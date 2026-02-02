Огнян Минчев: Сталинистките сатрапи взеха решение да изкоренят до дъно българския национален елит

Днес (вчера - бел.ред.) се покланяме пред паметта на хората, разстреляни през нощта на 1 февруари 1945 г. след осъждането им от т.нар. "народен съд". Винаги когато изразяваме такава почит към жертвите, срещаме контрагласове - те бяха служители на "фашистки режим", който убиваше българи (партизани, ятаци и т.н.). Този дебат няма да стихне в България. Привържениците и адептите на полувековния български комунизъм няма да признаят факта, че предците им са действали по правилата на въоръженото беззаконие, овластено от сталинистката окупация на България през септември 1944 г. Жертвите на сталинисткия терор и техните наследници няма да се сведат глава пред историческата арогантност и безотговорност на комунистическите палачи и техните наследници. Тази рана в българската история е отворена и продължава да кърви.
Това припомни във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Но тя кърви далеч не само по причини на морално безхаберие или липса на смелост всеки да поеме своята отговорност. Раната ще кърви защото разтворената в българското общество пропаст продължава да произвежда настоящи политически и граждански противоборства, при които наследниците на сталинистките палачи продължават да остстояват своята "правота" и "легитимност" да подаряват - да продават България на ретроградната чингизидска империя в нейното съвременно путинистко превъплъщение.
Сталинисткият терор в България бе по-мощен и по-безмилостен поради една основна причина. Сталинистка Москва бе твърде добре запозната с историческия опит на Руската империя да подчини новооснованата българска държава след 1878 г. и да я превърне в буферна имперска провинция или губерния.
Плановете на Азиатския департамент се провалиха, а България се еманципира като относително самостойна европейска държава при условията на късния 19 век. Провалът на империята дойде преди всичко от факта, че българският възрожденски елит и поборниците за свободна България не се поддадоха на имперската бруталност. Стефан Стамболов оглави държавата, наказа русофилите-превратаджии - слуги, предали българската свобода на господарите си в Петербург. Империята не бе изчислила това "малко"обстоятелство: бунтарите, сложили "главата си в торбата" в битката с Османската империя, няма да се поколебаят да го направят и в борбата с руския империализъм.
Поучени от историческия си опит, сталинистките сатрапи взеха решение да изкоренят до дъно българския национален елит.
Тук кой е виновен за нещо, кой е невинен, кой е заслужил или просто стойностен човек нямаше никакво значение. Москва овласти българските комунисти да унищожат физически българския национален елит. През първите седмици след 9 септември без съд и присъда са избити межди 20 и 30 хиляди души - по-заможни хора, администратори, служители, предприемачи, свещеници, учители... Имало ли е сред тях хора, замесени в престъпления - да, имало е. Една достойна държава наказва чрез справедливо правосъдие. Комунистическият терор наказваше по принципа "покрай сухото гори и суровото". След масовите убийства "народният съд" издаде постфактум присъди за частично "узаконяване" на терора. Този "съд" бе не по-малка гавра с правосъдието от безконтролната касапница от септември - октомври 1944 г.
Унищожаването на българския национален елит трябваше да превърне сталинистката прислуга от БКП в нов "елит" - по-точно в колониална администрация на Москва в България. В продължение на половин век българските комунисти играеха точно тази роля.
Те не допускаха и най-малка съпротива - сред оцелели по чудо граждани, способни да победят страха и да запазят достойнството си. Унищожаваха ги безмилостно до самия край на диктаторската си власт. Така България посрещна възможността за свобода от 1989 г. без наличен национален елит. Колониалната администрация от БКП се подготви за нова метаморфоза - да се превърне в елит на посткомунистическа България. За десетилетие и половина политическата полиция на режима овладя стопанството на страната чрез "великата криминална революция", превърнала я в неокомунистическа олигархия. Слабостта и неопитността на опозиционните сили дадоха допълнителни шансове на посткомунистическия колониален елит да се преинсталира в нова водеща нацията роля.
И въпреки това България успя да се изправи на крака - въпреки безогледната кражба, въпреки завладяната държава, въпреки превъплътения в демократичните институции слугински манталитет на комунистическия колониален елит.
Влязохме в ЕС, влязохме в НАТО - но съхранихме господството на Москва в енергетика, корупция, човеконенавистна пропаганда. Днес империята се готви за нова стъпка към поредното овладяване на България.
Агентурата, която изведе човекът на Решетников до върховете на българската държава през 2016 г. днес го подготвя за нова всевластна роля. Очаква се тази част от българската общественост, която пази своя ирационален русофилизъм, еврофобия и недоволство от статуквото да го подкрепи.
България е създадена на границата на три свята - европейския, евразийския и близкоизточния.
Българското общество остава "двулик Янус", макар и в мнозинството си да е проевропейски ориентирано. Достатъчно е евразийското малцинство да е добре организирано, да бъде поведено от напомпан популистки проект, а европейските сили да са инертни, самодоволни и безсъзнателни към реалните приоритети и заплахи пред настоящето и бъдещето на българската нация - и ето ти нов евразийски проект в действие. Той може да не повтаря предишните вълни на имперско нахлуване в детайлите - в съдържанието си този нов проект ще бъде със същата цел - откъсване на България от естествената ѝ европейска среда на развитие и преподчиняването ѝ като евразийска колония, управлявана от локални слугински нищожества.
Почитайки паметта на жертвите от 1 февруари ние си припомняме един горчив урок - и колкото по-добре го помним, толкова по-малък е рискът да повторим най-травматичните страници от нашата национална история. Бог да прости жертвите на т.нар. "народен съд"!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #80, #97
16:03 02.02.2026
2 Прав е ...четете внимателно
Четиримата сина на Райна Княгиня, за която на 20 април всички се надпреварват да пеят "Кой уши байряка" са или убити веднага след 9-ти септември или умират в лагерите.
Внукът на Бачо Киро - героят от април 1876 г., генералът от пехотата Теодоси Даскалов е осъден от т.н. Народен съд и разстрелян на 1 февруари 1945 г.
Племенникът на Иван Вазов - д-р Иван Кирков Вазов е осъден на смърт от т.н. Народен съд и разстрелян на 1 февруари 1945 г.
Генерал Владимир Вазов е репресиран и издъхва на 25 май 1945 г. в Тетевен, а гробът му е заличен. Двама от синовете на генерала също са репресирани.
Внучката на баба Тонка е разстреляна със съпруга си на 2 срещу 3 ноември 1944 г. край Русе.
Коментиран от #11, #39
16:04 02.02.2026
3 Мдааа лошо е
Продажни лицемери и предатели
16:05 02.02.2026
4 ПОРЕДЕН ПЪТ
16:05 02.02.2026
5 ГОЛАТА ИСТИНА
16:06 02.02.2026
6 Зловещо е
"Никога през живота си не съм спала така блажено, както в утрото на екзекуцията, след като заглъхна и последният изстрел!" – заявява пред западен журналист три дни след масовия разстрел Цола Драгойчева, отговаряща в ЦК на БКП за организацията и провеждането на Народния съд и наблюдаваща изпълнението на смъртните присъди на държавното ръководство на България през нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г.
В следващите дни другарката Драгойчева се настанява в апартамента на разстреляния пред очите й княз Кирил и демонстративно се разхожда из София с прочутото кожено палто на Евдокия Филова, вдовица на ликвидирания в същия ден бивш премиер акад.проф. Богдан Филов, която като враг на народа е изселена в Добруджа в условия на липса на вода и ток..."
Коментиран от #8
16:06 02.02.2026
7 хехе
16:06 02.02.2026
8 И тази живя до дълбока старост
До коментар #6 от "Зловещо е":Вместо да бъде осъдена и изкоренено семето й
Коментиран от #31, #67
16:08 02.02.2026
9 Абсурдистан
16:08 02.02.2026
10 Патриот
всички държавни и общенски учреждения
да спускат на 1-ви февруари
черни траурни знамена.
Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!
16:08 02.02.2026
11 А ЩО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ
До коментар #2 от "Прав е ...четете внимателно":ВЪВ ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И Т.Н СЛЕД ВОЙНАТА КОЛКО КОЛАБОРАЦИОНИСТИ / без оглед на това кой , кой е / СА ДАЛИ ФИРА ..........БЕЗ СЪД , ДОРИ И САМО ДА СА ПРАВИЛИ КАФЕ НА ШВАБИТЕ
Коментиран от #27
16:09 02.02.2026
12 явер
Коментиран от #30
13 Тоя
16:13 02.02.2026
14 Трол
16:14 02.02.2026
16:15 02.02.2026
Под песнопенията и хвалебствията на лица като Огнян Минчев. Човекът работи за унищожаването на делото на хората, които уж оплаква. Върховен ЦИНИЗЪМ, от Вас, г-н Минчев.
Добре дошли в еврозоната.....
16:16 02.02.2026
18 Азззззззз
16:17 02.02.2026
19 Ами
И е хубаво да знае,че връзките между Русия и България са дадени Свише,както казваше нашата баш пророчица и нищо не може да ги разруши:)Камо ли пък плюнките ,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров?защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)
Коментиран от #51
16:17 02.02.2026
20 Роден в НРБ
16:18 02.02.2026
21 провинциалист
16:18 02.02.2026
22 Файърфлай
16:18 02.02.2026
23 Историк
16:19 02.02.2026
24 Объркан
Тоя не беше ли с ,,червена окраска" едно време в изявите си???
16:20 02.02.2026
25 Роден в НРБ
16:23 02.02.2026
16:23 02.02.2026
27 Да избият децата и внуците комунягите
До коментар #11 от "А ЩО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ":На Българските възрожденци и въстаници за освобождение ,на най великия ни поет Иван Вазов и това да е гордост за обикновения Българин е кощунство
Коментиран від #74, #89
16:23 02.02.2026
Коментиран от #92
16:23 02.02.2026
29 Бесен - Язовец
16:24 02.02.2026
30 провинциалист
До коментар #12 от "явер":Т. нар. "демокрация" донесе много изследвания, повечето от които усърдно ни убеждават, че черното е бяло и бялото - черно.
16:24 02.02.2026
31 Въпросче:
До коментар #8 от "И тази живя до дълбока старост":Това баба ти ли е? Или прабаба ти?
Коментиран от #35
16:24 02.02.2026
32 Лопата Орешник
16:25 02.02.2026
33 яааа,
16:25 02.02.2026
34 Долу фашизма и неговите нови слуги
16:26 02.02.2026
35 мисля че е цола
До коментар #31 от "Въпросче:":Или се оказа твоята баба ?
16:27 02.02.2026
36 Бесен - Язовец
16:27 02.02.2026
37 Истината
16:28 02.02.2026
38 Сандо
16:29 02.02.2026
39 ЛОШО е
До коментар #2 от "Прав е ...четете внимателно":че НЕ знаете: ТЕЗИ са мъчителите и убийците на Александър Стамболийски, и занасят главата му в НС
16:30 02.02.2026
40 Факт
Коментиран от #44
16:30 02.02.2026
41 Асгард
16:31 02.02.2026
42 Някой
За съд за виновните за ВСВ са се договорили САЩ, Великобритания и СССР още преди края на ВСВ. Той е международно изискван и с последващи решения и на ООН със задна дата и още договори в които е България. Във Франция се спори за 40-100 хиляди избити. Тук май споменаваха нещо от порядъка на 1085, че на разни са били опростени смъртни присъди. В Германия който отрича наличието на нацизъм, го вкарваха в затвора. ЕС произлиза от миньорски съюз между ФРГ, Франция, Белгия и Нидерландия създаден на 9.5. в чест на победата над нацизма! Дори където са загубили го отчитаха като нещо за празнуване. И на тях им е натиквано колко са виновни.
След като тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт, по наше желания нашата армия се обединява с него и се води част от съветската армия биеща се с Райха. Там някъде загиват май даваха 34 хиляди български войници. Трети УКРАИНСКИ фронт тук е посрещнат като на паради град по град с арки и плакати добре дошли освободители. Ходили и на поклонение на Шипка. След 9.9.1944г новите управляващи от 16 министри само 4 са от работническата партия. Избори имало чак ноември месец 1945г.
16:33 02.02.2026
43 ГибМелсън
Коментиран от #96
16:34 02.02.2026
44 Партизаните
До коментар #40 от "Факт":са терористи по законите на всяка държава. Били са преследвани като такива и у нас.
16:36 02.02.2026
45 матей
Коментиран от #49
16:36 02.02.2026
46 Антифашист 🟥
16:37 02.02.2026
47 А Оги може да изяде
16:37 02.02.2026
48 Сатана Z
Народният съд осъди и присъди виновниците за поредната национална катастрофа.
Да се готви Народен съд V2 ,Минчев.Надявам се и ти да присъстваш на него.
16:38 02.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ами
Народният съд е създаден по настояване на Чърчил .
От 9 септември 1944г. до 22 ноември 1946г. България
се управлява от министър-председателя Кимон Георгиев,
който може да всичко друго но не и комунист.
БКП започва да управлява страната едва след 1956г.
16:39 02.02.2026
51 опълченец
До коментар #19 от "Ами":Като пишеш подобни пропагандни клишета, вярваш ли си. Делата във Франция се точат почти до края на 60те години, защото там има съд и присъдите са дадени единствено и само, когато има доказана вина. При нас има издадени приблизително 2800 смъртни присъди само за по.малко от два месеца. Само изрод може да оправдае изродщината на комунистите.
16:40 02.02.2026
52 не бъркайте
НАРЕДБА-ЗАКОН за съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея
Обн., ДВ, бр. 219 от 6.10.1944 г., в сила от 6.10.1944 г., изм. и доп., бр. 261 от 24.11.1944 г., изм., бр. 9 от 12.01.1945 г.
Чл. 1. Учредява се Народен съд за съдене извършилите престъпни деяния, предвидени в този закон:
а) министри от правителствата през времето от 1 януари 1941 година до 9 септември 1944 година;
б) народни представители от ХХV Обикновено народно събрание и
в) други граждански или военни лица.
Чл. 2. Наказват се с временен или доживотен строг тъмничен затвор или със смърт и глоба до пет милиона лева:
1. лицата, които след 1 януари 1941 година, са изложили сигурността на държавата или са поставили народните интереси в опасност, било като са сключили международни договори с воюващи държави, било като са взели решение да обявят война и да водят война;
2. ръководните лица, които след 22 юни 1941 година, са заповядали действия, нарушаващи обявения неутралитет към Съюза на съветските социалистически републики и с това са отегчили международното положение на България;
3. ръководните лица, които, във връзка с обявяването и воденето на войната с Англия и Североамериканските съединени щати, не са изпълнили своето служебно задължение, като не са взели надлежни и своевременни мерки за предпазване на народа и държавата от морално и материално уврежд
16:41 02.02.2026
53 ого и русофобията
16:42 02.02.2026
54 Минчев се престарава
16:44 02.02.2026
55 за народния съд
16:44 02.02.2026
56 Обективен
Нещо да обадиш за зверските репресии от 1923 до 1944,за рязани глави на хора,избиване на деца и т.н.
Никои не спори,че има убити хора без причина,сред които и интелигенти. Да кажеш нещо за разстрела на Никола Вапцаров или за зверското убийство на Гео Милев. Мълчиш,защо ли?Въпросът е риторичен,повечето от нас знаят отговора.Както повечето от нас знаят,че това което се случва след 9/9/1944г. е в по голямата си част ответна реакция на събитията от 23 до 44 години.Раните нанесени и от едните и от другите не зарастват точно заради такива като теб.
Коментиран от #87
16:44 02.02.2026
57 аз пък съм за народния съд
Статутът на България като победена държава в Парижкия мирен договор от 1947 г. е юридическото потвърждение на този факт. Въпреки опитите на новата власт да изтъкне участието ни в заключителната фаза на войната срещу Германия, международната общност (САЩ, Великобритания и СССР) ни третира като бивш съюзник на Хитлер.
Геополитическа тежест: България осигурява на Вермахта тила на Балканите. Без нашите окупационни корпуси в Сърбия и Гърция, Хитлер щеше да бъде принуден да държи там стотици хиляди свои войници, вместо да ги хвърля срещу Червената армия или при десанта в Нормандия.
Като победена страна, България е осъдена да плати огромни суми на Гърция и Югославия. Това е директно следствие от решенията на политическия елит (депутати и министри), които Народният съд ликвидира.
Териториалната цялост: Единственият голям успех, въпреки статута на победена страна, е запазването на Южна Добруджа (благодарение на дипломатически маневри и подкрепата на СССР в последния момент). Но всичко останало – Тракия и Македония – е загубено окончателно именно заради обвързването с Оста.
Всичко това го дължим на „елита“ ликвидиран от Народния съд
16:45 02.02.2026
58 Малко в повече ми идва
16:46 02.02.2026
59 елит ли
1. Първи окупационен корпус (в Сърбия)
Той е създаден в началото на 1942 г. и неговата задача е ключова за Хитлер:
Освобождаване на немски дивизии: Българските войски поемат окупацията на Сърбия, което позволява на Германия да изтегли своите елитни части и да ги изпрати на Източния фронт. В този смисъл, макар и не пряко, България помага за засилване на немския натиск срещу СССР.
Борба с партизаните: Българската армия участва в наказателни операции срещу югославските партизани на Тито, което по-късно е квалифицирано като военни престъпления и агресия срещу съседна страна.
2. Втори корпус (в Егейска Македония и Западна Тракия)
Тук ситуацията е още по-сложна, защото България администрира тези земи като „освободени“:
Конфликт с Гърция: Действията на армията там (особено потушаването на Драмското въстание) водят до хиляди жертви сред гръцкото население. Това е и една от причините Гърция да предяви огромни репарационни претенции към България след войната.
Депортацията на евреите: Именно военните и административните власти в тези територии организират депортирането на евреите към „Треблинка“
Заради това сътрудничество България става мишена. Извън загиналите при бомбардировките, страната е икономически изцедена от издръжката на тези корпуси и от германските „клирингови“ дългове
Само дето всичко това не е политкоректно в сегашната ситуация, но то не му пречи да си е истина, колкото и да си затваряте очите за н
16:46 02.02.2026
62 дядото
16:48 02.02.2026
63 Моряка
"Роденият да пълзи не може да лети."Срам ме е като човек,че съществуват таки хора,като Огито.Без тях света щеше да е по чист.Много по чист.
16:48 02.02.2026
64 Бесен - Язовец
16:48 02.02.2026
65 Минчо, чети бре
То и сега сме си същите в сравнение останалите европейци!!!
16:49 02.02.2026
67 живя
До коментар #8 от "И тази живя до дълбока старост":ама добро не видя, щот и Господ БОГ има !
Нищо, че ползваше всички облаги за номенклатурата....
16:52 02.02.2026
69 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Единственото, което го доближава до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.
16:52 02.02.2026
70 сериоозно?!
Народа мечтае да види този "елит" ПОНЕ в затвора
16:52 02.02.2026
71 огнянминчеФ
За съдбата на фашистките колаборационисти в американската и английска зона на окупация, след победата ??
Какво точно се е случило с нациските мekepeтa в Испания, Франция, Италия, Япония, Бене-люкс, Холандия ???
Как точно съюзник (какъвто България се явява) на еднозначно признатия автор на най-грандиозното военно престъпление в човешката история (извършено от извергите в германия) се очаква да получи пълна ИНДУЛГЕНЦИЯ и отсъствие на каквото и да било ВЪЗМЕЗДИЕ ????
16:52 02.02.2026
72 Кажи бре Огнян Минчев
Коментиран от #77
16:54 02.02.2026
74 Иван Вазов
До коментар #27 от "Да избият децата и внуците комунягите":"Здраствуйте Братушки!! Братчета славяни!!
16:55 02.02.2026
75 дядото
и мен на държавен изпит по научен комунизъм един плаз мо дии като този - стоян ганев бе недоволен че не съм "убеден комунист".след 1989 год. изчезна на май на та си на запад.безродници и пре да те ли.пфу.
16:55 02.02.2026
76 Я го копирайте в гуглето Огнян Минчев !
Опасен комунист-терорист (преди 1944 г.), член на БКП.
7. Менахем Леон Папо (Мико Папо)
Известен терорист, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.
8. Самуил Мефано
Комунист, развиващ подривна дейност. Участвува в образуването на Ямболската комуна от 1919 и 1921 г.
9. Хаим Юда Пизанти ( – 1938 г.)
Член на Видинския окръжен комитет на БКП, участвувал в Ломската комуна (1919 -1923 г.) заедно с Яко Бенарой и Рабено Леви. Политемигрант в СССР.
10. Аврам Яков Албухайре (1884-1924 г.)
Активен деец на БКП, участник в акции срещу властта и държавата. Загинал през 1924 г.
11. Виолета Якова Албухайре (1884 -1924 г.)
Терористка, участник в бойните групи срещу властта, член на БКП.......... 210 ....220...
16:56 02.02.2026
77 Знае го и мълчи
До коментар #72 от "Кажи бре Огнян Минчев":защото бързо огладнява ;)
16:56 02.02.2026
78 Олга
16:57 02.02.2026
79 Айгедотор
16:57 02.02.2026
80 Хохо Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Същият този "елит" ни завлече в съюз с нацисти, фашисти и прочие кафява чума. Същият рози"елит" и царчето му (да е проклета родата му вовеки" ни навлече национална катастрофа с репарации и загуба на територии. Същият този "елит" затри зверски хиляди българи, борци против фашизма и хитлеризма, зверски изби без съд и присъда дори и деца от Ястребино. Нека се помни, нека се знае, за този "елит" само смърт, смърт и пак смърт!!!!!
16:57 02.02.2026
81 Този, няма ли да се пенсионира
16:57 02.02.2026
82 Дядо на 79 години
Народният съд е учреден с подписаното примирие със САЩ и Великобритания, на които България бе обявила война и която бе победена като съюзник на Хитлер. Създаден е от правителството на Отечествения фронт, в което БКП е имала само 4 министри, които не могат да наложат мнението си. Съденето на виновниците за въвличане на България във 2 световна война и престъпниците от другите европейски страни е потвърдено със споразумение в Лондон на 4-те Велики сили победителки (Англия, Сащ, Франци, СССР) на 8 август 1945 г., с Декларация на Общото събрание на ООН (11 декември 1946) и с Женевската конвенция за защита на жертвите от Втората световна война (1949). У нас бяха комисиите на тези държави победиелки и строго следяха присъдите.
„В процесите са разгледани простъпките на 10 920 души. Осъдени на смърт са 2618 души, но са изпълнени 1046 смъртни присъди, другите подсъдими пратени в затвор или са оправдани. Двата военни състава на Народния съд осъждат на смърт 35 военни с различни чинове – от подофицер до генерал, виновни за убийства на пленени партизани, на ятаци, на мирни граждани и опожаряване на къщи; 38 са пратени в затвор до живот и 74 са с различни срокове в тъмницата…”
Във Франция и в други западни държави, осъдиха и избиха десетки хиляди за профашистка дейност. И там ли Москва и комунистите са виновни?
Народният съд не е плод на комунистическия режим или Сталинистките другари. Колкото и
Коментиран от #84
16:58 02.02.2026
83 бъдеще
16:58 02.02.2026
84 Дядо на 79 години
До коментар #82 от "Дядо на 79 години":Народният съд не е плод на комунистическия режим или Сталинистките другари. Колкото и някому да се иска да го изкара такъв. Един от главните му (и може би най-яростен) поддръжници е Никола Петков. Трябва да има някаква историческа достоверност. Това, което е плод на комунистическия режим е с по-късна дата.
16:58 02.02.2026
85 Е добре де,
(1944-1945): Около \(25,5\) млрд. лв. от резервите са изразходвани за издръжка на Съветската армия в България.
(1958-1960): Поради опасения от ядрен удар и нужда от конвертируема валута, БНБ прехвърля своите златни резерви (около 22 тона) в трезорите на Държавната банка на СССР.
Продажба от Тодор Живков: Златото, съхранявано в Москва, е продадено, за да се изплатят външни дългове, възникнали от провала на плановата икономика и помощите за Африка и Азия.
Липса на резерви: В края на 60-те години на XX
16:58 02.02.2026
86 Огнянчо Минчев! Да приемем обаче че са
16:59 02.02.2026
87 Моряка
До коментар #56 от "Обективен":Добре,че напомняш за Гео Милев.Умъртвен по най садистичен начин с корда от китара заради едно стихотворение- шедьовър.От същие "елит".Или за ястребинчетата,разстреляни по заповед на подпоручик Йорданов.Лично доубил с пистолета си недоубитите.По професия е бил елитен учител.Не че одобрявам саморазправите след девети.
17:01 02.02.2026
88 Българин
17:01 02.02.2026
89 Ооопс!
До коментар #27 от "Да избият децата и внуците комунягите":Искаш да избиеш децата и внуците на 1 050 000 (един милион и петдесет хиляди) членове на БКП към 10.11.1990 г. и още стотици хиляди комунисти, които не доживяха до контрареволюцията (на анти-комунистите в БКП)?
Ами то не останаха живи българи бе, кръвожаден фашаго!
Коментиран от #98
17:03 02.02.2026
90 Перо
17:03 02.02.2026
91 Левски
17:04 02.02.2026
92 капитана
До коментар #28 от "444444":Не е 2023,а 1925! Поета е Гео Милев и хиляди други от различни слоеве на обществото нямащи нищо общо с комунистите! Намерете и прочетете По дирята на безследно изчезналите
17:05 02.02.2026
94 мдааа
Между другото сталнизЪма е оборен още през 60-те години.
И още един детайл - днес също бива репресиран всеки който има качества и не е тамагочи на когото трябва....
А нима има революционна смяна на управлението, която да не подменя всеки елит - бил той икономичекси, бюрократичен или интелектуален?
17:05 02.02.2026
95 Пишем за комунисти, пишем за
17:06 02.02.2026
96 Някой
До коментар #43 от "ГибМелсън":Членовете на БКП отиваха към 1 милион. Като нищо и твои роднини и познати.
17:06 02.02.2026
97 Обаче
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Преди 9 септември 45 година, кой унищицаваше българските трудещи се, работници, селяни, ремсисти, комунисти? Кой уби ястербинчетата? Кой вкара българските евреи в трудови лагери? Кой преследваше македонските партизани и борци против фашузна? Кой прати македонските евреи в немските концлагери на заколение?
17:06 02.02.2026
98 това е идеята
До коментар #89 от "Ооопс!":на този видп ропаганда.
На практика те искат избиването на 99.99% от българите.
Само при римляните не е имало такъв процент покритие на БКП-ДС и присъдружните организации.
Така че идеята му е да бъдат избити всички българи и да си направят ромлянска империя от катун до катун.
17:09 02.02.2026
