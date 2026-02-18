Важните новини във ФАКТИ на 18.02.2026 г.

Слави Трифонов: Кабинетът „Петрохан“

Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно.

В родния му Карлово почетоха 153 години от гибелта на Васил Левски и се поклониха пред делото му

В Карлово почетоха 153 г. от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски. Пред паметника на големия син на България на едноименния площад в града стотици родолюбиви граждани и официални гости сведоха глави пред подвига и делото му. Пред паметника бяха строени представителните роти на 61-ва Стрямка механизирана бригада Карлово. Слово произнесе председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре

Риболовен кораб се издирва в района на Созопол. На борда му има трима души. Издирването на изчезналия в района на Созопол риболовен кораб ще продължи утре, уточни БНТ.

Слави Трифонов: Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ

Днес МВР даде брифинг по случая „Петрохан“ и рухнаха всички опорни точки на ППДБ. От самото начало тези, бих ги нарекъл, сбъркани политици и разни техни медийни производни обясняваха, че намерените трупове в хижа „Петрохан“ са на добри момчета, убити от мафиоти от дървената мафия, и въобще са загинали за свободата на природата.

Иво Христов: Андрей Гюров разочарова още с избора на мнозина от министрите си

ППДБ деформира Конституцията. ППДБ стои зад сегашния служебен кабинет. ППДБ носи отговорност за всичко до създаването на редовно правителство.

Доц. Петър Чолаков: Реакцията на Радев за служебния кабинет е много интересна

Реакцията на Румен Радев за служебния кабинет е много интересна. Всички други реакции на политиците бяха очаквани и нормални.

Крум Зарков: За служебния кабинет ще съдим по резултатите

От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите.

Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му дарител

Оставете завоалираните глупости и започвайте с директните атаки. Това пише в своя Фейсбук профил Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд във връзка с обвиненията, че АКФ е оказвал "институционален натиск" относно сдружението на Ивайло Калушев НАКЗТ.

Делян Добрев: Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"!

Имаме си Лама Гюров. Да ни е честито правителството "Секта Петрохан"! - Вицепремиерът от НПО "Антикорупционен фонд" лобирал пред МВР за убиеца-пед●фил Лама Иво!

Цветелина Пенкова: За първи път има отделени средства за ядрени мощности

Ние оставаме в една изолирана част на Европа, тъй като няма реална свързаност на електроенергийните системи с тези от Западна Европа. Именно това се опитва да подобри ЕС. Това заяви евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Шкварек: Радев създаде ПП, но те се обърнаха и почнаха да му викат руски агент

Бойко Борисов дойде на власт с подкрепа от кръга "Глобална България", в който бяха Капитал и целокупното, демократично НПО пространство. В този кратък "брак" с либералната, градска общност, той направи видни техни лица министри, вицепремиери, че и президент, и подари политическа кариера на хора като Асен Василев, Христо Иванов и Румяна Бъчварова. После бракът приключи и за един ден същите му станаха най-големи врагове.



През 2020 и 2021 Слави Трифонов направи същото - кратък, протестен "брак" с либералната общност, поуправляваха заедно, скараха се и - хоп, на следващия ден го обявиха за "малкото ДПС", сякаш нищо не е било.



Румен Радев създаде Кирил Петков и "Промяната", изстреля ги, на негов гръб спечелиха едни избори и съставиха кабинет. Пак за един ден се обърнаха и почнаха да му викат руски агент, сякаш не им е политически баща.



В България тази общност - либералната НПО мрежа, е като паразит, който постоянно си търси нов приемник, на чийто гръб да се добере до властта, защото сама не може.

Божидар Божанов за обвиненията към Андрей Янкулов: Това е вина по асоциация

От ПП-ДБ "дават кредит на доверие" на служебния кабинет на Андрей Гюров, тъй като министрите са професионалисти, заяви един от лидерите на коалицията - Божидар Божанов в интервю за "Още от деня" по БНТ.

Рибар, познавал капитана на изчезналия в Созопол кораб: Капитанът е много опитен

Рибар, познавал изчезналия екипаж на изчезналия в акваторията на Созопол кораб, обясни пред bTV, че капитанът е с голям опит, а плавателният съд е бедствал.

Иван Демерджиев за „Петрохан“: Не съм убеден, че това, което се изнася, е истината

Има много въпроси по трагедията „Петрохан“. Мен много ме притеснява, че трагедията се използва за атака по политическия опонент, освен това докато всички говорят за трагедията „Петрохан“ правителството в оставка, ежедневно замита следи, уволнява хора, назначава хора, раздава пари. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Лице в лице“ по бТВ.

Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката

Временно затварят за движение на автомобили Прохода на Републиката. Мярката се налага, поради премахване на катастрофирал по-рано товарен автомобил, в района на село Пчелиново, област Стара Загора.

Ивайло Мирчев за кабинета "Гюров": Веднага да сменят всички областни управители и полицейски началници

Интересен екип от професионалисти, всеки със собствена биография, не може да се каже, че е на някоя партия, хора, доказали се във времето. Но оценката на този служебен кабинет ще бъде дадена по действията. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Продължаваме промяната-Демократична България" Ивайло Мирчев във връзка с представения от кандидата за служебен премиер Андрей Гюров проектосъстав на правителство.

Владимир Танев: Как служебното правителство ще прерасне в редовно след изборите

От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция след изборите на 19-ти април. Според данните на Маркет Линкс ще имат общо 133 депутата. Андрей Гюров в голяма степен върши работата с този състав на служебното правителство.

Илиян Василев: Започва реална битка. Съпротивата на Борисов и Пеевски няма да бъде символична

Новият служебен кабинет няма лукса на изчакването. Ако иска да има смисъл от мандата му, той трябва да влезе на шеста скорост в деконструкцията на модела „Борисов – Пеевски“. Няма как да се разчита, че редовен кабинет след изборите ще свърши тази работа вместо него. Просто няма лукса на "междинно" изчакване.

Румен Радев: Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство

Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица.

Регионалният министър поиска оставката на управителя на ВиК - Шумен

„За една година управление успяхме да рестартираме едни от най-важните инфраструктурни проекти. Посланието ми към бъдещите кабинети е да не ги оставят на заден план, защото всеки българин ги очаква“. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, който отчете свършената работа от екипа на МРРБ в рамките на мандата.

Карлос Контрера: Този служебен кабинет ще ни подготвя за нов вид "сглобка"

Вместо деполитизиран служебен кабинет - ПП-ДБ, Доган, малко ГЕРБ плюс една камара храненици на Демократическата партия в САЩ. Това коментира във "Фейсбук" зам.-председателят на ВМРО и общинския съветник в столицата Карлос Контрера.



"Честни избори - друг път! С този ярко оцветен политически служебен кабинет цялата кампания ще е партийно дърляне. Андрей Гюров имаше шанс да даде една нова посока, но очевидно всичко, за което иначе критикуваха ГЕРБ и ДПС, сега ще се приложи от кадрите на ПП-ДБ и приятели в служебния кабинет.



Столичният кмет пласира заместник-кмета си по финансите за финансов министър. Сега да видим пак ли ще се оплаква, че държавата му пречи.



Оттам-нататък: ярки кадри на ПП и ДБ. Споменатият служебен министър на финансите Клисурски (беше вице на Асен Василев), Трайчо Трайков - знаково лице на ДБ (беше кандидат за президент и кандидат за кмет на реформаторския блок/ДБ), Юлиан Попов на екологията (ПП-ДБ) и т.н.

Екипаж на фрегатата „Дръзки“ се включи в операцията по търсене и спасяване на риболовния кораб

Военнослужещи от Военноморските сили и фрегатата „Дръзки“ се включиха днес, 18 февруари, в операцията по търсене и спасяване на

тричленен екипаж на риболовен кораб.