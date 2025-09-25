Гергана Топалова на четвъртфинал във Франция

Гергана Топалова се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнира на клей за жени в Кап д′Агд (Франция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №1 в схемата българка направи обрат и победи представителката на домакините Маел Льоклерк с 1:6, 6:4, 6:4. Двубоят продължи два часа и 10 минути.

25-годишната Топалова загуби шест поредни гейма, а с това и първия сет, но във втората част реализира ранен пробив и удържа аванса си до края, за да изравни резултата. В решителния трети сет Льоклерк поведе с 4:2, но с четири последователни гейма българката реализира обрат.



На четвъртфиналите Топалова ще играе срещу победителката от мача между Алегра Дейвис (Великобритания) и осмата в схемата Ела Милич (Словения).