Президентът на ФИФА: Шокиран и натъжен съм от случая с Винисиус

18 Февруари, 2026 21:59 1 346 2

  • джани инфантино-
  • фифа-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • бенфика-
  • винисиус жуниор-
  • джанлука престиани

В 50-ата минута на мача нападателят на Реал Мадрид Винисиус Жуниор съобщи на съдията Франсоа Летексие, че халфът на домакините Джанлука Престиани го е обидил на расова основа

Президентът на ФИФА: Шокиран и натъжен съм от случая с Винисиус - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино публикува изявление относно инцидента в първия мач от плейофите на Шампионската лига между Бенфика и Реал Мадрид (0:1), който се проведе във вторник в Лисабон.

„Бях шокиран и натъжен да видя инцидента, включващ предполагаем акт на расизъм срещу Винисиус в мача между Бенфика и Реал Мадрид. Няма място за расизъм в нашия спорт или общество – необходимо е всички заинтересовани страни да предприемат действия и да държат замесените отговорни.

Ние сме ангажирани да гарантираме уважение и защита на играчите, длъжностните лица и феновете, както и да предприемем подходящи действия, ако възникнат инциденти. Винаги ще повтарям: не на расизма! Не на дискриминацията под каквато и да е форма!“, написа Инфантино в социалните мрежи.

Преди това беше обявено, че УЕФА е образувала дисциплинарно дело. Реваншът между Реал Мадрид и Бенфика ще се проведе на 25 февруари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леля Гошо

    11 1 Отговор
    Как не го е срам! Неговият приятел Тръмп пусна клипче с маймуни с лицата на Обама и жена му. Нещо да каже тоя корумпиран мръсник?

    23:55 18.02.2026

