В Бодьо са изринали 80 тона сняг за срещата си с Интер

18 Февруари, 2026 20:30 889 3

  • бодьо/глимт-
  • интер-
  • футбол-
  • сняг-
  • шампионска лига

Въпреки че преспите достигали дори до пет метра, в Норвегия са уверени, че мачът срещу “нерадзурите” ще се проведе по план от 22:00 часа българско време

В Бодьо са изринали 80 тона сняг за срещата си с Интер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В норвежкото градче Бодьо тече трескава подготовка за днешното историческо домакинство на местния тим срещу Интер от плейофите на Шампионската лига.

Двубоят между Бодьо/Глимт и миналогодишния финалист ще се превърне в първия елиминационен мач в историята на турнира, който ще се проведе в Арктическия кръг. През последните дни обаче в града се изсипа огромно количество сняг, поради което на домакините им се е наложило да изринат 80 тона сняг на стадиона и около него, за да може да се проведе тазвечерният двубой. Въпреки че преспите достигали дори до пет метра, в Норвегия са уверени, че мачът срещу “нерадзурите” ще се проведе по план от 22:00 часа българско време.

Както е известно, 8-хилядният стадион “Аспмира” е с изкуствено тревно покритие заради ниските температури в Бодьо. Това създава сериозни трудности на гостуващите чуждестранни тимове, като от 2020 година насам “жълто-черните” имат 31 победи, 2 ремита и 9 загуби при домакинствата си в евротурнирите. В последното те дори записаха сензационна победа с 3:1 над Манчестър Сити.


Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 батвесо

    4 0 Отговор
    Тука виждам снегоринче, а нашите в Разград маахака кат малоумни с лопатите, щото Домуса няма мангизи да купи некоя машинка.

    21:16 18.02.2026

  • 3 Селянин

    0 0 Отговор
    И ко? 80 тона сняг са 7 самосвала със сняг. Страшна новина. Шок. Извънредно. Вижте как...

    08:08 19.02.2026

