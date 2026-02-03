Мъжете в Петрохан са застреляни в главите, хижата била пълна с оръжия, кучетата са изгорели вътре

„Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа „Петрохан” и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите от София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора.“
Това заяви пред Нова телевизия кметът на с. Гинци Георги Тодоров, след като в бившата хижа „Петрохан”, която се намира в землището на селото, бяха открити три трупа.
„Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба“, сподели той.
„Казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил. До тях имаше празни гилзи. Имало е много оръжия вътре в хижата. И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучетата също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси“, каза още той.
По думите му мъжете постоянно са живеели там: „Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от вр. Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата.”
Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх.
Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.
„Познавах лично единия – Иво. Предупредих го, че не е за тези хора, защото имах едно наум, че не им е читава работата”, каза още Тодоров.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
08:36 03.02.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #93
08:37 03.02.2026
3 мим
Коментиран от #68
08:39 03.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 такива работи стават
Коментиран от #96
08:39 03.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #8, #62
08:40 03.02.2026
7 Кирил
08:40 03.02.2026
8 Росен Горския
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Покрай труповете намериха и един случайно умрял преди години, разложен в реката.
08:41 03.02.2026
9 имали пилот в самолета?
Коментиран от #32, #103
08:43 03.02.2026
10 Пич
08:45 03.02.2026
11 шопа
Мафиотска крепост е това там!
Заградили половината балкан с бариери и камери. Тъпкани с оръжие, искат лични карти!!!
Чиста бандитска бърлога покровителствана от хора с власт!
Не са много бандитите които искат лична карта на гранична полиция!!!
Пак ще прикрият всичко защото явно има замесени големи "хора" с власт!
08:46 03.02.2026
12 Василеску
Коментиран от #13
08:46 03.02.2026
13 Последния Софиянец
До коментар #12 от "Василеску":Хижата е собственост на Цецка Цачева.
Коментиран от #98
08:49 03.02.2026
14 9 сепември
08:49 03.02.2026
15 Хорейшо
08:51 03.02.2026
16 дядото
08:51 03.02.2026
17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:52 03.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кристин Ретард
Коментиран от #106
08:53 03.02.2026
20 Ноо си елементарен, Последния
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Хижата е собственост на неправителствената, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии. Заедно с МОСВ охраняват гората.
Коментиран от #56
08:53 03.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хасковски каунь
08:55 03.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мунчу
08:57 03.02.2026
25 Aлфа Вълкът
Коментиран от #59
08:57 03.02.2026
26 Мъжете ,
08:57 03.02.2026
27 ИВАН
08:58 03.02.2026
28 страх лозе пази
08:58 03.02.2026
29 Църна магия
Коментиран от #30
08:58 03.02.2026
30 ктрах лозе пази
До коментар #29 от "Църна магия":Ми то само по това се работи.Както винаги.
08:59 03.02.2026
31 Тия
09:00 03.02.2026
32 Къдравата
До коментар #9 от "имали пилот в самолета?":още спинка в нечии обятия. Тя е в оставка и и дреме на калинката, че бандюгите са превзели Балкана.
09:00 03.02.2026
33 Полицията в Берковица нищо ли не знае,??
Коментиран от #36
09:00 03.02.2026
34 Това
09:01 03.02.2026
35 Кмета
09:02 03.02.2026
36 ктрах лозе паци
До коментар #33 от "Полицията в Берковица нищо ли не знае,??":В отпуска са.Ни са видели ни са чули за такова нещо.
09:02 03.02.2026
37 Пенчо доктора
09:03 03.02.2026
38 ТОВА Е БГ. НА ТУПА И ШИША.
До коментар #4 от "Град Козлодуй":А ти кажи как се управя човек със куршум в главата. А дано ама на дали.
09:05 03.02.2026
39 Робърт Джей Матюс
09:07 03.02.2026
40 Веднага
09:09 03.02.2026
41 Зеленков
09:10 03.02.2026
42 Кмета ги прикрива
09:11 03.02.2026
43 Предишният
09:12 03.02.2026
44 айде
09:12 03.02.2026
45 Сигурно
09:13 03.02.2026
46 Стиван Кинг
09:14 03.02.2026
47 Да не се правят на лудички
Коментиран от #57
09:14 03.02.2026
48 В оръжейния
09:14 03.02.2026
49 Ами играли са си..
09:17 03.02.2026
50 Пламен
09:17 03.02.2026
51 не им е читава работата
09:18 03.02.2026
52 Ами
09:18 03.02.2026
53 Ами
09:19 03.02.2026
54 частните армии се избиват
09:22 03.02.2026
55 Лазар
забравиха,че в България има , живеят и се трудят хора,българи!
09:24 03.02.2026
56 Да така е
До коментар #20 от "Ноо си елементарен, Последния":От толкова "охранители и агенции " гора не остана , а за дивеч да не питаме ? Каруци и бусове всекидневно преминават по единствени възможни места по мостове с общински и други камери , пълни с дърва които се продават ,а не да се стопли бедняка . по три-четири курса правят на ден без дори да покрият краденото с нещо отгоре да не се вижда на камерата. В махалата му викат "бизнес " и 80 лв каруцата . Никой няма хванат или спрян ,защото от многото проверки случайно не ги засичат . Нито бракониери с примки и пушки . Отделно в лонгозните гори пътища ТИР с прицепа да се разминават спокойно. И почти във всяко село или градче си има горски на заплата и основно на "такса " от тези които не може никой да види и хване.
09:24 03.02.2026
57 Лятото пак имаше
До коментар #47 от "Да не се правят на лудички":Някакви тъпотии там. В началото на юли....
09:25 03.02.2026
58 МАМНИК
Коментиран от #90
09:27 03.02.2026
59 Бетаин
До коментар #25 от "Aлфа Вълкът":Отделно кметовете също си "заграждат " по някоя хижа ,къмпинг и подобно . Слагат си и бабаити с оръжие да вардят спокойствието им и купоните им с бивши величия поне от ранга на Областен управител и шев на полиция. За справка община Аврен.
Коментиран от #81
09:28 03.02.2026
60 Наката
Дани Мите,може и Къдравата Сю с кучето ще разгадае истината!Страшни командоси срещу велики полицаи!
09:29 03.02.2026
61 Кой
Коментиран от #65
09:29 03.02.2026
62 КГБ
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Има група професионални убийци за мокри поръчки ръководена от пожарникар без трудов стаж в пожарната.Скоро бяха залпвени наркотици до Петрохан за 7 милиона лева.
09:30 03.02.2026
63 Само да попитам
09:30 03.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ивелин Михайлов
До коментар #61 от "Кой":Опитват се копират царя.
09:31 03.02.2026
66 Стоев
09:31 03.02.2026
67 коки
Не знам как ще заметат толкова голямо laino ама видимо служби и милиция работят яко по въпроса...
А Сю.... Сю точи от Замунда и гледка тихо в къщи каубойски филми....
09:31 03.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 кой му дреме
двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
замундата за да ги извадят от списъка 🧲
09:34 03.02.2026
70 А какво стана с разследването на
09:35 03.02.2026
71 Време е за истината хора
Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....
И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.
Коментиран от #87
09:37 03.02.2026
72 Братята
09:40 03.02.2026
73 "хижата била пълна с оръжия".....
09:41 03.02.2026
74 Мунчо
09:41 03.02.2026
75 ЕДГАР КЕЙСИ
09:43 03.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Статута на убийство
09:45 03.02.2026
78 Ценко
09:46 03.02.2026
79 Шшшшш ало я пуснете иманярите
09:46 03.02.2026
80 Ама не забравяйте...
"Женерал" ГН0М спиш ли???
09:47 03.02.2026
81 Андрей Шевфченковф
До коментар #59 от "Бетаин":ШеВ и Шеф са две различни думи!
Правописът на думи завършващи на Д Т, З С, П Б В Ф.се учат във втори, трети клас!
Коментиран от #102
09:47 03.02.2026
82 Сийка
Кмете, признай си !
09:48 03.02.2026
83 щирлиц
09:48 03.02.2026
84 Колко време мина
Коментиран от #91
09:49 03.02.2026
85 КАТЕГОРИЧНО ЩЕ КАЖЕ
09:49 03.02.2026
86 Няма да са плаушити
09:51 03.02.2026
87 КОРНЕЛИЯ
До коментар #71 от "Време е за истината хора":Това са убийците на другаря Румен Радев . Народния съд .
09:52 03.02.2026
88 Васо
09:53 03.02.2026
89 Силиций
Много жалко за кучетата наистина.
09:54 03.02.2026
90 Странник
До коментар #58 от "МАМНИК":Различно по места ,но в близост до гора в нашия край искат 40 Евро на каруца , а в нея около 0,7 -0,8 от кубика в добрия случай. 6 евро за да ти ги нареже и още 6 за да ги нацепи. Така пълната услуга излиза около 52 на каруца или 200 евро за близо 3 кубика. Така ранно пенсионирания по болест за което не може да работи всеки ден вдига очудващи тонове дърва при това и дълги над 2 метра когато ги кара или къси но много дебели. Същото прави и оня на помощи или трайно "безработен" . След това качва и детето / няколко / което би трябвало да е на училище и така докато и на него се закупи отделно превозно средство ,по-голямо и силно за да продължи "бизнеса " . Възпроизвеждане и добър пример за строеж на втора къща и автомобил лимузина отпред . Горския и той добре и поръчалия дърва и той по-добре от законните по 70-80 евро на кубик без рязане и цепене , НО приказката е за как гората я няма ,а в остатъка и охлюви вече няма Защото там са и всекидневно ТИР-ове с огромни маркирани трупи и няма никакво внасяне . Само минус . Узаконената кражба и съсипия е по опасна от каруците в пъти и подхранва корупцията на високи нива.
09:55 03.02.2026
91 Може да са американци убитите
До коментар #84 от "Колко време мина":Или френски командоси или други там натювци
09:59 03.02.2026
92 Сър Кадастър
НАКЗТ е абревиатура на "Национална агенция за контрол на защитените територии".
Даже на кадастралната карта е записано, че публичният достъп в имота е забранен. Не е ясно как е станало това въвеждане в официален държавен регистър. Не е ясно как така частно сдружение може да се запише като "национална агенция". Как някой може да си самообяви за "планински рейнджър" и после да осъществява контролни функции в един обширен планински район в качеството си на въоръжена охрана. Не е ясно как така планинарите, налазващи всяка година маршрутът Ком-Емине не са забелязали, че някой е преградил пътеката и си позволява с оръжие в ръка да ги заплашва.
Не е ясно защо кметът на Гинци не знае всичко това, след като едноминутна проверка в инфомасивите води до информацията. Не е ясно защо нарича хората "хижари" , след като имотът от шест години не функционира като хижа и няма как един кмет да не знае това. Не е ясно защо не е наясно, че личният му приятел Иво се е самообявил за Уокър, тексаския рейнджър. Не е ясно как така цялата история може да се точи шест години и държавата да не изясни какво се случва в района, начиная от кмета, който нищо не знае, Министерството на земеделието, Туристическият съюз и накрая полиция, следствие, прокуратура, които не са наясно с това, че този район е държава в държавата и там въоръжени хора установяват свой ред и законност.
Сега остава да видим какви
Коментиран от #95, #97, #99, #109, #112, #119
10:00 03.02.2026
93 Зъл пес
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Хижата е на фатмака,неговото мвр ги е отвлякло за да кажат къде са милионите.Но те не казали,и затова ги очистили.
10:00 03.02.2026
94 много лъжи се изсипаха
10:00 03.02.2026
95 Точно така е
До коментар #92 от "Сър Кадастър":публичният достъп в имота е забранен
10:01 03.02.2026
96 Ахаааа
До коментар #5 от "такива работи стават":Ц,трима са,не обиждай фатмака.
10:01 03.02.2026
97 Много са такива
До коментар #92 от "Сър Кадастър":частно сдружение записано като "национална агенция"....
10:02 03.02.2026
98 Лалугер
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Не позна,на Деса е.
10:03 03.02.2026
99 Явочна квартира е
До коментар #92 от "Сър Кадастър":Кое не ти е ясно?
Коментиран от #110
10:03 03.02.2026
100 Глав
10:04 03.02.2026
101 Кккккккк
10:04 03.02.2026
102 Тарас Булба
До коментар #81 от "Андрей Шевфченковф":Коректора на Гугле не прощава . Пропуск. Това " Гугле" надявам се да го разберете дори и написано неправилно.
10:05 03.02.2026
103 Предложение
До коментар #9 от "имали пилот в самолета?":Провери да не би да е зад теб.
10:07 03.02.2026
104 фалшива версия
10:09 03.02.2026
105 Ще ги пишат
10:10 03.02.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 отец Путин
10:12 03.02.2026
108 Да Не
10:13 03.02.2026
109 В кадастъра впрочем колега
До коментар #92 от "Сър Кадастър":Всички които имат примерно държавен лиценз за отглеждане на канабис също са записани частно сдружение - "национална агенция"....от оня специалният секретен списък лицензираните ....ъхъъъ.....дето записите са са с равно ,звездичките, равно ...
10:15 03.02.2026
110 Тити на Кака
До коментар #99 от "Явочна квартира е":Въпросите ми са реторични, гениални служителю на ДС, скъпи явочнико.
10:16 03.02.2026
111 БеГемот
10:16 03.02.2026
112 Здравков
До коментар #92 от "Сър Кадастър":Щом има частна организация заместваща ИАРА и събираща отделно пари въпреки държавните риболовни билети и често хората им са въоръжени ,то защо и други да не си изграждат огради, бариери и пропусквателни режими където искат. Много малко места дори и по Черноморието са със свободен достъп . Още на пътя подстъп до морето и бариерата сложена или задължителен платен паркинг на някой си с цена ,но изобщо не знаеш на какво основание -частна земя ли е или просто заградено от власт имаща мутра.
10:16 03.02.2026
113 остава да хванат бургаския убиец
10:22 03.02.2026
114 Само питам
10:23 03.02.2026
115 Преди избори
10:25 03.02.2026
116 хихи
Вкрайте кмета в ареста, че не доложил за нередности и другите кметове ще омекнат..
или без престъпници ще останем или без кандидат кметове...
все ще е напредък...
10:26 03.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Спецназ
Коментиран от #121
10:29 03.02.2026
119 хихи
До коментар #92 от "Сър Кадастър":абе това да не са от ония френски командоси дето ядоха бой от двама брата в Коиловци
10:30 03.02.2026
120 Закон
10:33 03.02.2026
121 Боко
До коментар #118 от "Спецназ":Платеното изчуряване става заразно🤪
На всякъде ви се привижда Путин 😳
Духалки мизерни💩🤮👌
10:35 03.02.2026