъде позволено да се регистрират 14 състезатели с едно единствено либеро, вместо досегашното изискване за двама на този пост. Това ще даде повече гъвкавост при избора на играчи и ще улесни селекционерите.

Също така, броят на позволените смени в един гейм се увеличава от 6 на 8, което ще даде възможност за по-динамична ротация и по-голяма свежест на терена.

Освен това, след подаване на начален удар, движенията на посрещащия отбор вече няма да се считат за нарушение – промяна, която ще намали спорните ситуации и ще ускори играта.

Новите правила позволяват на волейболистите да докосват мрежата по цялата ѝ дължина, както и пространството под антената, стига топката да не напуска тяхната половина. Ако топката се удари в тавана, но остане в полето на отбора, който я е играл последен, разиграването ще продължи – още една стъпка към по-атрактивен и непрекъснат волейбол.

Технологиите също навлизат по-смело в спорта – треньорите ще могат да отбелязват спорни моменти на таблет по време на мач, ако възнамеряват да поискат видеочалъндж. Въпреки че ще могат да маркират няколко ситуации, ще имат право да оспорят само една от тях.

Всички тези промени са в процес на тестване и обсъждане, но ако бъдат одобрени, ще преобразят из основи динамиката на играта и ще направят волейбола още по-интересен за зрителите и участниците.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото спорт

    1 0 Отговор
    Ще им разрешат да играят с 2 топки.
    Развалят волейбола.
    Защо те променят правилата в тениса,голфа и др.

    16:35 16.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове