Арсенал загуби точки срещу последния с късен гол

Арсенал не успя да победи последния в класирането Уулвърхамптън в изтеглен мач от 31-ия кръг на Премиър лийг. Лондончани водеха с два гола, но срещата на "Молиню" завърши 2:2. Букайо Сака откри резултата в петата минута, а Пиеро Инкапие се разписа в 56-ата минута. "Вълците" върнаха един гол чрез Уго Буено в 61-ата минута, а в добавеното време на второто полувреме резервата Том Едози изравни.

Отборът на Микел Артета увеличи аванса си на върха на пет точки, но вторият Манчестър Сити е с мач по-малко и разликата може да стане само две точки. Уулвс пък си остана на дъното на класирането, но това нямаше да се промени дори да беше спечелил днешния двубой.

Арсенал стартира двубоя на висока скорост и бързо започна да притеснява защитата на домакините. Още в петата минута Сака се възползва от прекрасно центриране на Деклан Райс и с глава откри резултата. Букайо, който играеше на нова позиция - зад нападателя, отбеляза първия си гол от 3 декември и сложи край на поредица от 15 срещи без попадение.

Лондончани продължиха до доминират и Райс отправи опасен удар в осмата минута, но топката мина покрай вратата. По-късно Мартинели получи отлична възможност да се разпише. След удар на Мадуеке, отразен от Жозе Са, топката стигна до бразилеца, но той не намери точното решение, за да преодолее вратаря. "Вълците" нямаха отговор, а в 22-ата минута им се наложи да извършват принудителна смяна поради контузия на Анхел Гомеш.

Изглеждаше, че "артилеристите" имат пълен контрол, но те не създадоха нови чисти положения и постепенно домакините започнаха да си вярват. Играта стана по-накъсана на мокрия терен, тъй като се играеше при постоянен дъжд, който премина в сняг. Уулвс опита няколко плахи атаки, които не доведоха до нещо сериозно пред Давид Рая. В добавеното време се стигна до първи опасен удар към вратата на Арсенал. Негов автор бе Андре, а топката мина покрай дясната греда на Рая, но не много далече от нея.

След почивката Уулвърхамптън излезе с различна нагласа и имаше добър период в началото на второто полувреме. В него домакините организираха няколко атаки, един хубав удар на Адам Армстронг мина над вратата, а един опит за центриране се превърна в изстрел, с който Рая се справи. Точно тогава Арсенал нанесе втори удар след комбинация между двама бранители. Магаляеш отлично изведе Инкапие зад защитата, а той се разписа. Първоначално попадението не бе зачетено, но разглеждането с ВАР показа, че няма засада и гостите поведоха с два гола.

По-добрата игра на "вълците" през втората част все пак даде резултат и те бързо отговориха. Пет минути след втория гол в мача Уго Буено върна надеждите на домакините с прекрасен удар. За него това бе първо попадение във Висшата лига. Това развитие вдъхнови домакините и заиграха по-атакуващо. Тимът на Артета обаче бе този, който бе близо до нов гол. В 68-ата минута влезлият като резерва Жезус намери Мартинели на отлична позиция. Той стреля, а Жозе Са отрази удара с крак.

В последната част на двубоя Арсенал не позволи да се стига до опасности пред Рая, но Уулвс продължи да вярва. Шест минути преди края на редовното време 19-годишният Том Едози влезе в игра и направи своя дебют за клуба. В добавеното време той се превърна в герой за "вълците". Неразбирателство между Магаляеш и Рая позволи на топката да стигне до Едози, който я насочи към вратата и след опит на Калафиори да я спре тя се озова в мрежата.