Манчестър Юнайтед взе решение за Санчо

Манчестър Юнайтед взе окончателно решение за бъдещето на Джейдън Санчо на фона на настоящия му престои под наем в Астън Вила, информира вестник The ​​Sun.

Англичанинът е в последната година от договора си с Юнайтед, но „червените дяволи“ имат възможност да задействат 12-месечно удължаване. Клубът обаче вече е решил да не задържа Санчо за още една година.

Футболистът премина под наем във Вила през летния трансферен прозорец, което му даде нов шанс да съживи кариерата си. 25-годишното крило обаче записа само шест мача като титуляр във Висшата лига и все още не е отбелязал гол в английския елит през сезона. Той се разписа веднъж за Астън Вила в Лига Европа.

През януарския трансферен прозорец Джейдън Санчо беше свързван с Борусия Дортмунд и турски клубове, но ще остане в отбора на Емери до края на сезона.