Мъжете в Петрохан са застреляни в главите, хижата била пълна с оръжия, кучетата са изгорели вътре

Мъжете в Петрохан са застреляни в главите, хижата била пълна с оръжия, кучетата са изгорели вътре

3 Февруари, 2026 08:35 8 381 121

Десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там

Мъжете в Петрохан са застреляни в главите, хижата била пълна с оръжия, кучетата са изгорели вътре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Около 14:00 ч. началникът на полицията ме информира, че има три трупа в района на хижа „Петрохан” и да имам готовност да посетим района. Бяха спецслужбите на ДАНС вътре в изгорялата сграда. След това влязоха криминалистите от София. Вътре имаше три трупа, застреляни, един до друг наредени. Разпознах ги, тъй като няколко пъти съм имал среща с тези хижари. Никой не знае имало ли е още хора.“

Това заяви пред Нова телевизия кметът на с. Гинци Георги Тодоров, след като в бившата хижа „Петрохан”, която се намира в землището на селото, бяха открити три трупа.

„Намерени са оръжия, гилзи. В убитите се намериха три пистолета и една карабина под единия. На единия му беше обгорена брадата, на другия му бяха изгорели дрехите на гърба“, сподели той.

„Казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил. До тях имаше празни гилзи. Имало е много оръжия вътре в хижата. И тримата са били застреляни с изстрели в главите. Кучетата също са изгорели. Сградата отново се възпламени след огледа, пожарната отново я гаси“, каза още той.

По думите му мъжете постоянно са живеели там: „Казваха ми, че опазват горите и околната среда. Спираха хората, не им даваха да си берат боровинки, да си работят ливадите. Искаха лични карти, правих им забележка. Имаха камери и дронове на много места. Бяха заградили пътеката от вр. Ком за Емине, накарах ги да си преместят оградата. Не пускаха цивилни да влизат в хижата.”

Разказва, че идвали и хора от Министерство на земеделието, но са настоявали кметът на селото да идва с тях в хижата, защото ги е било страх.

Допълва, че десетина души са живеели в хижата. Никой не е знаел с какво се занимават там.

„Познавах лично единия – Иво. Предупредих го, че не е за тези хора, защото имах едно наум, че не им е читава работата”, каза още Тодоров.


България
  • 1 Последния Софиянец

    142 7 Отговор
    А шефът на МВР София каза че не знае как са умрели.Егати шефа.

    08:36 03.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    106 18 Отговор
    Хижата е собственост на Цецка Цачева.Полицаи на Тиквата са отвлекли Наглите в хижата и са ги мъчили да кажат къде са милионите от откупите.

    Коментиран от #20, #93

    08:37 03.02.2026

  • 3 мим

    158 4 Отговор
    Жалко за кучетата.

    Коментиран от #68

    08:39 03.02.2026

  • 5 такива работи стават

    91 3 Отговор
    винаги по заповед на някой политик и преди всичко на двама такива

    Коментиран от #96

    08:39 03.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    112 0 Отговор
    Помните ли едни трупове в Нови Искър и един дето уж се самоуби със заглушител да не го чуят тези дето го търсят🤔❓

    Коментиран от #8, #62

    08:40 03.02.2026

  • 7 Кирил

    95 1 Отговор
    Добре ,че са ги въпламенили точно след огледа да може хубаво да се покрие.

    08:40 03.02.2026

  • 8 Росен Горския

    63 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    08:41 03.02.2026

  • 9 имали пилот в самолета?

    111 1 Отговор
    Коментиран от #32, #103

    08:43 03.02.2026

  • 10 Пич

    59 0 Отговор
    Няма страшно , до утре МВР ще ги е разкрило и изпоарестувало !!! Дори и на шефа си ще кажат , за да знае !!! Ако евентуално не ги разкрият няма да е защото не могат , а защото са готини и ще оставят интрига за сценаристи и продуценти да правят некадърни филми за мутрите , защото в тези филми винаги ще има доблестни полицаи , които всичко разкриват !!!

    08:45 03.02.2026

  • 11 шопа

    "опазвали околната среда!!!"...
    Мафиотска крепост е това там!
    Заградили половината балкан с бариери и камери. Тъпкани с оръжие, искат лични карти!!!
    Чиста бандитска бърлога покровителствана от хора с власт!
    Не са много бандитите които искат лична карта на гранична полиция!!!
    Пак ще прикрият всичко защото явно има замесени големи "хора" с власт!

    08:46 03.02.2026

  • 12 Василеску

    113 2 Отговор
    Пълни лъжи и измами. Включително и от кмета. Абсолютно е знаел какво става в мафиотската хижа. И полицаите от района са знаели. Ако не - ще са най-некадърните полицаи, също като къдравата Сю.

    Коментиран от #13

    08:46 03.02.2026

  • 13 Последния Софиянец

    58 6 Отговор

    До коментар #12 от "Василеску":

    Хижата е собственост на Цецка Цачева.

    Коментиран от #98

    08:49 03.02.2026

  • 14 9 сепември

    50 1 Отговор
    Новите партизани! Ликвидирани по поръчка на властта! Само не обяваяват награди по 50 хил евро за глава! Трите (безжизнени!) трупа ще бъдат изложени на площад Демокрация за назидание! ...и поклонение!

    08:49 03.02.2026

  • 15 Хорейшо

    35 2 Отговор
    На четвъртия яко му е писнало и си е разчистил сметките.

    08:51 03.02.2026

  • 16 дядото

    59 0 Отговор
    дори да съм пропуснал нещо,от кога данс имат полицейски функции- право на първи и самостоятелен оглед на тежко КРИМИНАЛНО престъпление.знае се майката на един от убитите,кмета ги разпознал,само "нашите" - не.камери,бурно минало.въпроси,въпроси,на които ще се наложи да отговорите.идват избори.

    08:51 03.02.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    82 4 Отговор
    Но пък онова недоразумение "Къдравата Сю" се хвали, че спрели Замунда и Арена...

    08:52 03.02.2026

  • 19 Кристин Ретард

    50 17 Отговор
    Пореден ден в еврошитзоната. Харесва ли ви, мaймунки?

    Коментиран от #106

    08:53 03.02.2026

    9 29 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Хижата е собственост на неправителствената, но Национална Агенция за Контрол на Защитените Територии. Заедно с МОСВ охраняват гората.

    Коментиран от #56

    08:53 03.02.2026

  • 22 Хасковски каунь

    28 0 Отговор
    Кумбойска работа.

    08:55 03.02.2026

  • 24 мунчу

    53 1 Отговор
    васил златевци,тодор батковци и прочие бай ганювци са изпозавладели апетитни ловни стопанства и не дават никой да припари там....

    08:57 03.02.2026

  • 25 Aлфа Вълкът

    88 0 Отговор
    10 човека живеели вътре, спирали движението на цивилни в района, кметът знаел, ама държавата не знаела?

    Коментиран от #59

    08:57 03.02.2026

  • 26 Мъжете ,

    68 1 Отговор
    екзекутираните , му били казали на кмета , че опазвали горите и той нищо не предприел да провери достоверността ? Виж ми окото ! И той лъже маже , та се къса !

    08:57 03.02.2026

  • 27 ИВАН

    62 1 Отговор
    Тоя народ трябва да се вдигне докато все още го има, такива престъпни мутри не е имало никога.

    08:58 03.02.2026

  • 28 страх лозе пази

    39 5 Отговор
    Това е било бункер на Бойко да се пази от Путин.Ся за 1000 автомата,5 ракетни комплекса и 2 танка ще правите на въпрос тази невзрачна случка.

    08:58 03.02.2026

  • 29 Църна магия

    44 0 Отговор
    А по версията за вампири, таласъми, самодиви, мечка стръвница или някой Мамник, работи ли се?

    Коментиран от #30

    08:58 03.02.2026

  • 30 ктрах лозе пази

    27 1 Отговор

    До коментар #29 от "Църна магия":

    Ми то само по това се работи.Както винаги.

    08:59 03.02.2026

  • 31 Тия

    44 0 Отговор
    наемни убийци кой ги ликвидира ? А милицията цяла нощ "работила" по случая !

    09:00 03.02.2026

  • 32 Къдравата

    37 1 Отговор

    До коментар #9 от "имали пилот в самолета?":

    още спинка в нечии обятия. Тя е в оставка и и дреме на калинката, че бандюгите са превзели Балкана.

    09:00 03.02.2026

  • 33 Полицията в Берковица нищо ли не знае,??

    51 0 Отговор
    Има БОБ в Монтана, Никой нищо не знае! Кой е Стопанисвал Хижата! За него пълно Мълчание!

    Коментиран от #36

    09:00 03.02.2026

  • 34 Това

    53 0 Отговор
    ...са килари за мръсни поръчки, идва нова власт, малко почистване на кухнята. Дано сте доволни от толупиъе, дето гласувате и още ги подкрепяте. За 10-12 год ни върнаха в 90-те год. Няма печеливша фирма, без да им отчита, няма чужда инвестиция, без да им плати, ако реши да е тук......а който не слуша, имат такива изпълнители и после ги ликвидират по подобен начин и мвр мига на парцали

    09:01 03.02.2026

  • 35 Кмета

    33 3 Отговор
    още ли не е в ареста за начало ? Все пак той е знаел , но уж си траел !

    09:02 03.02.2026

  • 36 ктрах лозе паци

    26 1 Отговор

    До коментар #33 от "Полицията в Берковица нищо ли не знае,??":

    В отпуска са.Ни са видели ни са чули за такова нещо.

    09:02 03.02.2026

  • 37 Пенчо доктора

    39 0 Отговор
    Айде милиционерчета жалки работете и разкриите случая,нали ви увиличихме заплатоте с 50% и след нова година още толкова в бонуси.Няма само да спите по колите и да крадете нафта.

    09:03 03.02.2026

  • 38 ТОВА Е БГ. НА ТУПА И ШИША.

    12 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    А ти кажи как се управя човек със куршум в главата. А дано ама на дали.

    09:05 03.02.2026

  • 39 Робърт Джей Матюс

    13 2 Отговор
    И аз имах нещо подобно но справедливо в щатите. Бог да прости момчето което се е обадило на майка си, да и каже как усеща че ще се случи нещо лошо.

    09:07 03.02.2026

  • 40 Веднага

    36 0 Отговор
    Кметът да го назначават за шеф на ДАНС. С едно интервю описа професионално цялата ситуация, докато ушевите още заекват.

    09:09 03.02.2026

  • 41 Зеленков

    23 1 Отговор
    Най-вероятно е замесена Грета Тунберг! Нещо не са се разбрали как точно да спасяват Земята от световното човечество!

    09:10 03.02.2026

  • 42 Кмета ги прикрива

    34 0 Отговор
    По-странното е как след огледа сградата пак се е възпламенила. Българи ли са били или чужденци, десет души малко ли са? Къде са изчезнали?

    09:11 03.02.2026

  • 43 Предишният

    31 0 Отговор
    кмет на Годеч , семеен приятел и много близък на Цветан с асансьора . Същият беше арестуван преди 2 -3 години като ръководител на престъпна група за измами с евросредства , а сегашния негов достоен последовател . В региона Цветанът има вилно имение ! Та толкова.....

    09:12 03.02.2026

  • 44 айде

    27 0 Отговор
    стига глупости щом са българи трябва да се знаят поименно само по пръстов отпечатък.А и да си криминалист и да не знаеш дали са се самоубили или са екзокутираниАБЕ трева ли пасем. Разбира се че са криминални крадци които са пазели частен път към границата със сърбите И СА СЪБИРАЛИ ПАРИ КЕШ от кражби... И като влезе еврото са станали с отпаднала необходимост

    09:12 03.02.2026

  • 45 Сигурно

    15 0 Отговор
    са били горяни, защото сме демокрация ?

    09:13 03.02.2026

  • 46 Стиван Кинг

    26 1 Отговор
    " Казаха, че не може никой да каже как са се самоубили или друг ги е убил. " Накрая ще излезе ,че са се самоубили осъзнавайки как няма да им се плати за трафик или отвличане на хора плюс всички останали гадости причинени на хората в района като заграбване на територии от въоръжена групировка . Пожара е за да прикрива нещо което оставя други следи като ДНК и химия и да ги изкара на вън ако са се барикадирали вътре. Там сигурно е пълно със следи за това колко са извършителите на самоубийството им и на къде а се отправили . Всичко ще се разбере от органите и не е задължително да кажат подробностите на всеуслошание , особено пък на този етап . Другото е полит коректност към някого. Военизирани мутри ,камери ,заграждения , дронове , искали лични карти ,страх в района и накрая сигурно са се самоубили и позапалили да не им е студено. От кога и колко животни избиха там за да се хранят ? Кой ги е снабдявал с необходимото и колко време ? Ятаците ?

    09:14 03.02.2026

  • 47 Да не се правят на лудички

    33 0 Отговор
    хижа „Петрохан” е явочна квартира от поне 30 години и на времето многократно е ползвана от Ботьо Ботев, бившият шеф на отдел „Убийства“ в Дирекция на полицията...

    Коментиран от #57

    09:14 03.02.2026

  • 48 В оръжейния

    17 1 Отговор
    склад колко гранатомети е имало ? Навярно "нито един" .

    09:14 03.02.2026

  • 49 Ами играли са си..

    21 0 Отговор
    на руска рулетка. Там е най бързият и къс канал на дрогата за западна Европа и Сърбия. А и "Соколът" - Феслийски има големи заградени площи горе по Берковско, питайте кметът на Берковица, ако има яко правосъдие ще признае всичко

    09:17 03.02.2026

  • 50 Пламен

    20 1 Отговор
    Няма да се учудя да са хората на Сретан. Тиквата ще си плати за далаверите и откраднатите 2 тона кокаин. Макар и преди 20 години. За тези неща давност няма.

    09:17 03.02.2026

  • 51 не им е читава работата

    31 0 Отговор
    А ДАНС спи. Колко ли още подобни мутренски терористични клетки има в България?

    09:18 03.02.2026

  • 52 Ами

    27 0 Отговор
    Всеки си заграбва част от Територията, въоръжен с автомати и налага Пропуснателен режим.Абе-има ли изобщо държава в Територията!??

    09:18 03.02.2026

  • 53 Ами

    16 0 Отговор
    Всеки си заграбва част от Територията, въоръжен с автомати и налага Пропуснателен режим.Абе-има ли изобщо държава в Територията!??

    09:19 03.02.2026

  • 54 частните армии се избиват

    24 0 Отговор
    спец командоси с къща в гората и по цял ден плюскат и стрелят . да ги бяха забранили . колко ли още подобни има . съюзи на бивши барети , командоси , военни от камбоджа и авганистан . с оръжия и много пари . 10 души се ширили в къща за 40 . карали се с полицията и селяндурите . протекция са имали . я насо я някой бивш генерал . то от тоя род дейности какво да се очаква . тежки коли . показност . завземане на средства от бюджета с лобисти . наместо 8 паркинга 15 черни джипа ауди . глупаци .

    09:22 03.02.2026

  • 55 Лазар

    24 0 Отговор
    Само Дани Мите знае цялата истина,но я пази за телевизията ! Заслепени от писане на актове и събиране на глоби,охранените ни полицаи
    забравиха,че в България има , живеят и се трудят хора,българи!

    09:24 03.02.2026

  • 56 Да така е

    19 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ноо си елементарен, Последния":

    От толкова "охранители и агенции " гора не остана , а за дивеч да не питаме ? Каруци и бусове всекидневно преминават по единствени възможни места по мостове с общински и други камери , пълни с дърва които се продават ,а не да се стопли бедняка . по три-четири курса правят на ден без дори да покрият краденото с нещо отгоре да не се вижда на камерата. В махалата му викат "бизнес " и 80 лв каруцата . Никой няма хванат или спрян ,защото от многото проверки случайно не ги засичат . Нито бракониери с примки и пушки . Отделно в лонгозните гори пътища ТИР с прицепа да се разминават спокойно. И почти във всяко село или градче си има горски на заплата и основно на "такса " от тези които не може никой да види и хване.

    09:24 03.02.2026

  • 57 Лятото пак имаше

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "Да не се правят на лудички":

    Някакви тъпотии там. В началото на юли....

    09:25 03.02.2026

  • 58 МАМНИК

    5 0 Отговор
    Колко вървят дърва контрабанда от роми с брадви и резачки?

    Коментиран от #90

    09:27 03.02.2026

  • 59 Бетаин

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Aлфа Вълкът":

    Отделно кметовете също си "заграждат " по някоя хижа ,къмпинг и подобно . Слагат си и бабаити с оръжие да вардят спокойствието им и купоните им с бивши величия поне от ранга на Областен управител и шев на полиция. За справка община Аврен.

    Коментиран от #81

    09:28 03.02.2026

  • 60 Наката

    13 0 Отговор
    Убити с изстрел в главата и тримата говори за едно,да замълчат и то завинаги!
    Дани Мите,може и Къдравата Сю с кучето ще разгадае истината!Страшни командоси срещу велики полицаи!

    09:29 03.02.2026

  • 61 Кой

    8 11 Отговор
    Активисти на Възраждане изграждат военен лагер , за да правят преврат.Имат военизирани структури под командването на КГБ.

    Коментиран от #65

    09:29 03.02.2026

  • 62 КГБ

    13 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Има група професионални убийци за мокри поръчки ръководена от пожарникар без трудов стаж в пожарната.Скоро бяха залпвени наркотици до Петрохан за 7 милиона лева.

    09:30 03.02.2026

  • 63 Само да попитам

    19 0 Отговор
    Къде е ПОЛИЦИТА?! Или е в някой ресторант-да си харчат увеличените заплати! За какво е тая полиция,която не знае какви са тези въоръжени мъже и какво правят там?! Незабавна смяна на Къдравата Сю!

    09:30 03.02.2026

  • 65 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор

    До коментар #61 от "Кой":

    Опитват се копират царя.

    09:31 03.02.2026

  • 66 Стоев

    25 1 Отговор
    В момента се наглася случая, и чак тогава ще излезе по медиите някаква скалъпена информация. Трима били, четирима били, после осем живели там , вчера нито един труп не беше обгорял, днеска единия обгорял до неузнаваемост. Разхождали се мъже с оръжия, казвали че са рейнджъри и никой не е подал сигнал, и кмета и началника на полицията и те си мислили, че бандитите са рейнджъри. Аман ти скапаната държава управлявана от мафиоти.

    09:31 03.02.2026

  • 67 коки

    22 0 Отговор
    Колкото по-голямо е lainoto, толкова по-силно мирише, а там завоня яко!
    Не знам как ще заметат толкова голямо laino ама видимо служби и милиция работят яко по въпроса...
    А Сю.... Сю точи от Замунда и гледка тихо в къщи каубойски филми....

    09:31 03.02.2026

  • 69 кой му дреме

    15 2 Отговор
    важното е че
    двамата санкционирани 🎃и🐖 ви спряха
    замундата за да ги извадят от списъка 🧲

    09:34 03.02.2026

  • 70 А какво стана с разследването на

    12 1 Отговор
    Убийството на Алексей? А Митов?

    09:35 03.02.2026

  • 71 Време е за истината хора

    15 1 Отговор
    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    Коментиран от #87

    09:37 03.02.2026

  • 72 Братята

    5 0 Отговор
    горят като пипер....подреждат си дворчето.

    09:40 03.02.2026

  • 73 "хижата била пълна с оръжия".....

    14 0 Отговор
    Това е много интересно. И коя служба тогава трябва да разследва ? Не трябва ли и военен прокурор да има ? А?

    09:41 03.02.2026

  • 74 Мунчо

    10 0 Отговор
    Тези убитите, Дани Мите вече знае от коя порода са, но аз питам за породата на кучетата!

    09:41 03.02.2026

  • 75 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 11 Отговор
    МАФИЯТА НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП НЕ ПРОЩАВА ...................... ПО ПРИМЕРА НА ПУТЛЕР ........................ ФАКТ !

    09:43 03.02.2026

  • 77 Статута на убийство

    10 0 Отговор
    В явочна квартира какъв е? А Митов? ..... Тероризъм срещу държавата ли е? Кой трябва да разследва?

    09:45 03.02.2026

  • 78 Ценко

    6 2 Отговор
    Изглежда ми като спец акция на ВСУ, търгували са оръжие на наменици на Пригожин и затова са ги очистили .

    09:46 03.02.2026

  • 79 Шшшшш ало я пуснете иманярите

    4 0 Отговор
    с детектори какви интересни находки ще излезнат на яве а и каква скрита лаборатория.Я сканирайте с лазерен лидар обекта и около него.Знаем, че нямате обадете се в Китай Си Дзин ще ви изпрати.

    09:46 03.02.2026

  • 80 Ама не забравяйте...

    7 3 Отговор
    Давайте връзката с Путин...
    "Женерал" ГН0М спиш ли???

    09:47 03.02.2026

  • 81 Андрей Шевфченковф

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "Бетаин":

    ШеВ и Шеф са две различни думи!
    Правописът на думи завършващи на Д Т, З С, П Б В Ф.се учат във втори, трети клас!

    Коментиран от #102

    09:47 03.02.2026

  • 82 Сийка

    9 0 Отговор
    Кметът добре е запомнил да каже това ,което му е наредено!
    Кмете, признай си !

    09:48 03.02.2026

  • 83 щирлиц

    15 0 Отговор
    Вероятно паравоенно формирование.Кой нае,какви пораии щяха да направят ако не се бяха объркали нещата.Още преди година кмета на с.Гинци е знаел за пребиваването им в хижата/раиона/ ама ЩО да уведоми властите да отидат да видят, какви са що са, законно ли е оръжието. Кмета раправя,че полицай живеещ в района имал контакт с "хижарите". Искали му лична карта! Не признавали полицейска карта???? Да се издири полицайчето и да се уволни на секундата за това,че не е докладвал на началниците си.

    09:48 03.02.2026

  • 84 Колко време мина

    9 0 Отговор
    Не могат да индефицират труповете ли на кой са ? Те им ги оставили и пак ли не могат?

    Коментиран от #91

    09:49 03.02.2026

  • 85 КАТЕГОРИЧНО ЩЕ КАЖЕ

    3 0 Отговор
    РЕЗУЛТАТА ОТ СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРЕГЛЕД АКО СЕ ТАКЪВ НАЗНАЧИ И ТО НЕЗАВИСИМО

    09:49 03.02.2026

  • 86 Няма да са плаушити

    10 0 Отговор
    правителството на дЖилезку ши съ справи

    09:51 03.02.2026

  • 87 КОРНЕЛИЯ

    5 9 Отговор

    До коментар #71 от "Време е за истината хора":

    Това са убийците на другаря Румен Радев . Народния съд .

    09:52 03.02.2026

  • 88 Васо

    15 0 Отговор
    Възпламенила Есе след огледа? Бухахахаха... Хохохохо... Тея хептен ви правят на шарани. Трябвало е да бъде извършена лека корекция на следите, някои от тях е трябвало да изчезнат. Някой я е самозапалил... Мухахахаха... И такова нещо не бях чувал. Самовъзпламенила се след огледа.. Сигурно е ит жегите навън. Или застреляните след огледа са си запалиюи печката...

    09:53 03.02.2026

  • 89 Силиций

    7 1 Отговор
    Някой или Някои си заличават следите от "грижите за народа". Така със сигурност на поредните "избори" в "европейска" България ще е спокойни и чисти "патриоти".
    Много жалко за кучетата наистина.

    09:54 03.02.2026

  • 90 Странник

    7 0 Отговор

    До коментар #58 от "МАМНИК":

    Различно по места ,но в близост до гора в нашия край искат 40 Евро на каруца , а в нея около 0,7 -0,8 от кубика в добрия случай. 6 евро за да ти ги нареже и още 6 за да ги нацепи. Така пълната услуга излиза около 52 на каруца или 200 евро за близо 3 кубика. Така ранно пенсионирания по болест за което не може да работи всеки ден вдига очудващи тонове дърва при това и дълги над 2 метра когато ги кара или къси но много дебели. Същото прави и оня на помощи или трайно "безработен" . След това качва и детето / няколко / което би трябвало да е на училище и така докато и на него се закупи отделно превозно средство ,по-голямо и силно за да продължи "бизнеса " . Възпроизвеждане и добър пример за строеж на втора къща и автомобил лимузина отпред . Горския и той добре и поръчалия дърва и той по-добре от законните по 70-80 евро на кубик без рязане и цепене , НО приказката е за как гората я няма ,а в остатъка и охлюви вече няма Защото там са и всекидневно ТИР-ове с огромни маркирани трупи и няма никакво внасяне . Само минус . Узаконената кражба и съсипия е по опасна от каруците в пъти и подхранва корупцията на високи нива.

    09:55 03.02.2026

  • 91 Може да са американци убитите

    3 3 Отговор

    До коментар #84 от "Колко време мина":

    Или френски командоси или други там натювци

    09:59 03.02.2026

  • 92 Сър Кадастър

    10 0 Отговор
    Малко инфо от кадастъра: имотът е обозначен като "НАКЗТ Mountain Rangers Facility".
    НАКЗТ е абревиатура на "Национална агенция за контрол на защитените територии".
    Даже на кадастралната карта е записано, че публичният достъп в имота е забранен. Не е ясно как е станало това въвеждане в официален държавен регистър. Не е ясно как така частно сдружение може да се запише като "национална агенция". Как някой може да си самообяви за "планински рейнджър" и после да осъществява контролни функции в един обширен планински район в качеството си на въоръжена охрана. Не е ясно как така планинарите, налазващи всяка година маршрутът Ком-Емине не са забелязали, че някой е преградил пътеката и си позволява с оръжие в ръка да ги заплашва.
    Не е ясно защо кметът на Гинци не знае всичко това, след като едноминутна проверка в инфомасивите води до информацията. Не е ясно защо нарича хората "хижари" , след като имотът от шест години не функционира като хижа и няма как един кмет да не знае това. Не е ясно защо не е наясно, че личният му приятел Иво се е самообявил за Уокър, тексаския рейнджър. Не е ясно как така цялата история може да се точи шест години и държавата да не изясни какво се случва в района, начиная от кмета, който нищо не знае, Министерството на земеделието, Туристическият съюз и накрая полиция, следствие, прокуратура, които не са наясно с това, че този район е държава в държавата и там въоръжени хора установяват свой ред и законност.
    Сега остава да видим какви

    Коментиран от #95, #97, #99, #109, #112, #119

    10:00 03.02.2026

  • 93 Зъл пес

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Хижата е на фатмака,неговото мвр ги е отвлякло за да кажат къде са милионите.Но те не казали,и затова ги очистили.

    10:00 03.02.2026

  • 94 много лъжи се изсипаха

    6 0 Отговор
    за министерствата работели , рейнджъри били . може да са трафиканти . мигранти има . сбирка на 10 души . никой не ги познавал . ама имало един иво и те го познавали . и измрели . ама не ги познавали и не знаели кои са . явно е психопат от десетте . и е на свобода . с брада оръжие и страшни очи и дебелак . пироман и крадец . откраднал е биткойнтите на ружето . а може да е в съседната хижа . тая може да им е била малка .

    10:00 03.02.2026

  • 95 Точно така е

    6 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    публичният достъп в имота е забранен

    10:01 03.02.2026

  • 96 Ахаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "такива работи стават":

    Ц,трима са,не обиждай фатмака.

    10:01 03.02.2026

  • 97 Много са такива

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    частно сдружение записано като "национална агенция"....

    10:02 03.02.2026

  • 98 Лалугер

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Не позна,на Деса е.

    10:03 03.02.2026

  • 99 Явочна квартира е

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    Кое не ти е ясно?

    Коментиран от #110

    10:03 03.02.2026

  • 100 Глав

    17 0 Отговор
    Въоръжени до зъби хора живеят в гората отцепили района,заплашвали хора и им искали пакпортите.Кмета знаел,полицията и данс не знаели.Колко токива има още по горите въоръжени и с какво се занимават.

    10:04 03.02.2026

  • 101 Кккккккк

    8 0 Отговор
    Гинци,Гинци е селото,никакъв Петрохан не е това това.15км е до Петрохан.

    10:04 03.02.2026

  • 102 Тарас Булба

    1 1 Отговор

    До коментар #81 от "Андрей Шевфченковф":

    Коректора на Гугле не прощава . Пропуск. Това " Гугле" надявам се да го разберете дори и написано неправилно.

    10:05 03.02.2026

  • 103 Предложение

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "имали пилот в самолета?":

    Провери да не би да е зад теб.

    10:07 03.02.2026

  • 104 фалшива версия

    3 0 Отговор
    иво дето бил йожи бил се обадил на майка си . като крушата обявил . скоро ще съм мъртъв . хубавец от наглите и кмета на гинци много го харесвал . докато отвличал и съдизма го направил рекетьор не вярвал че ще ходи в пандиза . но кметовете си падат по черни бусове на софето дето ходят . резил .

    10:09 03.02.2026

  • 105 Ще ги пишат

    4 0 Отговор
    Починали от старост.

    10:10 03.02.2026

  • 107 отец Путин

    1 1 Отговор
    бандеровци,,, лично им гръмнах тиквите

    10:12 03.02.2026

  • 108 Да Не

    2 0 Отговор
    Е нали хижата била опасана с камери!???

    10:13 03.02.2026

  • 109 В кадастъра впрочем колега

    4 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    Всички които имат примерно държавен лиценз за отглеждане на канабис също са записани частно сдружение - "национална агенция"....от оня специалният секретен списък лицензираните ....ъхъъъ.....дето записите са са с равно ,звездичките, равно ...

    10:15 03.02.2026

  • 110 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Явочна квартира е":

    Въпросите ми са реторични, гениални служителю на ДС, скъпи явочнико.

    10:16 03.02.2026

  • 111 БеГемот

    0 0 Отговор
    Еко секта.... хахаха...

    10:16 03.02.2026

  • 112 Здравков

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    Щом има частна организация заместваща ИАРА и събираща отделно пари въпреки държавните риболовни билети и често хората им са въоръжени ,то защо и други да не си изграждат огради, бариери и пропусквателни режими където искат. Много малко места дори и по Черноморието са със свободен достъп . Още на пътя подстъп до морето и бариерата сложена или задължителен платен паркинг на някой си с цена ,но изобщо не знаеш на какво основание -частна земя ли е или просто заградено от власт имаща мутра.

    10:16 03.02.2026

  • 113 остава да хванат бургаския убиец

    1 0 Отговор
    битов скандал . застрелва тримата . бяга в бургас . какво ли има в бургас . доста лесен случай . има подобни . месните са много добри хора . не крадат дърва и камъни . но десетимата са се конфронтирали с тях . да не събират боровинки . то там едни гори , пожари . няма бандити . мигранти и пожари . има много гранична полиция и жандармерия . звучи историята като че нещо се търси и нещо не се казва . истината е че има на свобода убийци .

    10:22 03.02.2026

  • 114 Само питам

    5 0 Отговор
    А останалите седем кои са и къде са ? Нали се знаело от коя неправителствена организация са ?

    10:23 03.02.2026

  • 115 Преди избори

    2 0 Отговор
    Все убийства има. Нищо ново

    10:25 03.02.2026

  • 116 хихи

    1 0 Отговор
    Кмета никога нищо не знае нито за нелегална цигарена фабрика нито за незаконно сметище....

    Вкрайте кмета в ареста, че не доложил за нередности и другите кметове ще омекнат..

    или без престъпници ще останем или без кандидат кметове...
    все ще е напредък...

    10:26 03.02.2026

  • 118 Спецназ

    2 2 Отговор
    Явно база на платени българи станали руски зелени човечета и чакали кога да се активират. Жандармерията защо не се разходи по пустеещи хижи в планините?

    Коментиран от #121

    10:29 03.02.2026

  • 119 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Сър Кадастър":

    абе това да не са от ония френски командоси дето ядоха бой от двама брата в Коиловци

    10:30 03.02.2026

  • 120 Закон

    1 0 Отговор
    Имаше един пострадал от пирамида.Казваше че имало някакви покрай морето тренирали в стрелба с огнестрелно.Страшни били,направо убиици.

    10:33 03.02.2026

  • 121 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "Спецназ":

    Платеното изчуряване става заразно🤪
    На всякъде ви се привижда Путин 😳
    Духалки мизерни💩🤮👌

    10:35 03.02.2026