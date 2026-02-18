Бодьо/Глимт шокира Интер в среща от плейофния кръг на Шампионската лига. Норвежцитесе наложиха над "нерадзурите" с 3:1. Домакините поведоха с попадение на Сондре Фет в 20-ата минута, но не след дълго Франческо Пио Еспозито изравни. Вторият гол за Бодьо/Глимт реализира Йенс Хауге в 61-вата минута. Секунди по-късно се разписа и Каспер Хьог.

Началото на двубоя беше двуостро, а първият по-опасен удар отправи Хенрих Мхитарян, но топката прелетя над напречната греда. Интер се стремеше да контролира средната зона на терена, докато домакините залагаха на бързи преходи, с които искаха да изненадат защитата на "нерадзурите".

Тактиката на норвежците даде резултата в 20-ата минута. След бърза размяна на пасове топката стигна до централния нападател Каспер Хьог, който отклони с пета към Сондре Фет, а неговият изстрел не остави никакви шансове на Ян Зомер.

Интер беше принуден да вдигне оборотите и това се случи много бързо. В 26-ата минута Матео Дармиан отправи силен удар, който срещна левия страничен стълб. В 28-ата пред Барела се откри възможност да обстрелва Хайкин, но изпълнението на италианския национал не затрудни стража на домакините.

След половин час игра центриране в наказателното поле завари неподготвени бранителите на Бодьо/Глимт, а най-бързо в ситуацията се ориентира Пио Еспозито. Младият нападател майсторски се обърна и вкара за 1:1. При попадението останаха съмнения за игра с ръка на Карлос Аугусто, но и след проверката с ВАР голът остана.

До края на полувремето и двата отбора имаха шансове да поведат. В 37-ата минута Патрик Берг шутира от пряк свободен удар, но топката отиде право в ръцете на Зомер. Малко по-късно Карлос Аугусто опита да изненада Хайкин с мощен диагонален шут, но защитник в жълто подложи крак и топката излезе в корнер..

В началото на втората част Интер уцели втора греда. Барела технично копна топката към Пио Еспозито, който не можа да нанесе удар, а този на Лаутаро Мартинес се отби от страничния стълб. Бодьо/Глимт също не пропускаше възможност да изостри събитията пред противниковата врата и мачът продължи да е много интересен.

В 61-вата минута гостите загубиха топката в центъра на терена и бяха наказани. Последва светкавична контра на Бодьо/Глимт и пас на Каспер Хьог към Хауге. Бившият футболист на Милан не се пколеба нито за миг и с левия крак разстреля Ян Зомер.

Само три минути по-късно "нерадзурите" се озоваха в още по-трудна ситуация. Комбинативната игра на Бодьо/Глимт беше огромен проблем за гостите. Те само изгледаха как играчите в жълто си разменят подавания с по едно докосване, а за изведения на празна врата Каспер Хьог остана най-лесното.

Киву трябваше да търси решения за изход от ситуацията и предприе тройна сняма, като в игра се появиха Пьотър Жиелински, Луиш Енрике и Анже-Йоан Бони. Интер се настани в противниковата половина, но домакините бяха добре организирани и отбиваха хаотичните атаки към вратата си.