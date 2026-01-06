Гришо открива новия сезон с двубой срещу Пабло Кареньо Буста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров открива новия сезон днес с участие на турнира в Бризбейн.
Първото предизвикателство пред него е испанецът Пабло Кареньо Буста, който си проби път до основната схема през квалификациите.
Двубоят на „Пат Рафтър Арена“ ще стартира не по-рано от 10:30 часа.
21 кой му дреме
08:58 06.01.2026
