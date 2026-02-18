Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал

Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал

18 Февруари, 2026 22:59 2 424 6

  • бенфика-
  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • шампионска лига-
  • джанлука престиани

Както е известно, звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор обвини в расистка обиди съперника си Джанлука Престиани - по точно използването на думата "маймуна" по адрес на бразилеца

Специалист по четене на устни разкри гневните думи на Винисиус по време на расисткия скандал - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Колегите от португалското издание "А Bola" публикуваха любопитен материал, внасящ още яснота по големия расистки скандал по време на мача Бенфика - Реал Мадрид снощи. Както е известно, звездата на "лос бланкос" Винисиус Жуниор обвини в расистка обиди съперника си Джанлука Престиани - по точно използването на думата "маймуна" по адрес на бразилеца.

Часове след последния съдийски сигнал, когато полемиката продължава да предизвиква много коментари, специалистът по четене по устни Густаво Мачадо публикува в социалната мрежа X видео, в което дублира какво е казал бразилецът веднага след попадението си, репликите към аржентинския футболист на Бенфика и думите на Винисиус към главния съдия на двубоя Франсоа Летексие.

„Говори, по дяволите!“; е изрекъл Вини Жуниор, малко след празненството си за отбелязаното красиво попадение на "Луж", питайки съдията защо е получил жълт картон: „Защо? Защо ми даде картон? Шегуваш ли се? Защо на мен? Защо?“

Веднага след това бразилецът е разговарял с Престиани, разяснява специалистът по четене на устни. „Млъкни, глупако! Млъкни, ш*баняко!“, крещи Винисиус, преди да чуе предполагаемите расистки обиди от аржентинеца и да се затича към Летексие.

„Съдия! Той ме нарече маймуна! Нарече ме маймуна!“, е повтарял той, сочейки към играча на Бенфика, като малко след това е повторил същата фраза на Николас Отаменди. „Знам какво каза. Аз получих жълт картон, а той не?! Само аз видях жълтия картон...“, е оплакал се още Вини Жуниор.

В друго видео, публикувано в същата социална мрежа, бразилският актьор и дубльор Густаво Мачадо обяснява как работи процесът на дублиране. „Гледам видеото на повторение хиляди пъти, приближавам зоната на устата на играчите и забавям кадрите“, обяснява той.

„Гледам, докато не разбера какво се казва. И тогава вече мога да „уловя“ думите от пръв поглед. Много хора казват, че дублирам играчи с гръб или със закрито лице, но аз използвам други видеа, от други ъгли. Независимо дали е от фен, който е снимал на стадиона, от журналист или от самото предаване, което има различни ъгли при повторенията“, разяснява бразилският актьор и дубльор.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Гошо

    6 1 Отговор
    На какъв език? Испански, португалски, английски? Думата е различна и в трите

    23:52 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Меси

    25 2 Отговор
    Я, говорящо шимпанзе пък и обижда.

    00:06 19.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Митьо кьора

    9 0 Отговор
    На фотото различавам само един син футболен екип...

    03:44 19.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове