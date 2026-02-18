Треньорът на Лудогорец: Вкарваме доста в Европа, в Разград има повече сняг от полярния кръг

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви, че неговият отбор се подобрява с всеки изминал мач и се надява на успех срещу унгарския Ференцварош в утрешния първи мач от плейофния кръг на Лига Европа.

"В последните седмици претърпяхме развитие във всички аспекти на играта. Имаме силен състав, всички са здрави. Чакаме с нетърпение мача, подобряваме се все повече, вдигаме темпото с топката, което е важно срещу подобни отбори, които разчитат на персонална опека в защита", каза Хьогмо на пресконференцията преди мача.

"Уверени сме в качествата си, вкарваме доста голове в Европа. Трябва да използваме силните си страни.

Ференцварош е солиден отбор, добре организиран, физически силен, има ясно изграден стил на игра. Трябва да сме силни в единоборствата и да ги пресираме", каза още Хьогмо.

Преди пресконференцията норвежецът се включи в почистването на снега от терена на стадион "Хювефарма Арена".

"Говорих сутринта с треньора на Бодьо/Глимт, които играят с Интер в Шампионска лига тази вечер и му казах, че днес имаме повече сняг в Разград, отколкото в Бодьо, но в клуба сме готови да приведем терена в отлично състояние за мача утре", каза още Хьогмо.