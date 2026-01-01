Габон в епицентъра на футболна буря: Обамеянг и Манга изхвърлени от националния тим

Габонският футбол преживява истински трус, след като националният отбор отпадна драматично от Купата на африканските нации, губейки с 2:3 от Кот д’Ивоар. Последвалите събития разтърсиха не само спортната общественост, но и цялата страна – властите реагираха светкавично, предприемайки безпрецедентни мерки.

Веднага след поражението, правителството на Габон свика извънредно заседание на министерския съвет, на което бе взето категорично решение: целият треньорски щаб е освободен, а двете най-ярки звезди на тима – легендарният Пиер-Емерик Обамеянг и опитният Бруно Екюел Манга – са отстранени от националния отбор за неопределено време.

Официалното съобщение гласи, че двамата футболисти няма да бъдат викани в представителния състав „до второ нареждане“.

Този радикален ход предизвика бурни реакции сред феновете и анализаторите, които определят случилото се като най-големия скандал в историята на габонския футбол.

Президентът на страната, Брис Клотер Олиги Нгема, не спести критики, заявявайки, че „националната идентичност е сериозно разклатена“ и че представянето на отбора е огледало на дълбоки структурни проблеми. Властите посочват две основни причини за кризата – липсата на ясна методология в работата на футболната федерация и неефективното използване на наличните ресурси. Провалът в квалификациите за Световното първенство само е налял масло в огъня, подтиквайки ръководството към цялостна реорганизация.

С поглед към бъдещето, Габон се готви за пълно обновление на националния си отбор, като целта е изграждането на нов, боеспособен състав за следващото издание на Купата на африканските нации през 2027 година.