Огнян Минчев: Сталинистките сатрапи взеха решение да изкоренят до дъно българския национален елит

Огнян Минчев: Сталинистките сатрапи взеха решение да изкоренят до дъно българския национален елит

2 Февруари, 2026 16:01

Този дебат няма да стихне в България. Тази рана в българската история е отворена и продължава да кърви

Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес (вчера - бел.ред.) се покланяме пред паметта на хората, разстреляни през нощта на 1 февруари 1945 г. след осъждането им от т.нар. "народен съд". Винаги когато изразяваме такава почит към жертвите, срещаме контрагласове - те бяха служители на "фашистки режим", който убиваше българи (партизани, ятаци и т.н.). Този дебат няма да стихне в България. Привържениците и адептите на полувековния български комунизъм няма да признаят факта, че предците им са действали по правилата на въоръженото беззаконие, овластено от сталинистката окупация на България през септември 1944 г. Жертвите на сталинисткия терор и техните наследници няма да се сведат глава пред историческата арогантност и безотговорност на комунистическите палачи и техните наследници. Тази рана в българската история е отворена и продължава да кърви.

Това припомни във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Но тя кърви далеч не само по причини на морално безхаберие или липса на смелост всеки да поеме своята отговорност. Раната ще кърви защото разтворената в българското общество пропаст продължава да произвежда настоящи политически и граждански противоборства, при които наследниците на сталинистките палачи продължават да остстояват своята "правота" и "легитимност" да подаряват - да продават България на ретроградната чингизидска империя в нейното съвременно путинистко превъплъщение.

Сталинисткият терор в България бе по-мощен и по-безмилостен поради една основна причина. Сталинистка Москва бе твърде добре запозната с историческия опит на Руската империя да подчини новооснованата българска държава след 1878 г. и да я превърне в буферна имперска провинция или губерния.

Плановете на Азиатския департамент се провалиха, а България се еманципира като относително самостойна европейска държава при условията на късния 19 век. Провалът на империята дойде преди всичко от факта, че българският възрожденски елит и поборниците за свободна България не се поддадоха на имперската бруталност. Стефан Стамболов оглави държавата, наказа русофилите-превратаджии - слуги, предали българската свобода на господарите си в Петербург. Империята не бе изчислила това "малко"обстоятелство: бунтарите, сложили "главата си в торбата" в битката с Османската империя, няма да се поколебаят да го направят и в борбата с руския империализъм.

Поучени от историческия си опит, сталинистките сатрапи взеха решение да изкоренят до дъно българския национален елит.

Тук кой е виновен за нещо, кой е невинен, кой е заслужил или просто стойностен човек нямаше никакво значение. Москва овласти българските комунисти да унищожат физически българския национален елит. През първите седмици след 9 септември без съд и присъда са избити межди 20 и 30 хиляди души - по-заможни хора, администратори, служители, предприемачи, свещеници, учители... Имало ли е сред тях хора, замесени в престъпления - да, имало е. Една достойна държава наказва чрез справедливо правосъдие. Комунистическият терор наказваше по принципа "покрай сухото гори и суровото". След масовите убийства "народният съд" издаде постфактум присъди за частично "узаконяване" на терора. Този "съд" бе не по-малка гавра с правосъдието от безконтролната касапница от септември - октомври 1944 г.

Унищожаването на българския национален елит трябваше да превърне сталинистката прислуга от БКП в нов "елит" - по-точно в колониална администрация на Москва в България. В продължение на половин век българските комунисти играеха точно тази роля.

Те не допускаха и най-малка съпротива - сред оцелели по чудо граждани, способни да победят страха и да запазят достойнството си. Унищожаваха ги безмилостно до самия край на диктаторската си власт. Така България посрещна възможността за свобода от 1989 г. без наличен национален елит. Колониалната администрация от БКП се подготви за нова метаморфоза - да се превърне в елит на посткомунистическа България. За десетилетие и половина политическата полиция на режима овладя стопанството на страната чрез "великата криминална революция", превърнала я в неокомунистическа олигархия. Слабостта и неопитността на опозиционните сили дадоха допълнителни шансове на посткомунистическия колониален елит да се преинсталира в нова водеща нацията роля.

И въпреки това България успя да се изправи на крака - въпреки безогледната кражба, въпреки завладяната държава, въпреки превъплътения в демократичните институции слугински манталитет на комунистическия колониален елит.

Влязохме в ЕС, влязохме в НАТО - но съхранихме господството на Москва в енергетика, корупция, човеконенавистна пропаганда. Днес империята се готви за нова стъпка към поредното овладяване на България.

Агентурата, която изведе човекът на Решетников до върховете на българската държава през 2016 г. днес го подготвя за нова всевластна роля. Очаква се тази част от българската общественост, която пази своя ирационален русофилизъм, еврофобия и недоволство от статуквото да го подкрепи.

България е създадена на границата на три свята - европейския, евразийския и близкоизточния.

Българското общество остава "двулик Янус", макар и в мнозинството си да е проевропейски ориентирано. Достатъчно е евразийското малцинство да е добре организирано, да бъде поведено от напомпан популистки проект, а европейските сили да са инертни, самодоволни и безсъзнателни към реалните приоритети и заплахи пред настоящето и бъдещето на българската нация - и ето ти нов евразийски проект в действие. Той може да не повтаря предишните вълни на имперско нахлуване в детайлите - в съдържанието си този нов проект ще бъде със същата цел - откъсване на България от естествената ѝ европейска среда на развитие и преподчиняването ѝ като евразийска колония, управлявана от локални слугински нищожества.

Почитайки паметта на жертвите от 1 февруари ние си припомняме един горчив урок - и колкото по-добре го помним, толкова по-малък е рискът да повторим най-травматичните страници от нашата национална история. Бог да прости жертвите на т.нар. "народен съд"!


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор
    нищо...поне ни върнаха Македония..

    Коментиран от #80, #97

    16:03 02.02.2026

  • 2 Прав е ...четете внимателно

    21 30 Отговор
    Ако някога се запитате, къде са изчезнали известните родове на революционери и будители от нашето Възраждане, ще намерите един тъжен отговор.
    Четиримата сина на Райна Княгиня, за която на 20 април всички се надпреварват да пеят "Кой уши байряка" са или убити веднага след 9-ти септември или умират в лагерите.
    Внукът на Бачо Киро - героят от април 1876 г., генералът от пехотата Теодоси Даскалов е осъден от т.н. Народен съд и разстрелян на 1 февруари 1945 г.
    Племенникът на Иван Вазов - д-р Иван Кирков Вазов е осъден на смърт от т.н. Народен съд и разстрелян на 1 февруари 1945 г.
    Генерал Владимир Вазов е репресиран и издъхва на 25 май 1945 г. в Тетевен, а гробът му е заличен. Двама от синовете на генерала също са репресирани.
    Внучката на баба Тонка е разстреляна със съпруга си на 2 срещу 3 ноември 1944 г. край Русе.

    Коментиран от #11, #39

    16:04 02.02.2026

  • 3 Мдааа лошо е

    49 9 Отговор
    Щот на тяхно място са се натресли такива като теб
    Продажни лицемери и предатели

    16:05 02.02.2026

  • 4 ПОРЕДЕН ПЪТ

    49 11 Отговор
    ТОРБАТА С ЛА%НАТА СЕЕ СМР@Д

    16:05 02.02.2026

  • 5 ГОЛАТА ИСТИНА

    57 10 Отговор
    Огнян Минчев, първо да си върне дипломата от Москва и да си заличи името, в списъка на доброволни агенти в ДС , преди да коментира !

    16:06 02.02.2026

  • 6 Зловещо е

    15 17 Отговор
    КОГАТО ВИ ГОВОРЯТ ЗА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ИДЕАЛ......

    "Никога през живота си не съм спала така блажено, както в утрото на екзекуцията, след като заглъхна и последният изстрел!" – заявява пред западен журналист три дни след масовия разстрел Цола Драгойчева, отговаряща в ЦК на БКП за организацията и провеждането на Народния съд и наблюдаваща изпълнението на смъртните присъди на държавното ръководство на България през нощта на 1 срещу 2 февруари 1945 г.
    В следващите дни другарката Драгойчева се настанява в апартамента на разстреляния пред очите й княз Кирил и демонстративно се разхожда из София с прочутото кожено палто на Евдокия Филова, вдовица на ликвидирания в същия ден бивш премиер акад.проф. Богдан Филов, която като враг на народа е изселена в Добруджа в условия на липса на вода и ток..."

    Коментиран от #8

    16:06 02.02.2026

  • 7 хехе

    41 6 Отговор
    Другаря Минчев преподавателя по научен комунизъм ги знае тия работи. Да не би и неговия дядо като дядото на червената тиква да са го убили комунистите.

    16:06 02.02.2026

  • 8 И тази живя до дълбока старост

    8 19 Отговор

    До коментар #6 от "Зловещо е":

    Вместо да бъде осъдена и изкоренено семето й

    Коментиран от #31, #67

    16:08 02.02.2026

  • 9 Абсурдистан

    12 19 Отговор
    И навсякъде - сянката на Москва!

    16:08 02.02.2026

  • 10 Патриот

    10 22 Отговор
    В знак на почит към жептвите на комунизмът
    и на Възродителният процес,
    всички държавни и общенски учреждения
    да спускат на 1-ви февруари
    черни траурни знамена.

    Движение Безпартийни Приятели на Слънцето!

    16:08 02.02.2026

  • 11 А ЩО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ

    45 9 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е ...четете внимателно":

    ВЪВ ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ И Т.Н СЛЕД ВОЙНАТА КОЛКО КОЛАБОРАЦИОНИСТИ / без оглед на това кой , кой е / СА ДАЛИ ФИРА ..........БЕЗ СЪД , ДОРИ И САМО ДА СА ПРАВИЛИ КАФЕ НА ШВАБИТЕ

    Коментиран от #27

    16:09 02.02.2026

  • 12 явер

    12 39 Отговор
    Имаше иследване, че след 09.09.1944г. са избити повече българи от колкото през цялото Османско владичество. Да убиеш образованите си и умни хора, смятайте колко велик народ трябва да сме. Всичко е по поръчка на Кремъл, защото на тях им трябват прости и лесно управлявани хора. Бившият кмет на София, Иван Иванов го вкарали в затвора, а после ела да проектираш яз."Искър", това са най-големите наглеци и изроди от БКП.

    Коментиран от #30

    16:11 02.02.2026

  • 13 Тоя

    28 3 Отговор
    оядения пребоядисан дърт комунист реве за престъпните си спонсори.

    16:13 02.02.2026

  • 14 Трол

    30 3 Отговор
    Но г-н Минчев ловко се е измъкнал от комунистическите лапи, за да представлява днешния елит.

    16:14 02.02.2026

  • 15 Последния Софиянец

    22 3 Отговор
    Бойко Борисов и Шиши са цвета на нацията.Не на омразата!

    16:15 02.02.2026

  • 16 Горан

    35 7 Отговор
    Странно е да се говори за изтребване на "националния елит", в дни, когато е пред очите ни е унищожаван "националния суверенитет" на България.
    Под песнопенията и хвалебствията на лица като Огнян Минчев. Човекът работи за унищожаването на делото на хората, които уж оплаква. Върховен ЦИНИЗЪМ, от Вас, г-н Минчев.
    Добре дошли в еврозоната.....

    16:16 02.02.2026

  • 17 Няма елит,избити са.

    6 2 Отговор
    И сега си имаме елит,ще го подменим с друг елит после пак промяна,стария елит итака от елит на елит.В младите топката.

    16:16 02.02.2026

  • 18 Азззззззз

    36 6 Отговор
    Не познавам изцяло тогавашния елит. Сигурен съм, че и авторът на статията не го познава. Ако тогавашният елит е бил като сегашния... решението е било правилно. А освен за пари, не се сещам за какво се повдига тая тема повече от 80 години по-късно. Не помня авторът да е написал подобно нещо за американските и английските бомбардировки над България...

    16:17 02.02.2026

  • 19 Ами

    34 7 Отговор
    Хубаво е да уточни пишман демократа,че народният съв във Франция е в пъти по жесток от нашия и даже проститутки е убивал.Също в нашия съд има английски представител ,не само комунисти:)А и комунизмът се изражда в престъпен режим,но и спасява на Пасито дедите и България спасява от загуби на земи до Стара планина ,каквито са били исканията на съседите ни и от каквото земи е цяла западна Украйна,взети от Румъния,Унгария и Полша след всв,благодарение пак на червената армия
    И е хубаво да знае,че връзките между Русия и България са дадени Свише,както казваше нашата баш пророчица и нищо не може да ги разруши:)Камо ли пък плюнките ,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров?защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците:)

    Коментиран от #51

    16:17 02.02.2026

  • 20 Роден в НРБ

    26 9 Отговор
    Млко му е било на тогавашния елит. Повече е требвало го трепят. Дано същото се случи и с настоящия. Това включва и тоя шоп@р Огнян Минчев

    16:18 02.02.2026

  • 21 провинциалист

    16 5 Отговор
    " Стефан Стамболов оглави държавата, наказа русофилите-превратаджии - слуги, предали българската свобода на господарите си в Петербург." - така ли направи или просто разчисти конкуренцията? И в един момент поиска пак да станем част от Османската империя (защо ли я пиша с главна буква?!?). По-нататък не съм чел статията.

    16:18 02.02.2026

  • 22 Файърфлай

    27 3 Отговор
    Стига бе,не ви ли втръсна от това клише "ЕЛИТ".На мен лично вече ми се повръща 35 години.45 години комунистически "елит",37 години "демократичен" "елит".Има се предвид все политическата и богаташката касти.И ония,преди 9 септември,и те "елит".А ние какви сме? А Минчев какъв е,и той ли е "елит" ? Аман от "елити"-живи и мъртви.

    16:18 02.02.2026

  • 23 Историк

    25 4 Отговор
    Сталин няма нищо общо. Народният съд в европейските страни е по предложение и настояване на Чърчил. В България са се престарали, но тя от много години е била в състояние на гражданска война и много стари сметки е имало за уреждане.

    16:19 02.02.2026

  • 24 Объркан

    21 1 Отговор
    Само питам?
    Тоя не беше ли с ,,червена окраска" едно време в изявите си???

    16:20 02.02.2026

  • 25 Роден в НРБ

    19 8 Отговор
    Две много добри неща направвиха комунистите. Едното е Народния съд (не са се справили чак блестящо, щото много са пропуснали да изчистят) и другото е възродителния процес

    16:23 02.02.2026

  • 26 идиоти вън

    10 1 Отговор
    Щеше да е смешно ако не е жалко, един сталински глашатай (пропагандатор на комунизма) да обвинява сталинисти!!!!

    16:23 02.02.2026

  • 27 Да избият децата и внуците комунягите

    6 6 Отговор

    До коментар #11 от "А ЩО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ":

    На Българските възрожденци и въстаници за освобождение ,на най великия ни поет Иван Вазов и това да е гордост за обикновения Българин е кощунство

    Коментиран от #74, #89

    16:23 02.02.2026

  • 28 444444

    15 3 Отговор
    Аз пък знам, че един писател през 2023 година написа "Те клаха народа си тъй както турчин не го е клал" Та този същия писател без да застрелвал никого, изчезна. Без съд и присъда без да е терорист или да е вкарвал България в съюз със Хитлер.Ама покрай него изчезнаха и доста други интелектуалеци.Та господин Минчев каквото почукало такова се обадило.

    Коментиран от #92

    16:23 02.02.2026

  • 29 Бесен - Язовец

    21 6 Отговор
    Престъпнка Богдан Филов и неговия фашистки кабинет и още 200 фашаги от фашисткото събрание които вкарват България и българите във война на страната на фашагите от Германия, Италия, Япония, Чехия, Румъния, Хърватия, Черна гора, Финландия Унгария. .... Съюзниците от Антифашистката коалиция САЩ и Великобритания бомбят София зарди фашиста Филов и българите дават само в София 4000 жертви. Списаревски се е возил на Самолет фашистко производство Месершмит

    16:24 02.02.2026

  • 30 провинциалист

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "явер":

    Т. нар. "демокрация" донесе много изследвания, повечето от които усърдно ни убеждават, че черното е бяло и бялото - черно.

    16:24 02.02.2026

  • 31 Въпросче:

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "И тази живя до дълбока старост":

    Това баба ти ли е? Или прабаба ти?

    Коментиран от #35

    16:24 02.02.2026

  • 32 Лопата Орешник

    17 8 Отговор
    Къв Елит ве, бухал? Тия които ни вкараха в национална катастрофа, загубиха всички воини я които ни забъркаха и искаха да има монархия, а някакви кобурги да си предават държавата? Жалко че и твоето семе не са изкоренили, парцал! И скоро, когато всички сегашни родоотстъпници виснат по дърветата и ги набутаме пак в Белене, и за тях ли ще ревете че са елит? Жална ви мама кво ви чака! И ти си в списъка с тия изказвания! А Сталин разби фашизма, пое Русия от рало и плуг и я остави ядрена сила!!!

    16:25 02.02.2026

  • 33 яааа,

    3 0 Отговор
    как разбра бе, уайновоз ?

    16:25 02.02.2026

  • 34 Долу фашизма и неговите нови слуги

    8 5 Отговор
    Минчев,а дано ти си следващия елитаджия при новия Народен съд,кой неминуемо ще дойде!

    16:26 02.02.2026

  • 35 мисля че е цола

    3 0 Отговор

    До коментар #31 от "Въпросче:":

    Или се оказа твоята баба ?

    16:27 02.02.2026

  • 36 Бесен - Язовец

    13 6 Отговор
    Само в България почитат паметта на откровени фашисти избити от Народния Съд. Тоя нищо не пише за децата от село Ястрбино където са убити от фашистите на Филов.

    16:27 02.02.2026

  • 37 Истината

    6 3 Отговор
    ТО ЕДИН ЕЛИТ

    16:28 02.02.2026

  • 38 Сандо

    12 5 Отговор
    Тая отврат до 1990 година на кого се кланяше?И де да беше само той!Съсипаха ни държавата и обезкостиха народа със с тяхното доброволно робуване на западните колонизатори.Впрочем някой сетил ли се е да им зададе въпроса:А какво направихте с българите след 1990 година?Колко са жертвите от безкрайния преход към дивашкия и човеконенавистен капитализъм?

    16:29 02.02.2026

  • 39 ЛОШО е

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е ...четете внимателно":

    че НЕ знаете: ТЕЗИ са мъчителите и убийците на Александър Стамболийски, и занасят главата му в НС

    16:30 02.02.2026

  • 40 Факт

    14 6 Отговор
    Народният съд не е по искане на Сталин а най-вече от Чърчил и във Франция е много по -жестоко.Така наречения елит по данни на тогавашното финансово министерство е платил по 50 х лв на глава за над 5 хил отрязани партизански и яташки глави.Каква да е присъдата?

    Коментиран от #44

    16:30 02.02.2026

  • 41 Асгард

    8 4 Отговор
    Вижте му на това недоразумение муцуната на снимката! Няма ти дам да ми плевиш двора, шопар злостен, какво остава да ти слушам продажното мнение! Чиба куче, преди да е почнало тричането!

    16:31 02.02.2026

  • 42 Някой

    5 5 Отговор
    Статия на соросоид със стандартните лъжи. Кой е елита на нацията сега? Пеевски, Домусчиев и подобни.
    За съд за виновните за ВСВ са се договорили САЩ, Великобритания и СССР още преди края на ВСВ. Той е международно изискван и с последващи решения и на ООН със задна дата и още договори в които е България. Във Франция се спори за 40-100 хиляди избити. Тук май споменаваха нещо от порядъка на 1085, че на разни са били опростени смъртни присъди. В Германия който отрича наличието на нацизъм, го вкарваха в затвора. ЕС произлиза от миньорски съюз между ФРГ, Франция, Белгия и Нидерландия създаден на 9.5. в чест на победата над нацизма! Дори където са загубили го отчитаха като нещо за празнуване. И на тях им е натиквано колко са виновни.
    След като тук идва Трети УКРАИНСКИ фронт, по наше желания нашата армия се обединява с него и се води част от съветската армия биеща се с Райха. Там някъде загиват май даваха 34 хиляди български войници. Трети УКРАИНСКИ фронт тук е посрещнат като на паради град по град с арки и плакати добре дошли освободители. Ходили и на поклонение на Шипка. След 9.9.1944г новите управляващи от 16 министри само 4 са от работническата партия. Избори имало чак ноември месец 1945г.

    16:33 02.02.2026

  • 43 ГибМелсън

    4 6 Отговор
    Грешката ни беше,че когато падна Цоциализъма,не ги избихме всичките.Без да се съобразяваме ястребинчета ли са,сопола драгойчева ли е или е баетошо.Но си мисля,че иде време,в което ще имаме шанс да ги довършим.

    Коментиран от #96

    16:34 02.02.2026

  • 44 Партизаните

    6 5 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    са терористи по законите на всяка държава. Били са преследвани като такива и у нас.

    16:36 02.02.2026

  • 45 матей

    7 6 Отговор
    Фашистките наследници се надигат! Под крилото на демокрацията, плюят по историята! Защо не споменават за зверствата през септемврийското въстание, а избитите българи, изгорените къщи, дори деца са разстрелвали! Нямат срам! Измет фашистка!И най-интересното, някакъв Мирчев, наследник на комунисти, и той за това се възмущава, колко "цвят" накъсали комунистите след девети! Ето защо е разделен българския народ! Той никога няма да приеме тая фашизирана по наследство сган и желанието и да се интегрира България с Европа! Няма да стане!

    Коментиран от #49

    16:36 02.02.2026

  • 46 Антифашист 🟥

    7 5 Отговор
    Правителството на Филов и Народното събрание на Княжество България 5 години праща храна на фашистите които избиваха хората в цели села и градове в Русия. Огнян Минчев е престъпник фашист.

    16:37 02.02.2026

  • 47 А Оги може да изяде

    4 3 Отговор
    цяло едни сталинистко-комунистическо агне.

    16:37 02.02.2026

  • 48 Сатана Z

    5 4 Отговор
    Народен съд в България се е свикал по настояване на страните победителки във Втората световна война ,в която царство България е на страната на булката.
    Народният съд осъди и присъди виновниците за поредната национална катастрофа.
    Да се готви Народен съд V2 ,Минчев.Надявам се и ти да присъстваш на него.

    16:38 02.02.2026

  • 50 Ами

    4 3 Отговор
    Защо не чете история, а пишете глупости :)
    Народният съд е създаден по настояване на Чърчил .
    От 9 септември 1944г. до 22 ноември 1946г. България
    се управлява от министър-председателя Кимон Георгиев,
    който може да всичко друго но не и комунист.
    БКП започва да управлява страната едва след 1956г.

    16:39 02.02.2026

  • 51 опълченец

    2 7 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Като пишеш подобни пропагандни клишета, вярваш ли си. Делата във Франция се точат почти до края на 60те години, защото там има съд и присъдите са дадени единствено и само, когато има доказана вина. При нас има издадени приблизително 2800 смъртни присъди само за по.малко от два месеца. Само изрод може да оправдае изродщината на комунистите.

    16:40 02.02.2026

  • 52 не бъркайте

    6 2 Отговор
    червения терор с т.нар. народен съд
    НАРЕДБА-ЗАКОН за съдене от народен съд виновниците за въвличане България в световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея

    Обн., ДВ, бр. 219 от 6.10.1944 г., в сила от 6.10.1944 г., изм. и доп., бр. 261 от 24.11.1944 г., изм., бр. 9 от 12.01.1945 г.


    Чл. 1. Учредява се Народен съд за съдене извършилите престъпни деяния, предвидени в този закон:

    а) министри от правителствата през времето от 1 януари 1941 година до 9 септември 1944 година;
    б) народни представители от ХХV Обикновено народно събрание и
    в) други граждански или военни лица.

    Чл. 2. Наказват се с временен или доживотен строг тъмничен затвор или със смърт и глоба до пет милиона лева:
    1. лицата, които след 1 януари 1941 година, са изложили сигурността на държавата или са поставили народните интереси в опасност, било като са сключили международни договори с воюващи държави, било като са взели решение да обявят война и да водят война;
    2. ръководните лица, които след 22 юни 1941 година, са заповядали действия, нарушаващи обявения неутралитет към Съюза на съветските социалистически републики и с това са отегчили международното положение на България;
    3. ръководните лица, които, във връзка с обявяването и воденето на войната с Англия и Североамериканските съединени щати, не са изпълнили своето служебно задължение, като не са взели надлежни и своевременни мерки за предпазване на народа и държавата от морално и материално уврежд

    16:41 02.02.2026

  • 53 ого и русофобията

    5 0 Отговор
    Ся, русофобията у господина Минчева може да се дължи на носталгията му по Научния комунизъм и членството му в БКП. От друга страна руснаците, съвсем съзнателно, прецакаха тези важни за Огнян Димитров Минчев неща и на него може да му липсват.

    16:42 02.02.2026

  • 54 Минчев се престарава

    1 0 Отговор
    Че и излага

    16:44 02.02.2026

  • 55 за народния съд

    5 1 Отговор
    Създаването му е потвърдено от споразумението на четирите Велики сили от 8 август 1945 г. в Лондон и от декларация на Общото събрание на ООН от 11 декември 1946 г., както и от Женевската конвенция от 1949 г. в защита на жертвите от Втората световна война. А що се отнася до с противоречието му с Търновската конституция, на практика тя е била суспендирана в резултат на преврата от 19 май 1934 г., след който държавата се управлява чрез наредби-закони. И въпреки това, Народния съд не противоречи на Търновската конституция, защото с допълнение към нея от Петото Велико народно събрание през 1911 г. се допускат извънредни съдилища, когато „държавата се намира в състояние на война, или е въведено военно положение в нея, или части от нея са под чужда окупация“. А на 30 септември 1944 г. България все още не е сключила примирие със страните от хитлеристката коалиция, намира се в състояние на война със САЩ, Англия и Съветския съюз, а и е окупирана според противниците на Народния съд. В международен план Народният съд е легитимен и никога никоя от великите сили не го е обявявала за престъпен.

    16:44 02.02.2026

  • 56 Обективен

    7 2 Отговор
    Минчев,преди да се опитваш да лъжеш и манипулираш безогледно,няма ли да мъцнеш нещо за това по чия разпоредба(на победителите във ВСВ,САЩ,Русия и Англия)е организиран и проведен така наречения народен съд.
    Нещо да обадиш за зверските репресии от 1923 до 1944,за рязани глави на хора,избиване на деца и т.н.
    Никои не спори,че има убити хора без причина,сред които и интелигенти. Да кажеш нещо за разстрела на Никола Вапцаров или за зверското убийство на Гео Милев. Мълчиш,защо ли?Въпросът е риторичен,повечето от нас знаят отговора.Както повечето от нас знаят,че това което се случва след 9/9/1944г. е в по голямата си част ответна реакция на събитията от 23 до 44 години.Раните нанесени и от едните и от другите не зарастват точно заради такива като теб.

    Коментиран от #87

    16:44 02.02.2026

  • 57 аз пък съм за народния съд

    6 2 Отговор
    Народния съд защото сме активен участник в хитлеровата коалиция и ВСВ.
    Статутът на България като победена държава в Парижкия мирен договор от 1947 г. е юридическото потвърждение на този факт. Въпреки опитите на новата власт да изтъкне участието ни в заключителната фаза на войната срещу Германия, международната общност (САЩ, Великобритания и СССР) ни третира като бивш съюзник на Хитлер.
    Геополитическа тежест: България осигурява на Вермахта тила на Балканите. Без нашите окупационни корпуси в Сърбия и Гърция, Хитлер щеше да бъде принуден да държи там стотици хиляди свои войници, вместо да ги хвърля срещу Червената армия или при десанта в Нормандия.
    Като победена страна, България е осъдена да плати огромни суми на Гърция и Югославия. Това е директно следствие от решенията на политическия елит (депутати и министри), които Народният съд ликвидира.
    Териториалната цялост: Единственият голям успех, въпреки статута на победена страна, е запазването на Южна Добруджа (благодарение на дипломатически маневри и подкрепата на СССР в последния момент). Но всичко останало – Тракия и Македония – е загубено окончателно именно заради обвързването с Оста.
    Всичко това го дължим на „елита“ ликвидиран от Народния съд

    16:45 02.02.2026

  • 58 Малко в повече ми идва

    2 0 Отговор
    този плач на бившия асистент по научен комунизъм. Със сигурност е говорил съвсем друго по соца. А тъй като съм сигурно от последните, държали политически държавен изпит в СУ през 1989 г., имам впечатления от подобни бивши "другари".

    16:46 02.02.2026

  • 59 елит ли

    3 1 Отговор
    Да ти ...... на „елита“ вкарал ни при Хитлер
    1. Първи окупационен корпус (в Сърбия)
    Той е създаден в началото на 1942 г. и неговата задача е ключова за Хитлер:
    Освобождаване на немски дивизии: Българските войски поемат окупацията на Сърбия, което позволява на Германия да изтегли своите елитни части и да ги изпрати на Източния фронт. В този смисъл, макар и не пряко, България помага за засилване на немския натиск срещу СССР.
    Борба с партизаните: Българската армия участва в наказателни операции срещу югославските партизани на Тито, което по-късно е квалифицирано като военни престъпления и агресия срещу съседна страна.
    2. Втори корпус (в Егейска Македония и Западна Тракия)
    Тук ситуацията е още по-сложна, защото България администрира тези земи като „освободени“:
    Конфликт с Гърция: Действията на армията там (особено потушаването на Драмското въстание) водят до хиляди жертви сред гръцкото население. Това е и една от причините Гърция да предяви огромни репарационни претенции към България след войната.
    Депортацията на евреите: Именно военните и административните власти в тези територии организират депортирането на евреите към „Треблинка“
    Заради това сътрудничество България става мишена. Извън загиналите при бомбардировките, страната е икономически изцедена от издръжката на тези корпуси и от германските „клирингови“ дългове
    Само дето всичко това не е политкоректно в сегашната ситуация, но то не му пречи да си е истина, колкото и да си затваряте очите за н

    16:46 02.02.2026

  • 62 дядото

    1 1 Отговор
    също като царско-фашистките са тр апи.забравил си,че м.б. само фашистите в българия отрязаха главата на законно избран министър председател.по дл ога,пфу.

    16:48 02.02.2026

  • 63 Моряка

    4 2 Отговор
    Този безгръбначен ренегат се опитва с плюнки да унищожи Радев.Ще му припомня една емблематична мисъл на Максим Горки.
    "Роденият да пълзи не може да лети."Срам ме е като човек,че съществуват таки хора,като Огито.Без тях света щеше да е по чист.Много по чист.

    16:48 02.02.2026

  • 64 Бесен - Язовец

    1 1 Отговор
    Професор Огнян Свин4ев

    16:48 02.02.2026

  • 65 Минчо, чети бре

    3 1 Отговор
    Преподаватрелче по научен комунизъм, Народният съд е създаден по поръчка на Уинстън Чърчъл във Франция, Полша, Италия, Холандия, Дания, Чехословакия, Югославия, България,Унгария, Румъния и още доста! Най много осъдени и разстреляни има във Франция, Италия, Холандия, Югославия,и т.н.У нас също не са малко съдените и убитите! Това което различава България от останалите държави, където това е направено е простотията и неграмотността на извършителите!
    То и сега сме си същите в сравнение останалите европейци!!!

    16:49 02.02.2026

  • 67 живя

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "И тази живя до дълбока старост":

    ама добро не видя, щот и Господ БОГ има !
    Нищо, че ползваше всички облаги за номенклатурата....

    16:52 02.02.2026

  • 69 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 1 Отговор
    Хомосъветикус е особен вид изкуствено създадено човекоподобно, което нито работи, нито се учи, нито има повечето чувства присъщи за човека. Основната му функция е да лази и да се подчинява.
    Единственото, което го доближава до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.

    16:52 02.02.2026

  • 70 сериоозно?!

    4 0 Отговор
    Какъв "елит", бе байо?! Точно като днешния "елит"!!!

    Народа мечтае да види този "елит" ПОНЕ в затвора

    16:52 02.02.2026

  • 71 огнянминчеФ

    3 0 Отговор
    Нещо за авио-бомбандировките над столицата и цивилното й население, в същата тази епоха да кажеш ?
    За съдбата на фашистките колаборационисти в американската и английска зона на окупация, след победата ??

    Какво точно се е случило с нациските мekepeтa в Испания, Франция, Италия, Япония, Бене-люкс, Холандия ???

    Как точно съюзник (какъвто България се явява) на еднозначно признатия автор на най-грандиозното военно престъпление в човешката история (извършено от извергите в германия) се очаква да получи пълна ИНДУЛГЕНЦИЯ и отсъствие на каквото и да било ВЪЗМЕЗДИЕ ????

    16:52 02.02.2026

  • 72 Кажи бре Огнян Минчев

    4 0 Отговор
    Ти сега ще отидеш ли пред синегогата малко да поврякаш срещу евреите-комунисти дето са убили жертвите ? А ? А оная Рая Назарян ще развее ли байряка? А оня Мирчев ? Кажи бре мишко? А да питам от Шалом бяха ли там по време на честванията за Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим ? Извиниха ли се? Нещо не ми се вярва да са се извинили тея престъпници .... основните палачи и сааатрапи са били точно евреи нали? Или не го знаеш сигурно а? ..

    Коментиран от #77

    16:54 02.02.2026

  • 74 Иван Вазов

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да избият децата и внуците комунягите":

    "Здраствуйте Братушки!! Братчета славяни!!

    16:55 02.02.2026

  • 75 дядото

    4 0 Отговор
    към ком. 58
    и мен на държавен изпит по научен комунизъм един плаз мо дии като този - стоян ганев бе недоволен че не съм "убеден комунист".след 1989 год. изчезна на май на та си на запад.безродници и пре да те ли.пфу.

    16:55 02.02.2026

  • 76 Я го копирайте в гуглето Огнян Минчев !

    3 0 Отговор
    И да прочетем на кого са жертви жертвите а? ...... ( Менахем Алберт Менахем (Менахо Менахемов)
    Опасен комунист-терорист (преди 1944 г.), член на БКП.
    7. Менахем Леон Папо (Мико Папо)
    Известен терорист, участник в бойните групи срещу властта преди 1944 г., член на БКП.
    8. Самуил Мефано
    Комунист, развиващ подривна дейност. Участвува в образуването на Ямболската комуна от 1919 и 1921 г.
    9. Хаим Юда Пизанти ( – 1938 г.)
    Член на Видинския окръжен комитет на БКП, участвувал в Ломската комуна (1919 -1923 г.) заедно с Яко Бенарой и Рабено Леви. Политемигрант в СССР.
    10. Аврам Яков Албухайре (1884-1924 г.)
    Активен деец на БКП, участник в акции срещу властта и държавата. Загинал през 1924 г.
    11. Виолета Якова Албухайре (1884 -1924 г.)
    Терористка, участник в бойните групи срещу властта, член на БКП.......... 210 ....220...

    16:56 02.02.2026

  • 77 Знае го и мълчи

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Кажи бре Огнян Минчев":

    защото бързо огладнява ;)

    16:56 02.02.2026

  • 78 Олга

    4 0 Отговор
    Това са последствията на фашизацията - разделяне на нацията и ненавист чак до ден днешен.Този страдалец е пример как човек може да бъде психически увреден от тези исторически премеждия

    16:57 02.02.2026

  • 79 Айгедотор

    4 0 Отговор
    Мазна гнусна особа!! Предател!!

    16:57 02.02.2026

  • 80 Хохо Бохо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Същият този "елит" ни завлече в съюз с нацисти, фашисти и прочие кафява чума. Същият рози"елит" и царчето му (да е проклета родата му вовеки" ни навлече национална катастрофа с репарации и загуба на територии. Същият този "елит" затри зверски хиляди българи, борци против фашизма и хитлеризма, зверски изби без съд и присъда дори и деца от Ястребино. Нека се помни, нека се знае, за този "елит" само смърт, смърт и пак смърт!!!!!

    16:57 02.02.2026

  • 81 Този, няма ли да се пенсионира

    3 0 Отговор
    вече, че да ни освободи от присъствието си? Соросите се надпреварват, кой да е по, по най противен за гледане и четене. Хубавото е, че Факти ни предоставят възможност да се разтоварваме "благославяйки" ги.

    16:57 02.02.2026

  • 82 Дядо на 79 години

    3 0 Отговор
    Защо така лъжете и изопачавате, все едно сме хванати от гората?
    Народният съд е учреден с подписаното примирие със САЩ и Великобритания, на които България бе обявила война и която бе победена като съюзник на Хитлер. Създаден е от правителството на Отечествения фронт, в което БКП е имала само 4 министри, които не могат да наложат мнението си. Съденето на виновниците за въвличане на България във 2 световна война и престъпниците от другите европейски страни е потвърдено със споразумение в Лондон на 4-те Велики сили победителки (Англия, Сащ, Франци, СССР) на 8 август 1945 г., с Декларация на Общото събрание на ООН (11 декември 1946) и с Женевската конвенция за защита на жертвите от Втората световна война (1949). У нас бяха комисиите на тези държави победиелки и строго следяха присъдите.
    „В процесите са разгледани простъпките на 10 920 души. Осъдени на смърт са 2618 души, но са изпълнени 1046 смъртни присъди, другите подсъдими пратени в затвор или са оправдани. Двата военни състава на Народния съд осъждат на смърт 35 военни с различни чинове – от подофицер до генерал, виновни за убийства на пленени партизани, на ятаци, на мирни граждани и опожаряване на къщи; 38 са пратени в затвор до живот и 74 са с различни срокове в тъмницата…”
    Във Франция и в други западни държави, осъдиха и избиха десетки хиляди за профашистка дейност. И там ли Москва и комунистите са виновни?
    Народният съд не е плод на комунистическия режим или Сталинистките другари. Колкото и

    Коментиран от #84

    16:58 02.02.2026

  • 83 бъдеще

    3 0 Отговор
    Народния съд , тепърва предстои .Накой да му каже на тоз цоциолог ! Този път ще бъде епично !

    16:58 02.02.2026

  • 84 Дядо на 79 години

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Дядо на 79 години":

    Народният съд не е плод на комунистическия режим или Сталинистките другари. Колкото и някому да се иска да го изкара такъв. Един от главните му (и може би най-яростен) поддръжници е Никола Петков. Трябва да има някаква историческа достоверност. Това, което е плод на комунистическия режим е с по-късна дата.

    16:58 02.02.2026

  • 85 Е добре де,

    0 1 Отговор
    Какво получихме от "освободителите"? След Руско-турската война (1877-1878), България се задължава да изплати на Русия окупационен дълг от 10 618 250 рубли (около 28 млн. златни лева/франка равностойни на 32 тона злато) съгласно финансова конвенция от 1883 г., покриващ издръжката на руската армия. Първото освобождение беше един век окупация, а с второто допълнително ни освободиха от целия исторически архив на България, занесоха го в Москва и не ни дават достъп до него, а за сметка на това ни написаха една история на коляно, но писана не от историци, а от политици и още продължават да я преподават в учебните ни заведения. Освободиха ни още и от над 20 тона златен резерв под претекст за сигурност въпреки, че на българска земя не е гръмнала една пушка и няма нито една жертва от армията на СССР. С изключение на отровилите се между 50 и 150 войници с метилов спирт в Бургас, на които точния брой не е оповестен и за заблуда са погребани като герои с военни почести.
    (1944-1945): Около \(25,5\) млрд. лв. от резервите са изразходвани за издръжка на Съветската армия в България.
    (1958-1960): Поради опасения от ядрен удар и нужда от конвертируема валута, БНБ прехвърля своите златни резерви (около 22 тона) в трезорите на Държавната банка на СССР.
    Продажба от Тодор Живков: Златото, съхранявано в Москва, е продадено, за да се изплатят външни дългове, възникнали от провала на плановата икономика и помощите за Африка и Азия.
    Липса на резерви: В края на 60-те години на XX

    16:58 02.02.2026

  • 86 Огнянчо Минчев! Да приемем обаче че са

    2 0 Отговор
    жертви на еврейският тероризъм и комунизма няма чак толкова отношение. Жервите не са ги ударили по главата с някоя книга на Маркс нали? И си има конкретни извършители на тези престъпления и в голямото си мнозинство са били точно евреи !

    16:59 02.02.2026

  • 87 Моряка

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Обективен":

    Добре,че напомняш за Гео Милев.Умъртвен по най садистичен начин с корда от китара заради едно стихотворение- шедьовър.От същие "елит".Или за ястребинчетата,разстреляни по заповед на подпоручик Йорданов.Лично доубил с пистолета си недоубитите.По професия е бил елитен учител.Не че одобрявам саморазправите след девети.

    17:01 02.02.2026

  • 88 Българин

    2 0 Отговор
    Виновниците за втората национална катастрофа трябваше да бъдат наградени с ордени-така ли?.Виждаме и техните наследници колко струват днес-продажни политици!Банда далавераджии - прекупували бракувано оръжие и патрони и какво ли още не.Не че тези които ги заместиха са блестяли с някакви качества.Колегата е прав -вижте какво е станало във Франция през тези времена.

    17:01 02.02.2026

  • 89 Ооопс!

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да избият децата и внуците комунягите":

    Искаш да избиеш децата и внуците на 1 050 000 (един милион и петдесет хиляди) членове на БКП към 10.11.1990 г. и още стотици хиляди комунисти, които не доживяха до контрареволюцията (на анти-комунистите в БКП)?

    Ами то не останаха живи българи бе, кръвожаден фашаго!

    Коментиран от #98

    17:03 02.02.2026

  • 90 Перо

    2 0 Отговор
    Ако загиналите са се борили за такъв тип БГ “демокрация” са загинали заслужено!

    17:03 02.02.2026

  • 91 Левски

    2 0 Отговор
    Какъв елит бе, торба с лай ..а. Такива, като теб ли?

    17:04 02.02.2026

  • 92 капитана

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "444444":

    Не е 2023,а 1925! Поета е Гео Милев и хиляди други от различни слоеве на обществото нямащи нищо общо с комунистите! Намерете и прочетете По дирята на безследно изчезналите

    17:05 02.02.2026

  • 94 мдааа

    1 0 Отговор
    Е как иначе щяхте да се появите вие, другарю професор?
    Между другото сталнизЪма е оборен още през 60-те години.
    И още един детайл - днес също бива репресиран всеки който има качества и не е тамагочи на когото трябва....

    А нима има революционна смяна на управлението, която да не подменя всеки елит - бил той икономичекси, бюрократичен или интелектуален?

    17:05 02.02.2026

  • 95 Пишем за комунисти, пишем за

    0 0 Отговор
    сталинистки сааааатрапи ... а то просто можеше да се каже с думи прости че става дума основно за евреи нали? За евреиски тероризъм и престъпления ....Нали мишленце подло.. Огнян Минчев ?

    17:06 02.02.2026

  • 96 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "ГибМелсън":

    Членовете на БКП отиваха към 1 милион. Като нищо и твои роднини и познати.

    17:06 02.02.2026

  • 97 Обаче

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Преди 9 септември 45 година, кой унищицаваше българските трудещи се, работници, селяни, ремсисти, комунисти? Кой уби ястербинчетата? Кой вкара българските евреи в трудови лагери? Кой преследваше македонските партизани и борци против фашузна? Кой прати македонските евреи в немските концлагери на заколение?

    17:06 02.02.2026

  • 98 това е идеята

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ооопс!":

    на този видп ропаганда.
    На практика те искат избиването на 99.99% от българите.
    Само при римляните не е имало такъв процент покритие на БКП-ДС и присъдружните организации.
    Така че идеята му е да бъдат избити всички българи и да си направят ромлянска империя от катун до катун.

    17:09 02.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.