Времето днес, прогноза за четвъртък, 19 февруари: Слънчево, южен вятър вдига рязко температурите

19 Февруари, 2026 03:00 1 233 4

В повечето райони се очакват стойности между 7° и 12°, в София – около 8°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 19 февруари: Слънчево, южен вятър вдига рязко температурите - 1
Снимка: БНТ
БНТ

През нощта вятърът ще отслабне, в повечето места ще стихне и сутринта на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост.

Минималните температури в почти цялата страна ще бъдат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София - минус 4°, на места в Южна България – около нулата, по Черноморието – от минус 1° до 2°.

През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа силен южен вятър и максималните температури съществено ще се повишат. В повечето райони се очакват стойности между 7° и 12°, в София – около 8°. По-ниски ще останат температурите в Североизточна България - едва около 5° - 6°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са от 7° до 10°. Температурата на морската вода е от 5° до 7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен, по северните склонове – временно силен южен вятър.

Максималните температури по най-високите върхове ще бъдат около минус 5°, минус 6°.

В петък затоплянето ще продължи. Ще духа умерен, в Източна България и районите на север от планините - силен южен вятър. След слънчевото начало на деня, облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, в северните и планинските райони – от дъжд и сняг.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен североизточен вятър и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна, но главно в Южна България ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг.

В неделя вятърът ще отслабне, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Минималните температури съществено ще се понижат, а но максималните ще тръгнат нагоре.



  • 4 Име

    Хубав ден!

    07:04 19.02.2026

