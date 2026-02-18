Наказание от 10 мача грози Джанлука Престиани

Нападателят на Бенфика Джанлука Престиани може да получи наказание от 10 мача заради инцидента с крилото на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор.

Мачът между отборите в Шампионската лига, завършил с победа за испанците (1:0), беше прекъснат през второто полувреме. Винисиус каза на съдията Франсоа Летексие, че Престиани го е нарекал „маймуна“, покривайки при това устата си с фланелка.

Аржентинецът впоследствие заяви, че не е обиждал бразилското крило на расова основа. УЕФА започна разследване по инцидента.

Ако инспекторът по етика и дисциплина на УЕФА открие доказателства за расизъм срещу бразилеца, Престиани може да бъде отстранен за 10 мача. Тази форма на задължително наказание беше въведена през 2013 година от Джани Инфантино.

Наказанието по-рано е прилагано през 2021 година след мач от Лига Европа между Славия Прага и Рейнджърс. Тогава централният защитник на чешкия клуб Ондржей Кудела беше обвинен и признат за виновен в расистки обиди по адрес на Глен Камара.