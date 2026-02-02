Урсула фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди „непоколебимата“ подкрепа на Европейския съюз за Украйна по време на телефонен разговор с президента Володимир Зеленски, проведен преди предстоящите мирни преговори в Абу Даби тази седмица, предава News.bg.

„Ден след ден, година след година, подкрепата на Европа за Украйна остава непоколебима“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X след разговора си с украинския държавен глава.

Тя припомни, че ЕС вече изпраща стотици генератори, за да гарантира отопление и осветление в засегнатите от войната райони, както и че блокът е предложил заем в размер на 90 милиарда евро за следващите две години.

Фон дер Лайен подчерта, че ЕС, заедно с американските партньори, работи върху създаването на единна рамка за просперитет с Украйна. Тя добави, че много скоро ще бъде представен 20-и пакет санкции срещу Русия. „Целта е да се засили натискът върху Москва, за да се върне на масата за преговори с истинско намерение за мир“, посочи председателят на Комисията.

Междувременно Володимир Зеленски съобщи, че нова среща между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе на 4 и 5 февруари в Абу Даби, ОАЕ.