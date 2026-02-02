Новини
Русия предупреждава: чуждестранните войски в Украйна ще бъдат легитимна цел
  Тема: Украйна

Русия предупреждава: чуждестранните войски в Украйна ще бъдат легитимна цел

2 Февруари, 2026 23:04 496 22

Министерството на външните работи осъжда разполагането на западни военни контингенти, но похвали усилията на Тръмп за мир

Русия предупреждава: чуждестранните войски в Украйна ще бъдат легитимна цел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия обяви, че ще счита всяко разполагане на чуждестранни военни сили или инфраструктура в Украйна за „чуждестранна намеса“ и ще третира тези сили като легитимна цел, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Руското министерство на външните работи, цитирана от БТА.

В съобщението се уточнява, че разполагането на военни подразделения, обекти или складове на западни страни в Украйна е неприемливо за Москва и представлява „непосредствена заплаха за сигурността на Русия“. Дори германски контингенти, ако бъдат разположени в Украйна, ще бъдат третирани като легитимна цел за руските въоръжени сили.

В същото време руското ведомство похвали усилията на американския президент Доналд Тръмп за уреждане на конфликта, като отбеляза, че той „разбира основните причини за кризата“ и не налага безсмислени предварителни условия за диалог с Москва.

Изявлението подчертава, че Тръмп е един от малкото западни лидери, които публично признават първопричините за напрежението и работят за постигането на мирно решение, като се опитват да отчетат дългогодишните опасения на Русия относно разширяването на НАТО и позициите на Украйна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край

    8 11 Отговор
    руския СТРАХ, няма..😂

    23:06 02.02.2026

  • 2 .....

    0 0 Отговор
    Бе мани и украинците така за окупираните теритирии

    23:08 02.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    9 5 Отговор
    Драскам си црвените линии докато вече Четири Года ми налагат канчето пред Купянск 😆

    23:08 02.02.2026

  • 4 Пич

    6 9 Отговор
    Още има излъгани глупаци !!! Вече много от тях са във вечните ловни полета , защото са напълно неподготвени за война с руснаци !!! Скоро изловиха германски офицери от германски танкове , макар че тук не сте прочели !

    Коментиран от #7, #10

    23:08 02.02.2026

  • 5 мдаа

    10 5 Отговор
    Радио "Кремъл" е като развален телефон. Айде сега да кажат и нещо за атомни бомби, че не са ги споменавали 15 минути. А не са ги споменавали, щото Медведев е пийнал и е заспал.

    23:08 02.02.2026

  • 6 Сатана Z

    5 6 Отговор
    В Ирак никой не каза на Българските войничета ,че са легитимна цел и затова ги докараха в заварени тенекиени кутии.
    Сега поне знаят как ще се приберат,ако изобщо има съберат частите.

    Коментиран от #9

    23:08 02.02.2026

  • 7 Руската пропаганда

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Има за цел глупака.

    23:10 02.02.2026

  • 8 Голям майтап

    2 1 Отговор
    САЩ смятат да строят там натовска база, също и във Финландия. А Русия си има база в Беларус, никой нищо не е казал. Всичко е точно.

    23:10 02.02.2026

  • 9 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    В Ирак или в Кюрдистан , уточнявайте се

    23:11 02.02.2026

  • 10 Град Козлодуй

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #13

    23:12 02.02.2026

  • 11 Путинска червена линия

    3 1 Отговор
    4 години натовско оръжие бомби руска територия.На Путин му увисна цифката в бункера.

    23:12 02.02.2026

  • 12 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Русия това го разправя от четири години и го прилага на практика! Десетки хиляди алчни глупаци си оставиха костите за здравето и просперитета на джо байдън и гейските ,", лидери! Само поляците са над 20 000! Всичко това топли душата на непредубенивт наблюдател!

    Коментиран от #18

    23:13 02.02.2026

  • 13 Механик

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Град Козлодуй":

    Руснаците стават ли поне за опъване?

    23:13 02.02.2026

  • 14 Плава

    0 0 Отговор
    Тая дъвка я дъвчите повече от два месеца. Не се ли наситихте?

    23:14 02.02.2026

  • 15 Първанов

    1 1 Отговор
    Щом орките плашат знаи си заминават!

    23:15 02.02.2026

  • 16 СТАРИ НОВОСТИ.

    0 0 Отговор
    ТОВА КАКВИ НОВИНИ НА ЧЕСА СА С ПИЯНА ШОПСКА САЛАТА ЛИ.?! Решили нещо да пишат все пск като заглавие тема фишек.
    ТИЯ ОТ ФАКТИ СА НЯКАКВИ ПРОТИЖЕТА КОРУМПЕТА. ПРОБЕАТ И ДА ЗЯБЛУЖДАВСТ РАЙАТА.

    23:16 02.02.2026

  • 17 Хаха

    1 2 Отговор
    Ойропейците няма кой да изпратят в Украйна. Те нямат армии.

    Коментиран от #19, #21, #22

    23:16 02.02.2026

  • 18 Русофил

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хахахаха":

    Нали знаеш,че сиГлупак

    23:17 02.02.2026

  • 19 Първанов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Сигурен ли си?

    23:17 02.02.2026

  • 20 Хахаха

    1 0 Отговор
    Като че ли до сега не бяха легитимна цел на руснака .

    23:18 02.02.2026

  • 21 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    А,знаеш ли поне коя е най- голямата армия в Европа и как е въоражена?

    23:19 02.02.2026

  • 22 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    Отпадък.

    23:20 02.02.2026

