Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на турнира в Понтеведра

9 Октомври, 2025 09:15 577 0

16-годишният българин разгроми испанеца Карлес Ернандес

Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на турнира в Понтеведра - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шампионът от "Уимбълдън" и от Откритото първенство на САЩ при юношите през този сезон Иван Иванов се класира убедително за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка за мъже в Понтеведра (Испания) с награден фонд 15 хиляди долара.

 

16-годишният българин разгроми с 6:1, 6:1 №6 в схемата Карлес Ернандес (Испания). Националът на България за Купа "Дейвис" ще играе във втория кръг срещу друг представител на домакините Алехандро Мано.


По-рано днес Атанас Маздрашки също се класира за втория кръг на сингъл на турнира в Испания.

19-годишният Маздрашки се наложи над Йонас Зивертс (Швеция) с 6:1, 6:2, а във втория кръг ще играе срещу представителя на домакините и водач в схемата Серхио Ернандо.


