Новини
Спорт »
Световен футбол »
Габон в епицентъра на футболна буря: Обамеянг и Манга изхвърлени от националния тим

Габон в епицентъра на футболна буря: Обамеянг и Манга изхвърлени от националния тим

1 Януари, 2026 18:47 652 2

  • габон-
  • обамеянг-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • скандал-
  • купа на африканските нации-
  • бруно екюел манга-
  • правителство-
  • реформа-
  • спортни новини

Правителството свика извънредно заседание на министерския съвет, на което бе взето категорично решение

Габон в епицентъра на футболна буря: Обамеянг и Манга изхвърлени от националния тим - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Габонският футбол преживява истински трус, след като националният отбор отпадна драматично от Купата на африканските нации, губейки с 2:3 от Кот д’Ивоар. Последвалите събития разтърсиха не само спортната общественост, но и цялата страна – властите реагираха светкавично, предприемайки безпрецедентни мерки.

Веднага след поражението, правителството на Габон свика извънредно заседание на министерския съвет, на което бе взето категорично решение: целият треньорски щаб е освободен, а двете най-ярки звезди на тима – легендарният Пиер-Емерик Обамеянг и опитният Бруно Екюел Манга – са отстранени от националния отбор за неопределено време.

Официалното съобщение гласи, че двамата футболисти няма да бъдат викани в представителния състав „до второ нареждане“.

Този радикален ход предизвика бурни реакции сред феновете и анализаторите, които определят случилото се като най-големия скандал в историята на габонския футбол.

Президентът на страната, Брис Клотер Олиги Нгема, не спести критики, заявявайки, че „националната идентичност е сериозно разклатена“ и че представянето на отбора е огледало на дълбоки структурни проблеми. Властите посочват две основни причини за кризата – липсата на ясна методология в работата на футболната федерация и неефективното използване на наличните ресурси. Провалът в квалификациите за Световното първенство само е налял масло в огъня, подтиквайки ръководството към цялостна реорганизация.

С поглед към бъдещето, Габон се готви за пълно обновление на националния си отбор, като целта е изграждането на нов, боеспособен състав за следващото издание на Купата на африканските нации през 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрогба

    2 0 Отговор
    М@муни брат. Кот д"Ивоар е настоящият носител на купата на африканските нации. По-скоро изненада щеше да бъде ако Габон беше спечелил.

    18:59 01.01.2026

  • 2 Ако може

    4 0 Отговор
    Габон да поеме и родния футбол?...

    19:00 01.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ