В Бодьо са изринали 80 тона сняг за срещата си с Интер

В норвежкото градче Бодьо тече трескава подготовка за днешното историческо домакинство на местния тим срещу Интер от плейофите на Шампионската лига.

Двубоят между Бодьо/Глимт и миналогодишния финалист ще се превърне в първия елиминационен мач в историята на турнира, който ще се проведе в Арктическия кръг. През последните дни обаче в града се изсипа огромно количество сняг, поради което на домакините им се е наложило да изринат 80 тона сняг на стадиона и около него, за да може да се проведе тазвечерният двубой. Въпреки че преспите достигали дори до пет метра, в Норвегия са уверени, че мачът срещу “нерадзурите” ще се проведе по план от 22:00 часа българско време.

Както е известно, 8-хилядният стадион “Аспмира” е с изкуствено тревно покритие заради ниските температури в Бодьо. Това създава сериозни трудности на гостуващите чуждестранни тимове, като от 2020 година насам “жълто-черните” имат 31 победи, 2 ремита и 9 загуби при домакинствата си в евротурнирите. В последното те дори записаха сензационна победа с 3:1 над Манчестър Сити.