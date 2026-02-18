Президентът на ФИФА: Шокиран и натъжен съм от случая с Винисиус

Президентът на ФИФА Джани Инфантино публикува изявление относно инцидента в първия мач от плейофите на Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид (0:1), който се проведе във вторник в Лисабон.

В 50-ата минута на мача нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор съобщи на съдията Франсоа Летексие, че халфът на домакините Джанлука Престиани го е обидил на расова основа. Съдията прекрати мача със скръстени ръце и мачът беше възобновен 10 минути по-късно.

„Бях шокиран и натъжен да видя инцидента, включващ предполагаем акт на расизъм срещу Винисиус в мача между Бенфика и Реал Мадрид. Няма място за расизъм в нашия спорт или общество – необходимо е всички заинтересовани страни да предприемат действия и да държат замесените отговорни.

Ние сме ангажирани да гарантираме уважение и защита на играчите, длъжностните лица и феновете, както и да предприемем подходящи действия, ако възникнат инциденти. Винаги ще повтарям: не на расизма! Не на дискриминацията под каквато и да е форма!“, написа Инфантино в социалните мрежи.

Преди това беше обявено, че УЕФА е образувала дисциплинарно дело. Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика ще се проведе на 25 февруари.