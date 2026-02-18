Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчестър Юнайтед взе решение за Санчо

Манчестър Юнайтед взе решение за Санчо

18 Февруари, 2026 22:29 1 356 0

  • джейдън санчо-
  • футбол-
  • манчестър юнайтед

Англичанинът е в последната година от договора си с Юнайтед, но „червените дяволи“ имат възможност да задействат 12-месечно удължаване

Манчестър Юнайтед взе решение за Санчо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед взе окончателно решение за бъдещето на Джейдън Санчо на фона на настоящия му престои под наем в Астън Вила, информира вестник The ​​Sun.

Англичанинът е в последната година от договора си с Юнайтед, но „червените дяволи“ имат възможност да задействат 12-месечно удължаване. Клубът обаче вече е решил да не задържа Санчо за още една година.

Футболистът премина под наем във Вила през летния трансферен прозорец, което му даде нов шанс да съживи кариерата си. 25-годишното крило обаче записа само шест мача като титуляр във Висшата лига и все още не е отбелязал гол в английския елит през сезона. Той се разписа веднъж за Астън Вила в Лига Европа.

През януарския трансферен прозорец Джейдън Санчо беше свързван с Борусия Дортмунд и турски клубове, но ще остане в отбора на Емери до края на сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове