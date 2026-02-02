Урсула фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди „непоколебимата“ подкрепа на Европейския съюз за Украйна по време на телефонен разговор с президента Володимир Зеленски, проведен преди предстоящите мирни преговори в Абу Даби тази седмица, предава News.bg.
„Ден след ден, година след година, подкрепата на Европа за Украйна остава непоколебима“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X след разговора си с украинския държавен глава.
Тя припомни, че ЕС вече изпраща стотици генератори, за да гарантира отопление и осветление в засегнатите от войната райони, както и че блокът е предложил заем в размер на 90 милиарда евро за следващите две години.
Фон дер Лайен подчерта, че ЕС, заедно с американските партньори, работи върху създаването на единна рамка за просперитет с Украйна. Тя добави, че много скоро ще бъде представен 20-и пакет санкции срещу Русия. „Целта е да се засили натискът върху Москва, за да се върне на масата за преговори с истинско намерение за мир“, посочи председателят на Комисията.
Междувременно Володимир Зеленски съобщи, че нова среща между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе на 4 и 5 февруари в Абу Даби, ОАЕ.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Алекс
Коментиран от #12
19:01 02.02.2026
3 Шопо
Или до последния евроцент.
Коментиран от #5, #14, #34
19:03 02.02.2026
4 Хи хи
До коментар #1 от "Бай Ставри":Ти обичаш Машка Алкашка.
Коментиран от #42
19:04 02.02.2026
5 И До последния
До коментар #3 от "Шопо":Блатен Червей ..
Коментиран от #13
19:05 02.02.2026
6 Посредствен аи
Коментиран от #78
19:05 02.02.2026
7 руската мечка
Коментиран от #56
19:05 02.02.2026
8 стоян
Коментиран от #17
19:05 02.02.2026
9 Тоя, пък.
Колко открадна от помощите за укрия, дъpто? Защо лично не отидеш на фронта, та някой руски снаряд да ни отърве?
Коментиран от #48
19:06 02.02.2026
10 Ако настъпиш веднъж
19:06 02.02.2026
11 Споко
До коментар #1 от "Бай Ставри":следващата ще е Кая Калас, по-млада е. :)
19:06 02.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Борис Джонсън:
До коментар #5 от "И До последния":"Продължавайте до последния украинец"
Коментиран от #21, #50
19:06 02.02.2026
14 Град Козлодуй
До коментар #3 от "Шопо":С помощ от България Зеленски може да победи Русия
Коментиран от #51
19:07 02.02.2026
15 Владимир Путин, президент
Всяко евро за Украйна приближава Русия към фалит 👍
Коментиран от #20
19:07 02.02.2026
16 Кремълска Шпакла
Със Големите Шпакли..
Хахахаха хахахаха хахахаха
Коментиран от #24
19:07 02.02.2026
17 БПФ
До коментар #8 от "стоян":Те и хъхpeците правят по 10 чaaвета, ппц лошият генетичен материал винаги се размножава по-агресивно.
Коментиран от #31
19:07 02.02.2026
18 горски
19:08 02.02.2026
19 Тая
19:08 02.02.2026
20 Тоя, пък.
До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":И как точно ще фалира държава с външен дълг 12% от БВП? Не е ли по-логично да фалират еврогeйтaците, защото и най ниско задлъжнялата държава в ЕС има дълг три пъти по-висок от руският?
Коментиран от #23, #47
19:09 02.02.2026
21 За Мускалието
До коментар #13 от "Борис Джонсън:":Не се притесняваме .
Даже и Путин си го каза
3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ ще внесе .
МАСКВА ще стане МУМБАЙ.
По Плану.
Коментиран от #25, #40
19:09 02.02.2026
22 И КОЙ Е ДАЛ ПРАВО
19:10 02.02.2026
23 Не бе
До коментар #20 от "Тоя, пък.":Само разпродават вече
Златните Резерви
Бре Рублоидиот.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #30
19:10 02.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тя и България стана такава
До коментар #21 от "За Мускалието":Родени 2025 год.- 48 х. българи.
Приети мигранти -49 х.
Починали- 140 х.българи.
Справа Статистически институт.
19:12 02.02.2026
26 колаж
19:12 02.02.2026
27 ЕСССР
19:15 02.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 на гърба на обедняващи наивни
19:16 02.02.2026
30 Абе
До коментар #23 от "Не бе":Мой човек , те колкото и да продават , тяхното злато няма да свърши, защото си произвеждат повече отколкото им е нужно.
19:16 02.02.2026
31 стоян
До коментар #17 от "БПФ":До 17 ком - евреите от кои ги броиш - от лошия материал ли - затова от три милиона Израел сега е девет милиона а тука с по едно женско в къща станахме пет милиона
19:16 02.02.2026
32 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
19:16 02.02.2026
33 Ами
19:16 02.02.2026
34 И двете
До коментар #3 от "Шопо":дедо попе и двете
19:17 02.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
19:20 02.02.2026
37 Гай Турий
19:22 02.02.2026
38 УдоМача
Коментиран от #43
19:25 02.02.2026
39 Миндич
19:26 02.02.2026
40 АЙДЕ ГЪЧ
До коментар #21 от "За Мускалието":ИЗБЪРШИ СИ ПЯНАТА ОТ УСТАТА , ОТРОВНА Е..!
19:27 02.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Бай Ставри
До коментар #4 от "Хи хи":Бай Ставри има целэбна патка и че ти правим лазарна епщилация и че има, Мандуро САЧИ, САЧИ във 6 без 10
19:31 02.02.2026
43 Хисаря
До коментар #38 от "УдоМача":И ся ко ша прайме?
19:33 02.02.2026
44 Бах
19:34 02.02.2026
45 Писна ми
19:35 02.02.2026
46 Берлин
Коментиран от #49
19:35 02.02.2026
47 !!!?
До коментар #20 от "Тоя, пък.":Русия практически е във фалит. Не в бъдеще време, сега. Външния дълг няма никакво значение.
Коментиран от #52
19:37 02.02.2026
48 Не избори за селски общинар
До коментар #9 от "Тоя, пък.":а спечели избори за европейски гробар.
Влезте в час бе хора тя просто ни занули и ни вкара на два метра под земята
19:37 02.02.2026
49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #46 от "Берлин":По-добре руски газ, отколкото германски. Питайте Израел.
Коментиран от #53
19:37 02.02.2026
50 ....
До коментар #13 от "Борис Джонсън:":Май до последния руснак ще е. Като гледаме какви жертви дават руснаците, как атакуват като камикадзета, а още са в Донецк. Знаеш ли до Киев, колко още трябва да се борят 😆
Коментиран от #60
19:41 02.02.2026
51 Тие бамай
До коментар #14 от "Град Козлодуй":Ката вмири са на
Коментиран от #54
19:43 02.02.2026
52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #47 от "!!!?":В какво се изразява фалита на Русия? Фалит или дефолт е когато държавата не си обслужва заемите, като Украйна.
Украинците са диви агресивни руски мутанти, които не знаят, защо се бият с руснаците. Русия им даваше по-евтино нефт и природен газ, опрости им старите заеми, предложи им финансова помощ, ПЛАЩАШЕ НАЕМ ЗА КРИМ, а мутантите се сбиха с тях.
Коментиран от #57, #61
19:43 02.02.2026
53 Не ни трябва
До коментар #49 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":тоя руски газ, много е скъп. 2021 беше много по-висока от сега. Не ни е изгодно.
Коментиран от #59
19:43 02.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ами
Въпроса е не дали ... а кога европейците ще я изгорят на кладата :)
Коментиран от #58
19:46 02.02.2026
56 Ти толкова ли си
До коментар #7 от "руската мечка":mалоумен, че друго не можеш да измислиш?
19:46 02.02.2026
57 Я пъ тоа
До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ако Путинови снаряди падат върху дома, друга песен ша пееш
Коментиран от #62
19:46 02.02.2026
58 Я пъ тоа
До коментар #55 от "Ами":Тая същата що руснаци изби с Европейско оръжие...
Коментиран от #69
19:47 02.02.2026
59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #53 от "Не ни трябва":България сама се отказа от формулата, по която сега купува Китай. Искаше борсова цена, а не дългосрочен договор. Същото направиха Полша, Украйна, Германия и сега ривът, че е скъпо. На борсата е скъпо. Китай що не риве?
19:48 02.02.2026
60 Избиването на путинисти
До коментар #50 от "....":Това е основната задача на Киев. Нема милост за руските захватчици.
19:49 02.02.2026
61 !!!?
До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия и преди войната си беше бавноразвиваща се държава с нисък БВП. Въпреки, че има ресурси / вероятно управляващите крадат от приходите/, икономиката е изключително слаба, неработеща. След войната, нещата тръгнаха рязко надолу. Разходите на държавата в момента, са 5 пъти повече от приходите. Основният източник на доходи за Русия Газпром фалира отдавна.
Коментиран от #67
19:49 02.02.2026
62 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #57 от "Я пъ тоа":Всички ще страдаме. Затова не дразнете най-голямата ядрена сила на планетата Земя.
Коментиран от #65
19:50 02.02.2026
63 Питащ
Коментиран от #77
19:50 02.02.2026
64 Боги
19:50 02.02.2026
65 Я пъ тоа
До коментар #62 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":И Русия е на прицел на ядрените ракети на НАТО. В такава война всички умираме.
Коментиран от #68
19:53 02.02.2026
66 В ЕССР е така....
19:53 02.02.2026
67 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #61 от "!!!?":Стига с тоя БВП. Това е фалшив критерий, който отчита приходите, но не и разходите.
Прогнозира се, че БВП на Русия ще нарасне до края на 2024–2025 г., запазвайки позицията си на една от най-големите икономики в света (4-то място по ППС, 9-то по номинална стойност). Номиналният БВП за 2025 г. се оценява на 2,54 трилиона долара, като икономиката ще нарасне с 1,2% през първата половина на 2025 г..
Русия има ръст, а не спад и за никакъв фалит не може да стане дума.
Коментиран от #74
19:55 02.02.2026
68 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #65 от "Я пъ тоа":Малка подробност. САЩ няма да нанесат ядрени удари по РФ за кефа на клоуна наркоман и да рискуват собственото си унищожение.
19:58 02.02.2026
69 Ами
До коментар #58 от "Я пъ тоа":Пропагандата си е пропаганда, но реалността е друга.
Например днес един военен товарен самолет
докара в Полша едни панове в дървени костюми.
Има го навсякъде в нета. Може да поверите.
19:59 02.02.2026
70 нннн
20:03 02.02.2026
71 Факти
20:05 02.02.2026
72 Ми да...
20:07 02.02.2026
73 Като лисица на мърша
20:08 02.02.2026
74 !!!?
До коментар #67 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Не се залъгвайте. Точно БВП определя силата и мащаба на една икономика. Няма никаква надежда за Русия в близките десетилетия да достигне дори до предвоенното положение, което както писах също не беше добро. За Русия е невъзможно да достигне нивата на производство и приходи на развитите и богати. Ето ги по последната справка за 2025
1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40Т 3.Германия -$5,01Т 4.Япония-$4,28Т 5.Индия -$4,13Т 6.Великобритания -$3,96Т 7.Франция - $3,21Т.
А някои от тези държави дори нямат никакви ресурси, което означава, че за Русия е почти невъзможно да стигне техните нива. Има някакъв голям проблем в Русия, подозирам че е в управляващите. Не се сещам за друга причина.
20:09 02.02.2026
75 Факти
20:09 02.02.2026
76 Жалка
20:10 02.02.2026
77 Отговарящ
До коментар #63 от "Питащ":Къде ги видя тия два милиона?при размяната на тела,всеки път украинските са стотици пъти повече.Гробищата с жълто сини знамена вече се виждат от космоса.Буквално.
20:10 02.02.2026
78 ганю
До коментар #6 от "Посредствен аи":ами това е SS-совско отроче
как да е мор ваксини, далавери и т.н
20:10 02.02.2026
79 Многоходовото
20:11 02.02.2026
80 Българин
20:14 02.02.2026
81 Време е за профилактика
20:15 02.02.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ПОДЛОГА НА САТАНАТА
20:15 02.02.2026