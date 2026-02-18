Новини
Спорт »
Световен футбол »
Наказание от 10 мача грози Джанлука Престиани

Наказание от 10 мача грози Джанлука Престиани

18 Февруари, 2026 21:29 1 012 1

  • бенфика-
  • джанлука престиани-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • наказание-
  • уефа-
  • шампионска лига

Аржентинецът впоследствие заяви, че не е обиждал бразилското крило на расова основа

Наказание от 10 мача грози Джанлука Престиани - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нападателят на Бенфика Джанлука Престиани може да получи наказание от 10 мача заради инцидента с крилото на Реал Мадрид - Винисиус Жуниор.

Мачът между отборите в Шампионската лига, завършил с победа за испанците (1:0), беше прекъснат през второто полувреме. Винисиус каза на съдията Франсоа Летексие, че Престиани го е нарекал „маймуна“, покривайки при това устата си с фланелка.

Аржентинецът впоследствие заяви, че не е обиждал бразилското крило на расова основа. УЕФА започна разследване по инцидента.

Ако инспекторът по етика и дисциплина на УЕФА открие доказателства за расизъм срещу бразилеца, Престиани може да бъде отстранен за 10 мача. Тази форма на задължително наказание беше въведена през 2013 година от Джани Инфантино.

Наказанието по-рано е прилагано през 2021 година след мач от Лига Европа между Славия Прага и Рейнджърс. Тогава централният защитник на чешкия клуб Ондржей Кудела беше обвинен и признат за виновен в расистки обиди по адрес на Глен Камара.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новия

    0 0 Отговор
    ми аржентински любимец

    19:55 19.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове