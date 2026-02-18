Новини
Спорт »
Световен футбол »
Треньорът на Лудогорец: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Треньорът на Лудогорец: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

18 Февруари, 2026 19:58 1 011 0

  • лудогорец-
  • пер-матиас хьогмо-
  • футбол

В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта

Треньорът на Лудогорец: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви, че неговият отбор се подобрява с всеки изминал мач и се надява на успех срещу унгарския Ференцварош в утрешния първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

"В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта. Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача, подобряваме се все повече, вдигаме темпото с топката, което е важно срещу подобни отбори, които разчитат на персонална опека в защита", каза Хьогмо на пресконференцията преди мача.

"Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни.

Ференцварош е солиден отбор, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", каза още Хьогмо.

Преди пресконференцията норвежецът се включи в почистването на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена".

"Говорих сутринта с треньора на Бодьо/Глимт, които играят с Интер в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Бодьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", каза още Хьогмо.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове