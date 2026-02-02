Новини
Урсула фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна
Урсула фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна

2 Февруари, 2026 18:59, обновена 2 Февруари, 2026 19:02 1 205 83

Европейската комисия ще предостави нови помощи и обявява 20-и пакет санкции срещу Русия преди преговорите в Абу Даби

Урсула фон дер Лайен потвърди непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди „непоколебимата“ подкрепа на Европейския съюз за Украйна по време на телефонен разговор с президента Володимир Зеленски, проведен преди предстоящите мирни преговори в Абу Даби тази седмица, предава News.bg.

„Ден след ден, година след година, подкрепата на Европа за Украйна остава непоколебима“, написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X след разговора си с украинския държавен глава.

Тя припомни, че ЕС вече изпраща стотици генератори, за да гарантира отопление и осветление в засегнатите от войната райони, както и че блокът е предложил заем в размер на 90 милиарда евро за следващите две години.

Фон дер Лайен подчерта, че ЕС, заедно с американските партньори, работи върху създаването на единна рамка за просперитет с Украйна. Тя добави, че много скоро ще бъде представен 20-и пакет санкции срещу Русия. „Целта е да се засили натискът върху Москва, за да се върне на масата за преговори с истинско намерение за мир“, посочи председателят на Комисията.

Междувременно Володимир Зеленски съобщи, че нова среща между Русия, САЩ и Украйна ще се проведе на 4 и 5 февруари в Абу Даби, ОАЕ.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Алекс

    78 1 Отговор
    А родните мисирки по телевизора де ли твърдят, че Унгария била най-пропадналата държава в Европейския съюз. Да, ама не!

    Коментиран от #12

    19:01 02.02.2026

  • 3 Шопо

    79 5 Отговор
    Борбата трябва да продължи до последния украинец.
    Или до последния евроцент.

    Коментиран от #5, #14, #34

    19:03 02.02.2026

  • 4 Хи хи

    3 47 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри":

    Ти обичаш Машка Алкашка.

    Коментиран от #42

    19:04 02.02.2026

  • 5 И До последния

    5 52 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Блатен Червей ..

    Коментиран от #13

    19:05 02.02.2026

  • 6 Посредствен аи

    77 4 Отговор
    изключително злобна жена.

    Коментиран от #78

    19:05 02.02.2026

  • 7 руската мечка

    4 47 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #56

    19:05 02.02.2026

  • 8 стоян

    5 59 Отговор
    Другаре путинофили вижте мъжка жена - пет деца е родила и изгледала - и путин ще го закара в Хага -не като вашите с едно женско в къщи а сте големи мъже

    Коментиран от #17

    19:05 02.02.2026

  • 9 Тоя, пък.

    72 2 Отговор
    Аз: като гражданин на ЕС, не съм упълномощавал тая отврaтителна дъpта да говори от мое име. Никой не я е упълномощавал. Никой не е гласувал за нея. Тя никога не се е явявала на избори, поне за селски общинар. Подкрепя укрия не защото обича укpoпите, а явно защото има изгода.

    Колко открадна от помощите за укрия, дъpто? Защо лично не отидеш на фронта, та някой руски снаряд да ни отърве?

    Коментиран от #48

    19:06 02.02.2026

  • 10 Ако настъпиш веднъж

    59 2 Отговор
    Мотиката и ако не си дебил втори път няма да я настъпиш. Незнам какъв трябва да си за да я настъпваш 20 пъти. Дебил мазохист.

    19:06 02.02.2026

  • 11 Споко

    35 2 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Ставри":

    следващата ще е Кая Калас, по-млада е. :)

    19:06 02.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Борис Джонсън:

    40 2 Отговор

    До коментар #5 от "И До последния":

    "Продължавайте до последния украинец"

    Коментиран от #21, #50

    19:06 02.02.2026

  • 14 Град Козлодуй

    5 37 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия

    Коментиран от #51

    19:07 02.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 47 Отговор
    Харесвам...
    Всяко евро за Украйна приближава Русия към фалит 👍

    Коментиран от #20

    19:07 02.02.2026

  • 16 Кремълска Шпакла

    4 45 Отговор
    Капейките пак почнаха
    Със Големите Шпакли..

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Коментиран от #24

    19:07 02.02.2026

  • 17 БПФ

    45 2 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Те и хъхpeците правят по 10 чaaвета, ппц лошият генетичен материал винаги се размножава по-агресивно.

    Коментиран от #31

    19:07 02.02.2026

  • 18 горски

    44 2 Отговор
    Че на чужд гръб и сто тояги са малко.Да плаща ментално изкривения европеец,а групичка свързана с оръжейната индустрия всеки ден отваря шампанско.Ама добичеттата това заслужават,ей такава урсулява да ги налага.

    19:08 02.02.2026

  • 19 Тая

    30 2 Отговор
    Защо я няма на сергията с чашите пред Троянският манастир???

    19:08 02.02.2026

  • 20 Тоя, пък.

    39 4 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    И как точно ще фалира държава с външен дълг 12% от БВП? Не е ли по-логично да фалират еврогeйтaците, защото и най ниско задлъжнялата държава в ЕС има дълг три пъти по-висок от руският?

    Коментиран от #23, #47

    19:09 02.02.2026

  • 21 За Мускалието

    5 25 Отговор

    До коментар #13 от "Борис Джонсън:":

    Не се притесняваме .

    Даже и Путин си го каза

    3 Милиона Индуси РАБОТЯГИ ще внесе .

    МАСКВА ще стане МУМБАЙ.

    По Плану.

    Коментиран от #25, #40

    19:09 02.02.2026

  • 22 И КОЙ Е ДАЛ ПРАВО

    36 0 Отговор
    На Урсулата да говори от името на ЕС.

    19:10 02.02.2026

  • 23 Не бе

    2 24 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя, пък.":

    Само разпродават вече
    Златните Резерви
    Бре Рублоидиот.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #30

    19:10 02.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тя и България стана такава

    29 1 Отговор

    До коментар #21 от "За Мускалието":

    Родени 2025 год.- 48 х. българи.
    Приети мигранти -49 х.
    Починали- 140 х.българи.
    Справа Статистически институт.

    19:12 02.02.2026

  • 26 колаж

    30 2 Отговор
    Ако тая вещица дойде в България бързо я запознайте с първия уличен стълб който ви попадне. И не забравяйте въжето.

    19:12 02.02.2026

  • 27 ЕСССР

    29 1 Отговор
    Другарката Урсула е глyпава, но за сметка на това упорита в желанието си максимално бързо да бутне ЕСССР в пропастта!

    19:15 02.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 на гърба на обедняващи наивни

    22 1 Отговор
    данъкоплатци и джафкащи русофороби подкрепа на ЕС за Украйна

    19:16 02.02.2026

  • 30 Абе

    18 2 Отговор

    До коментар #23 от "Не бе":

    Мой човек , те колкото и да продават , тяхното злато няма да свърши, защото си произвеждат повече отколкото им е нужно.

    19:16 02.02.2026

  • 31 стоян

    7 4 Отговор

    До коментар #17 от "БПФ":

    До 17 ком - евреите от кои ги броиш - от лошия материал ли - затова от три милиона Израел сега е девет милиона а тука с по едно женско в къща станахме пет милиона

    19:16 02.02.2026

  • 32 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    24 1 Отговор
    Урсула е като комарджия, която пуска европейските пари в Украйна с надежда са спечели. Спри се! От комар само се губи! Играеш с държавни пари!

    19:16 02.02.2026

  • 33 Ами

    14 1 Отговор
    И модераторът е явно либераст и амбриаж:)))

    19:16 02.02.2026

  • 34 И двете

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    дедо попе и двете

    19:17 02.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    16 0 Отговор
    Баба Урсула да излиза на пенсия и да си гледа внучетата, че вече остаря и прави бели.

    19:20 02.02.2026

  • 37 Гай Турий

    23 2 Отговор
    Това същество няма връзка с действителността, живеят си в свой продажен свят, където да съществуваш с краката нагоре е нормално. Тая юйизмет в Брюксел и Страсбург е вредна и най-лошото - опасна за сигурността на България.

    19:22 02.02.2026

  • 38 УдоМача

    20 0 Отговор
    Вещице! Дните ти са преброени и много скоро ще си получиш заслуженото за това, което правиш вече бая време с европейските народи!

    Коментиран от #43

    19:25 02.02.2026

  • 39 Миндич

    17 0 Отговор
    Демек да затягаме коаните защото на нашия г...з се пишат.Че са много и украйнски жидове който трябва да се оборудват със златни тоалетни,имения,яхти,бентлита и прочее,а кокайна башка...Слава кокайне!

    19:26 02.02.2026

  • 40 АЙДЕ ГЪЧ

    12 0 Отговор

    До коментар #21 от "За Мускалието":

    ИЗБЪРШИ СИ ПЯНАТА ОТ УСТАТА , ОТРОВНА Е..!

    19:27 02.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Бай Ставри

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хи хи":

    Бай Ставри има целэбна патка и че ти правим лазарна епщилация и че има, Мандуро САЧИ, САЧИ във 6 без 10

    19:31 02.02.2026

  • 43 Хисаря

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "УдоМача":

    И ся ко ша прайме?

    19:33 02.02.2026

  • 44 Бах

    11 1 Отговор
    Ами нека си потвърждава , отнася го Европа и ние нещастници!

    19:34 02.02.2026

  • 45 Писна ми

    5 0 Отговор
    Начи са да се разбереме северните германия, полша и укракрайна, тва, други нема

    19:35 02.02.2026

  • 46 Берлин

    12 1 Отговор
    Райхсминистър не се предава, само след Берлин, ще си гушне букета или доза пфайзер.

    Коментиран от #49

    19:35 02.02.2026

  • 47 !!!?

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "Тоя, пък.":

    Русия практически е във фалит. Не в бъдеще време, сега. Външния дълг няма никакво значение.

    Коментиран от #52

    19:37 02.02.2026

  • 48 Не избори за селски общинар

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя, пък.":

    а спечели избори за европейски гробар.
    Влезте в час бе хора тя просто ни занули и ни вкара на два метра под земята

    19:37 02.02.2026

  • 49 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    8 0 Отговор

    До коментар #46 от "Берлин":

    По-добре руски газ, отколкото германски. Питайте Израел.

    Коментиран от #53

    19:37 02.02.2026

  • 50 ....

    1 7 Отговор

    До коментар #13 от "Борис Джонсън:":

    Май до последния руснак ще е. Като гледаме какви жертви дават руснаците, как атакуват като камикадзета, а още са в Донецк. Знаеш ли до Киев, колко още трябва да се борят 😆

    Коментиран от #60

    19:41 02.02.2026

  • 51 Тие бамай

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй":

    Ката вмири са на

    Коментиран от #54

    19:43 02.02.2026

  • 52 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    10 1 Отговор

    До коментар #47 от "!!!?":

    В какво се изразява фалита на Русия? Фалит или дефолт е когато държавата не си обслужва заемите, като Украйна.
    Украинците са диви агресивни руски мутанти, които не знаят, защо се бият с руснаците. Русия им даваше по-евтино нефт и природен газ, опрости им старите заеми, предложи им финансова помощ, ПЛАЩАШЕ НАЕМ ЗА КРИМ, а мутантите се сбиха с тях.

    Коментиран от #57, #61

    19:43 02.02.2026

  • 53 Не ни трябва

    0 5 Отговор

    До коментар #49 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    тоя руски газ, много е скъп. 2021 беше много по-висока от сега. Не ни е изгодно.

    Коментиран от #59

    19:43 02.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ами

    8 0 Отговор
    Вещицата няма избор. Тя ще играе до края.
    Въпроса е не дали ... а кога европейците ще я изгорят на кладата :)

    Коментиран от #58

    19:46 02.02.2026

  • 56 Ти толкова ли си

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "руската мечка":

    mалоумен, че друго не можеш да измислиш?

    19:46 02.02.2026

  • 57 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ако Путинови снаряди падат върху дома, друга песен ша пееш

    Коментиран от #62

    19:46 02.02.2026

  • 58 Я пъ тоа

    1 4 Отговор

    До коментар #55 от "Ами":

    Тая същата що руснаци изби с Европейско оръжие...

    Коментиран от #69

    19:47 02.02.2026

  • 59 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Не ни трябва":

    България сама се отказа от формулата, по която сега купува Китай. Искаше борсова цена, а не дългосрочен договор. Същото направиха Полша, Украйна, Германия и сега ривът, че е скъпо. На борсата е скъпо. Китай що не риве?

    19:48 02.02.2026

  • 60 Избиването на путинисти

    0 7 Отговор

    До коментар #50 от "....":

    Това е основната задача на Киев. Нема милост за руските захватчици.

    19:49 02.02.2026

  • 61 !!!?

    2 8 Отговор

    До коментар #52 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Русия и преди войната си беше бавноразвиваща се държава с нисък БВП. Въпреки, че има ресурси / вероятно управляващите крадат от приходите/, икономиката е изключително слаба, неработеща. След войната, нещата тръгнаха рязко надолу. Разходите на държавата в момента, са 5 пъти повече от приходите. Основният източник на доходи за Русия Газпром фалира отдавна.

    Коментиран от #67

    19:49 02.02.2026

  • 62 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Я пъ тоа":

    Всички ще страдаме. Затова не дразнете най-голямата ядрена сила на планетата Земя.

    Коментиран от #65

    19:50 02.02.2026

  • 63 Питащ

    2 7 Отговор
    Неудобно ли е да питам, при положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    Коментиран от #77

    19:50 02.02.2026

  • 64 Боги

    7 0 Отговор
    Просперитет за Украйна, тая женица е много, много зле и далеч от реалността.

    19:50 02.02.2026

  • 65 Я пъ тоа

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    И Русия е на прицел на ядрените ракети на НАТО. В такава война всички умираме.

    Коментиран от #68

    19:53 02.02.2026

  • 66 В ЕССР е така....

    7 0 Отговор
    Акушерката пак се е изцепила!Жалко, че не може да я ваксинират за бяс,но като гледам няма и да и подейства, каквато и да е ваксина при тая липса на нещо в междуушието!

    19:53 02.02.2026

  • 67 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #61 от "!!!?":

    Стига с тоя БВП. Това е фалшив критерий, който отчита приходите, но не и разходите.
    Прогнозира се, че БВП на Русия ще нарасне до края на 2024–2025 г., запазвайки позицията си на една от най-големите икономики в света (4-то място по ППС, 9-то по номинална стойност). Номиналният БВП за 2025 г. се оценява на 2,54 трилиона долара, като икономиката ще нарасне с 1,2% през първата половина на 2025 г..
    Русия има ръст, а не спад и за никакъв фалит не може да стане дума.

    Коментиран от #74

    19:55 02.02.2026

  • 68 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Я пъ тоа":

    Малка подробност. САЩ няма да нанесат ядрени удари по РФ за кефа на клоуна наркоман и да рискуват собственото си унищожение.

    19:58 02.02.2026

  • 69 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Я пъ тоа":

    Пропагандата си е пропаганда, но реалността е друга.
    Например днес един военен товарен самолет
    докара в Полша едни панове в дървени костюми.
    Има го навсякъде в нета. Може да поверите.

    19:59 02.02.2026

  • 70 нннн

    4 0 Отговор
    Европейците НЕ подкрепят, но ЕС непоколебимо подкрепя. Ха сега, де!

    20:03 02.02.2026

  • 71 Факти

    1 3 Отговор
    Урсула има по-големи топки от Тръмп, Орбан и другите мижитурки, които целуват заgнuка на масовия убиец Путин.

    20:05 02.02.2026

  • 72 Ми да...

    1 0 Отговор
    То остава комунарите да победят и да мангализират европа.,.

    20:07 02.02.2026

  • 73 Като лисица на мърша

    0 0 Отговор
    Дрън, дрън, дрън, меракът е за милиардите на Русия, които искат да откраднат. Когато успеят, любовта им към Украйна скоропостижно ще угасне.

    20:08 02.02.2026

  • 74 !!!?

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Не се залъгвайте. Точно БВП определя силата и мащаба на една икономика. Няма никаква надежда за Русия в близките десетилетия да достигне дори до предвоенното положение, което както писах също не беше добро. За Русия е невъзможно да достигне нивата на производство и приходи на развитите и богати. Ето ги по последната справка за 2025

    1.САЩ-$30,62Т 2.Китай-$19,40Т 3.Германия -$5,01Т 4.Япония-$4,28Т 5.Индия -$4,13Т 6.Великобритания -$3,96Т 7.Франция - $3,21Т.

    А някои от тези държави дори нямат никакви ресурси, което означава, че за Русия е почти невъзможно да стигне техните нива. Има някакъв голям проблем в Русия, подозирам че е в управляващите. Не се сещам за друга причина.

    20:09 02.02.2026

  • 75 Факти

    2 1 Отговор
    Много ми е смешно когато копейките вместо ЕС казват ЕССР. По този начин сами се съгласяват, че СССР на скапаната Русия беше мега смотан съюз. Същата работа е когато македонците наричат българите татари и по този начин наричат себе си татари.

    20:09 02.02.2026

  • 76 Жалка

    1 0 Отговор
    Долна женица...неприятна и много проста.

    20:10 02.02.2026

  • 77 Отговарящ

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Питащ":

    Къде ги видя тия два милиона?при размяната на тела,всеки път украинските са стотици пъти повече.Гробищата с жълто сини знамена вече се виждат от космоса.Буквално.

    20:10 02.02.2026

  • 78 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Посредствен аи":

    ами това е SS-совско отроче
    как да е мор ваксини, далавери и т.н

    20:10 02.02.2026

  • 79 Многоходовото

    0 0 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    20:11 02.02.2026

  • 80 Българин

    0 0 Отговор
    Тази злобна бабичка няма ли да я махнат вече ?

    20:14 02.02.2026

  • 81 Време е за профилактика

    0 0 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    20:15 02.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ПОДЛОГА НА САТАНАТА

    0 0 Отговор
    ВЕЩИЦАТА ДА ПОДКРЕПЯ КОГОТО СИ ИСКА, НО НЕ С НАШИТЕ ПАРИ, А СЪС СВОИТЕ, КОИТО НАТРУПА ОТ ВАКСИНИТЕ.

    20:15 02.02.2026

