Русия обяви, че ще счита всяко разполагане на чуждестранни военни сили или инфраструктура в Украйна за „чуждестранна намеса“ и ще третира тези сили като легитимна цел, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Руското министерство на външните работи, цитирана от БТА.

В съобщението се уточнява, че разполагането на военни подразделения, обекти или складове на западни страни в Украйна е неприемливо за Москва и представлява „непосредствена заплаха за сигурността на Русия“. Дори германски контингенти, ако бъдат разположени в Украйна, ще бъдат третирани като легитимна цел за руските въоръжени сили.

В същото време руското ведомство похвали усилията на американския президент Доналд Тръмп за уреждане на конфликта, като отбеляза, че той „разбира основните причини за кризата“ и не налага безсмислени предварителни условия за диалог с Москва.

Изявлението подчертава, че Тръмп е един от малкото западни лидери, които публично признават първопричините за напрежението и работят за постигането на мирно решение, като се опитват да отчетат дългогодишните опасения на Русия относно разширяването на НАТО и позициите на Украйна.