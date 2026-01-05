Новак Джокович с неочаквана новина

Новак Джокович обяви, че напуска Асоциацията на тенис професионалистите (PTPA). Решението му идва в навечерието на новия сезон, като сърбинът ще насочи цялата си енергия към предстоящите турнири, започвайки с надпреварата в Аделаида и Откритото първенство на Австралия.

В емоционално послание, публикувано в социалните мрежи, Джокович сподели мотивите си за тази неочаквана стъпка. Той подчерта, че след дълъг размисъл е решил да се оттегли напълно от PTPA – организация, която самият той създаде заедно с канадеца Васек Поспишил, с цел да даде по-силен и независим глас на тенисистите.

„След внимателно обмисляне стигнах до извода, че е време да се разделя с PTPA. През последните месеци се натрупаха въпроси относно прозрачността, управлението и начина, по който се представят моите идеи и ценности“, написа Джокович.

Той не скри гордостта си от постигнатото с Поспишил, но призна, че настоящата посока на организацията вече не съвпада с неговите принципи.

Легендарният тенисист увери феновете си, че ще продължи да се отдава изцяло на спорта, семейството и каузите, които отразяват неговата почтеност.

„Пожелавам успех на всички колеги и съмишленици, които остават в PTPA. За мен обаче тази страница е затворена и гледам напред към нови предизвикателства на корта“, завърши Джокович.