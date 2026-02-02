Русия предупреждава: чуждестранните войски в Украйна ще бъдат легитимна цел

Русия обяви, че ще счита всяко разполагане на чуждестранни военни сили или инфраструктура в Украйна за „чуждестранна намеса“ и ще третира тези сили като легитимна цел, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на Руското министерство на външните работи, цитирана от БТА.
В съобщението се уточнява, че разполагането на военни подразделения, обекти или складове на западни страни в Украйна е неприемливо за Москва и представлява „непосредствена заплаха за сигурността на Русия“. Дори германски контингенти, ако бъдат разположени в Украйна, ще бъдат третирани като легитимна цел за руските въоръжени сили.
В същото време руското ведомство похвали усилията на американския президент Доналд Тръмп за уреждане на конфликта, като отбеляза, че той „разбира основните причини за кризата“ и не налага безсмислени предварителни условия за диалог с Москва.
Изявлението подчертава, че Тръмп е един от малкото западни лидери, които публично признават първопричините за напрежението и работят за постигането на мирно решение, като се опитват да отчетат дългогодишните опасения на Русия относно разширяването на НАТО и позициите на Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край
23:06 02.02.2026
2 .....
23:08 02.02.2026
3 Владимир Путин, президент
23:08 02.02.2026
4 Пич
Коментиран от #7, #10
23:08 02.02.2026
5 мдаа
23:08 02.02.2026
6 Сатана Z
Сега поне знаят как ще се приберат,ако изобщо има съберат частите.
Коментиран от #9
23:08 02.02.2026
7 Руската пропаганда
До коментар #4 от "Пич":Има за цел глупака.
23:10 02.02.2026
8 Голям майтап
23:10 02.02.2026
9 ,,,,,,
До коментар #6 от "Сатана Z":В Ирак или в Кюрдистан , уточнявайте се
23:11 02.02.2026
10 Град Козлодуй
До коментар #4 от "Пич":Така е приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
Коментиран от #13
23:12 02.02.2026
11 Путинска червена линия
23:12 02.02.2026
12 Хахахаха
Коментиран от #18
23:13 02.02.2026
13 Механик
До коментар #10 от "Град Козлодуй":Руснаците стават ли поне за опъване?
23:13 02.02.2026
14 Плава
23:14 02.02.2026
15 Първанов
23:15 02.02.2026
16 СТАРИ НОВОСТИ.
ТИЯ ОТ ФАКТИ СА НЯКАКВИ ПРОТИЖЕТА КОРУМПЕТА. ПРОБЕАТ И ДА ЗЯБЛУЖДАВСТ РАЙАТА.
23:16 02.02.2026
17 Хаха
Коментиран от #19, #21, #22
23:16 02.02.2026
18 Русофил
До коментар #12 от "Хахахаха":Нали знаеш,че сиГлупак
23:17 02.02.2026
19 Първанов
До коментар #17 от "Хаха":Сигурен ли си?
23:17 02.02.2026
20 Хахаха
23:18 02.02.2026
21 Русофил
До коментар #17 от "Хаха":А,знаеш ли поне коя е най- голямата армия в Европа и как е въоражена?
23:19 02.02.2026
22 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Хаха":Отпадък.
23:20 02.02.2026