Гришо открива новия сезон с двубой срещу Пабло Кареньо Буста

6 Януари, 2026 08:29 468 22

Двубоят на „Пат Рафтър Арена“ ще стартира не по-рано от 10:30 часа

Гришо открива новия сезон с двубой срещу Пабло Кареньо Буста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров открива новия сезон днес с участие на турнира в Бризбейн.

Първото предизвикателство пред него е испанецът Пабло Кареньо Буста, който си проби път до основната схема през квалификациите.

Двубоят на „Пат Рафтър Арена“ ще стартира не по-рано от 10:30 часа.


