Инфлацията в Русия: Един плакат с Путин предизвика фурор

2 Февруари, 2026 14:01 4 120 142

Инфлацията в Русия удря тежко по джоба на хората, защото цените растат по-бързо от заплатите

Инфлацията в Русия: Един плакат с Путин предизвика фурор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Град Бузулук е слабо известен дори в самата Русия. Той има 80 000 жители, близо е до границата с Казахстан, отдалечен е от Москва на 1200 км – т.е. става дума за дълбока руска провинция. Градът би си останал незабележим, ако не беше едно видео от малък супермаркет и един плакат, за които разказва германската обществена медия ZDF.

"Благодарение на него цените през 2026 се повишиха. Не се стеснявайте да му изкажете вашата благодарност", пише на плаката. Лицето на мъжа е пикселирано, но лесно може да се познае, както и кабинетът, в който той се намира - продължава германската обществена медия и обяснява, че става дума за президента Владимир Путин. Затова не е чудно, че видеото от Бузулук предизвика фурор и донесе неочаквана известност на градчето.

Толкова директна критика към президента е нежелателна и рядко се среща в Русия. Във видеото някои клиенти настояват касиерката веднага да свали плаката, защото представлявал „обида“. Така или иначе обаче е факт, че инфлацията в Русия е далеч над желаните стойности, отбелязва ZDF. В началото на войната тя скочи до 18%, а през 2025 година на моменти бе от 10 на сто и макар към края на годината положението да се поуспокои, последно пак е около пет процента.

Най-засегната е руската средна класа

Ръстът на инфлацията се дължи най-вече на високите държавни разходи, особено за въоръжение, на силно повишените заплати - най-вече във военния сектор, както и на санкциите. Всичко това не е ново - новото е, че все повече хора в Русия наистина усещат инфлацията по джоба си, посочва германската обществена медия.

"Инфлацията при храните е по-висока от инфлацията като цяло", казва пред ZDF икономическият експерт Александър Коляндр. А това значи, че най-сериозно засегнати са хората с по-ниските доходи. Освен това доскоро инфлацията и заплатите растяха паралелно, но сега заплатите стагнират и инфлацията става все по-осезаема.

Хората се оплакват от скъпотията

Зачестяват и оплакванията в Телеграм: изнервени клиенти пресмятат с колко са се увеличили цените междувременно. Публикувана е и снимка на дубайски шоколад, който се продавал в запечатани кутии, защото много се крадял. А една жена отбелязва, че новата година е започнала пак с нараснали цени.

За да се стигне до истински протести сред населението, това явно не е достатъчно, посочва ZDF и допълва, че руснаците са виждали и по-лошо. Икономическата криза от 1990-те години още не е забравена.

Путин се хвали с успехи в борбата срещу инфлацията

Въпреки това Кремъл се стреми да ограничава недоволството на населението, казва Коляндр. "Доколкото мога да преценя, ограничаването на инфлацията е един от приоритетите на Путин в момента."

Поради това в края на декември на годишната си пресконференция Путин демонстрира загриженост, припомня германската обществена медия. Той е наясно с проблема, във връзка с което даде за пример цената на яйцата, която била паднала миналата година с почти 16 процента.

През декември - пет процента инфлация

В Бузулук всичко това надали звучи убедително. Във видеото касиерката иронично контрира исканията за сваляне на плаката с въпроса: "А нима в страната няма свобода?". След подадена жалба срещу плаката било проведено разследване - но доказателства за нередности не били намерени.

Руските канали в Телеграм разпространяват информацията за "лингвистично разследване" на руското министерство на вътрешните работи, което обаче не установило нарушения на закона. Затова гражданите на Бузулук засега ще продължават да живеят с плаката, а хората в Русия - с високата инфлация.

Автор: Феликс Клаузер


  • 1 Санкция

    94 32 Отговор
    Нещо за инфлацията в ЕС???

    Коментиран от #11, #22, #125, #140

    14:02 02.02.2026

  • 2 Атина Палада

    31 54 Отговор
    Честит празник на Путин

    Коментиран от #5

    14:02 02.02.2026

  • 3 А бе факти

    85 28 Отговор
    Я кажете на дойчевелето да пусне вдна статийка за инфлацията у нас след еврозоната а не да ни занимавате с русия

    14:03 02.02.2026

  • 4 Атина Палада

    32 53 Отговор
    днес руския вожд ще бъде уважен в бункера няколко пъти.....

    Коментиран от #31, #90, #104

    14:03 02.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атина Палада

    33 53 Отговор
    Установи се,че от руснака по-просто живот.о няма !

    14:04 02.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ние понеже цъфнахме и вързахме

    66 23 Отговор
    Януари
    Нали сме в клуба на богатите
    Стават чудеса
    Жалки сте

    Коментиран от #16

    14:05 02.02.2026

  • 9 Дойче зеле

    50 17 Отговор
    Защо 2025 г. затворихте 270 фирми и оставихте фрицовете без работа?

    14:05 02.02.2026

  • 10 Хаха

    55 19 Отговор
    Инфлацията в Русия удря тежко по джоба на хората, защото цените растат по-бързо от заплатите

    Що,бе в България да не е различно или тук заплатите са по-големи, защото сме в клуба на богатите 🤣

    Коментиран от #32

    14:06 02.02.2026

  • 11 А бре

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Ти не пазаруваш ли бре?

    14:06 02.02.2026

  • 12 Последния Софиянец

    50 19 Отговор
    В Русия 18 процента инфлация а в България 100 процента.

    Коментиран от #34, #44, #130

    14:06 02.02.2026

  • 13 Пенсионер ОСВ

    48 17 Отговор
    Те да не гледат в канчето на Путин,а да погледнат и да пишат на какъв бардак е заприличала Германия..
    Пардон Германистан...

    Коментиран от #128

    14:06 02.02.2026

  • 14 Факти, колко трябва да си платя

    25 11 Отговор
    Аз да ви пиша статиите безплатно? А? Дайте оферта... "сделка"..

    Коментиран от #30

    14:07 02.02.2026

  • 15 Честит празник на Зелю,

    28 19 Отговор

    До коментар #5 от "А ти":

    Макрона, Рюте, СтарМър, Мерца и всички МекиДжендърскиКитки.
    Честито и на теб

    Коментиран от #20, #58

    14:08 02.02.2026

  • 16 А бе

    14 23 Отговор

    До коментар #8 от "Ние понеже цъфнахме и вързахме":

    То копейка нито ще цъфне,нито ще завърже.

    Коментиран от #56

    14:08 02.02.2026

  • 17 Аватар

    21 5 Отговор
    Покажете снимка на плаката.

    14:08 02.02.2026

  • 18 Многоходовото

    20 20 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО и фалира Русия.

    14:08 02.02.2026

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 27 Отговор
    около 20% е инфлацията в РФ за предната година-доста съм се ровил по темата / при нас може и да надвишава , но финта е , че ние компенсираме с ЕС фондове и вдигане на разценки , заплати.. за труд в сивия сектор особено , а дори и в белия-никой не иска да си изтърва качествени хора , а при тях няма как-падението им започна-ТЕ , ТОЙ -джуджа изгуби войната още първата седмица , и след него наистина-ПОТОП за блатото

    14:09 02.02.2026

  • 20 КОПЕЙЗАЖ

    11 18 Отговор

    До коментар #15 от "Честит празник на Зелю,":

    Цял живот ще си п@рдел издухан!

    14:09 02.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    15 15 Отговор
    Спакойно ....
    Добрия руснак е гладния руснак !!!
    Гладен ли е, значи ме обича 😆👍

    14:09 02.02.2026

  • 22 Пенсионер ОСВ

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Ти да не си дежурен по телефон компютър,или лаптоп..?
    Още и следиш инфлацията..

    14:10 02.02.2026

  • 23 Софиянец

    7 10 Отговор
    Ужаст! То като е в евро съюза, тия руснаци до там ли докараха 😂 е поне не е като в крайна

    14:10 02.02.2026

  • 24 Град Бузулук е слабо известен дори

    27 9 Отговор
    в самата Русия но на ДВ им било важно българите да знаят и "всичко да им е ясно"

    Коментиран от #62, #134

    14:10 02.02.2026

  • 25 важна новина!

    13 9 Отговор
    От 1 януари президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро.

    14:10 02.02.2026

  • 26 Просто човек

    16 13 Отговор
    Всеки ден хубави новини от Блатото…

    14:11 02.02.2026

  • 27 Обективен

    22 11 Отговор
    Дойчовците,много загрижени за руснаците и инфлацията им.Сънуват бунтове в Русия,може ама друг път,като приказката за тате ще ми купи колело. По-добре е да мъцнат нещо за отоплителният им сезон и тяхната инфлация.Хората какви ли неща за отвличане на вниманието не измислят в собственото си безсилие.

    14:11 02.02.2026

  • 28 Тъпото руско говедо Румен

    20 17 Отговор
    Добрата новина е тази, че боклуци като Путин, Тръмп, Орбан, Фицо и всичката останала русофилска сган не са безсмъртни... няма все боклуци да управляват.

    14:12 02.02.2026

  • 29 Що не си гледаме

    17 11 Отговор
    ....раните обратно на предници, а си врем ноосовете в чуждите работи. Тези проценти са детска игра в сравнение с нашите. Не ли?

    Коментиран от #40

    14:12 02.02.2026

  • 30 Ихууууу

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Факти, колко трябва да си платя":

    Не се правят сделки с лумпени.

    14:12 02.02.2026

  • 31 факуса

    9 6 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    явно завиждаш след кат не те сайдисват тинке стотинке

    14:12 02.02.2026

  • 32 нормално

    3 16 Отговор

    До коментар #10 от "Хаха":

    България е руската провинция с топлото море.

    14:12 02.02.2026

  • 33 Спрете се бре ейй с това ДВ

    11 8 Отговор
    Става пародийно. Усещане нямате ли, че от месеци ДВ е само за бъзик

    Коментиран от #46

    14:13 02.02.2026

  • 34 Сельооо

    8 7 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    За вас и тебе над 300% оремашки лъжецо.

    14:13 02.02.2026

  • 35 Дойче теле

    13 10 Отговор
    Само пропаганда ръсите! Кажете дойчовци за 2025 колко предприятия затворихте, защо мигрантите почнаха да ви стават неудобни! Досега търсехте работници отвън, сега почнахте да ги гоните! Какво стана със заводите ви на фолксфаген май малко затвориха!

    14:14 02.02.2026

  • 36 Варненец

    12 9 Отговор
    Е що така? Русия да не е влезнала и те в евро зоната, хахахаха

    14:14 02.02.2026

  • 37 Аз тъй само да питам сега

    13 7 Отговор
    след атлантическите дивотии Лукойл колко данъци ще плати? ......През 2022 година руската компания "Лукойл" е платила данъци в България в размер на 685 млн. лева, от които 90 млн. лева корпоративен данък, а останалото - временна солидарна вноска, тоест т.нар. данък върху свръхпечалбата, въведен с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и отнасящ се за компаниите, работещи с изкопаеми горива. Към края на октомври 2023 година компанията е внесла и 647 млн. лева, от които 153 млн. лева са авансово платен данък върху печалбата.

    14:16 02.02.2026

  • 38 oгнянминчев

    9 8 Отговор
    ...значи такава статия да се пробутва на българите, при които пенсията не стига да си купиш и 30 кг салам, при условие, че руснаците(от същата възрастова група) с месечните си пари си купуват два пъти по-голямо количество (а за качеството няма и смисъл да отваряме дума) е меко казано ГАВРА!

    14:16 02.02.2026

  • 39 татунчо 🍌

    8 8 Отговор
    Все в канчето на руснаците гледаме , а не виждаме , че и нашето е празно ....

    14:16 02.02.2026

  • 40 Сульооо

    7 6 Отговор

    До коментар #29 от "Що не си гледаме":

    Защо не си зададеш простичкия въпрос?........ Защо съм беден?

    14:17 02.02.2026

  • 41 Димата М

    4 4 Отговор
    Важното е да има движуха ,с много ходове

    14:18 02.02.2026

  • 42 Аз тъй само да питам сега

    11 8 Отговор
    Атлантенцата нанесоха ли щета от 2,2 милиарда на бюджета или не? Ама само от атлантическите си дивотии с Лукойл ?

    14:19 02.02.2026

  • 43 Руснак

    7 5 Отговор
    Само да не вдигат цената на водката ,че ще стане револьоция

    Коментиран от #51

    14:19 02.02.2026

  • 44 АУУУУУ

    8 9 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    В РУСИЯ В СУПЕРМАРКЕТИТЕ МАСЛОТО ГО СЛАГАТ В КУТИИ С АЛАРМА ПРОТИВ КРАЖБА....ИМА КЛИПОВЕ В ТУБАТА .......КЪДЕ СИ ВИДЯЛ ТОВА В БЪЛГАРИЯ 🤡🤡🤡🤡

    14:20 02.02.2026

  • 45 БАРС

    9 7 Отговор
    ОТ 1 ФЕВРУАРИ Е ПРИЕТ ЗАКОН ТАЯ ГОД.РОСИЯ НА ПЪРВО ДЕТЕ ИПЛАША 7600 ЕВРО А НА ВТОРО 10100 ЕВРО .ДАЙТЕ ДА СРЪВНИМ С БЪЛГАРИЯ.

    Коментиран от #50, #139

    14:21 02.02.2026

  • 46 ДВ цитира някакви си

    9 5 Отговор

    До коментар #33 от "Спрете се бре ейй с това ДВ":

    публикации. Реалната инфлация в Русия е 35%, а рублата се използва, заедно с дърва и въглища за печките през зимата.

    Коментиран от #54

    14:21 02.02.2026

  • 47 нннн

    7 4 Отговор
    Мани я Русия. Колко е в България?! Ама реално Абе, ние във война ли сме?

    14:21 02.02.2026

  • 48 БГ ГЙО МАРКА ГЛАСОПОДАЕСЩ БАЛЪК ЛА ШАРАН

    1 1 Отговор
    СЕГА Р РУДИЯ И УКРАЙН ОСОБЕНО РДНО ЕЕРО ТРЯБВЗ ДА Е 200,300 РУБЛИ ИЛИ УКРАЙН.ГРИВНИЯ. РЕАЛНО.

    14:23 02.02.2026

  • 49 Няма по просто същество от атлантенцето

    7 3 Отговор
    Просто няма... и трябва това да се осъзнае. Независимо в коя партия се е окопала гнидичката вредна.

    14:24 02.02.2026

  • 50 АУУУУУ

    4 9 Отговор

    До коментар #45 от "БАРС":

    ХА,ХА,ХА ......ТАЗИ ЛЪЖА КЪДЕ Я НАМЕРИ......... ПЛАЩАТ НА УЧЕНИЧКИТЕ АКО РОДЯТ 100000 РУБЛИ КОЕТО Е ОКОЛО 1000 ЕВРО ....... И ТОЛКОВА ........ ИМА ИНФОРМАЦИЯ В ТУБАТА 🤡🤡🤡🤡🤡

    Коментиран от #107

    14:24 02.02.2026

  • 51 1945

    6 10 Отговор

    До коментар #43 от "Руснак":

    водката е минало там сега пият одеколон и спиртове

    Коментиран от #57, #59

    14:26 02.02.2026

  • 52 виктория

    4 1 Отговор
    ааа ,при нас заплатите растат, а цените не мърдат!!

    14:27 02.02.2026

  • 53 хаху

    3 0 Отговор
    и тука жените и салама бяха безплатни

    14:27 02.02.2026

  • 54 Реалната инфлация в Русия е 35%,

    7 3 Отговор

    До коментар #46 от "ДВ цитира някакви си":

    А в Европа е 61,5% .... ако през призмата на цената на златото го погледнем как е? А през цената на недвижимите имоти как е? А?

    14:27 02.02.2026

  • 55 си дзън

    8 8 Отговор
    Уралсът за 35 здраво стиска русията за гърлото. При 25 ще почне да рита с краката.
    Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
    "Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
    Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.

    Коментиран от #71

    14:28 02.02.2026

  • 56 виктория

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "А бе":

    то пък с еврото ще вържем!!!

    14:28 02.02.2026

  • 57 АУУУУУ

    9 7 Отговор

    До коментар #51 от "1945":

    ГРЕШКА ........... В МАГАЗИНИТЕ ПРОДАВАТ АПАРАТ ЗА НАПРАВАТА НА САМОГОН......... ВОДКАТА ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ ДОМАШНА ............ КОЛКО ЩЕ БЪДЕ МЕТИЛОВИЯ СПИРТ ВЪТРЕ ......ЩЕ СЕ ВИДИ ПО УВЕЛИЧЕНИЯ БРОЙ НА ПОГРЕБЕНИЯТА 🤣🤣🤣🤣

    14:29 02.02.2026

  • 58 Розовото пони Путин 🦄

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Честит празник на Зелю,":

    Поздравявам от бункера всички празнуващи в РФ. За нас също се подготвя празнична вечеря. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #67

    14:30 02.02.2026

  • 59 виктория

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "1945":

    много си изостанал, момче!!! още си в 1945г!!!

    14:30 02.02.2026

  • 60 Хмм

    6 0 Отговор
    а възможно ли е такъв плакат в украйна?

    14:31 02.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 А ДВ нещо и за Симитли

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Град Бузулук е слабо известен дори":

    Дали ще ни информира ?

    14:32 02.02.2026

  • 63 дсоклва

    7 1 Отговор
    Ами като си пишете пропадналата пропаганда за Русия, не е ли по добре да си напишете и как е инфлацията в кочината дето лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя и другата свиня направиха а я писхте за 5 %??? За Русия сте се загрижили а тука цените скочиха над 100 % а я пишат 5??? Вече ставате само някои жълтопаветен макак да ви се връзва на глупостите. Слава на Господ Иисус Христос всеки ходи в магазина. Долни лъжци, Русия тръгнали да мислят.

    14:32 02.02.2026

  • 64 Ами

    7 0 Отговор
    а за нашите цени на кого трябва да сложим плакат?

    14:32 02.02.2026

  • 65 Хохо Бохо

    7 1 Отговор
    Дойче Вмирисано Зеле, стените в магазина няма да стигнат за да сложим плакати на всичката брюкселска из мет, заради която цените са до небесата. Тръгнали един провинциален руски град да гледат.....клоуни

    14:33 02.02.2026

  • 66 Копейки

    5 7 Отговор
    не се ядосвайте, а се радвайте. От вчера разплащанията са само в евро.

    14:33 02.02.2026

  • 67 И ние поздравяваме теб

    9 1 Отговор

    До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":

    и ЗЕЛЕното градинско джудже Хаяско.🌈

    14:33 02.02.2026

  • 68 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    5 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...

    14:33 02.02.2026

  • 69 Индиеца

    3 1 Отговор
    А у нас цените се повишиха заради Прасето и Тиквата. Всички знаем, че е така, но трайкаме.

    14:34 02.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Тази презумпция

    7 1 Отговор

    До коментар #55 от "си дзън":

    по какъв начин задоволява по-голям спектър от собствените ти потребности?

    14:35 02.02.2026

  • 72 Атлантизма е мамник, той е зло

    3 3 Отговор
    Броди по света и сее разруха, бедност и смърт. Осъзнайте го хора ! Осъзнайте го и за атлантици и атлантически партии не гласувайте. По времето на социализма имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    14:35 02.02.2026

  • 73 дой4еркап0т

    2 1 Отговор
    Като видя от кого е статията,отивам дв ве-цето и я пускам в порцелановия кон,после пускам водата и диволно напускам възела.

    14:36 02.02.2026

  • 74 Перо

    5 2 Отговор
    Преди да се пише за друга държава, първо трябва да се има предвид мутренската демократична кочина, където цените скочиха 50%!

    14:38 02.02.2026

  • 75 Аз обаче тъй, пак да питам сега

    5 3 Отговор
    Атлантенцата нанесоха ли щета от 2,2 милиарда на бюджета или не? Ама само от атлантическите си дивотии с Лукойл ?

    14:38 02.02.2026

  • 76 Руснак го казва☝️

    3 1 Отговор
    Истината от руски пенсионер...

    Коментиран от #113

    14:38 02.02.2026

  • 77 Дедо

    2 2 Отговор
    А американците защо бият хората

    14:39 02.02.2026

  • 78 az СВО Победа 80

    1 2 Отговор
    Немският концерн Bosh освобождава 20 000 работници, но тази новина няма да ви я съобщят....

    14:39 02.02.2026

  • 79 !!!?

    6 2 Отговор
    "Руски мир - 2026" !!!?

    14:40 02.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Радев също ясен отговор трябва да даде !

    1 5 Отговор
    Атлантизма е вредна и опасна престъпна идеология. Разберете го хора.... НАТО е смърт, тероризъм и война. Аз лично искам да чуя ясна позиция на всички партии в България относно казаното от Рюте! По националните медии кратко и ясно ! ==== Рюте призова членките на НАТО да пренасочат средства от пенсии и социални разходи към отбрана
    """Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)

    14:41 02.02.2026

  • 82 Мишел

    6 0 Отговор
    "Математиката е безмилостна. Бюджетният дефицит на Русия нарастна до рекордни стойности. Председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко поиска "най-строги икономии", но това е много трудно . Запасите от съветско оръжие, които първоначално подхранваха войната в Украйна, са почти изчерпани, което изисква производство на ново и скъпоструващо оръжие. При липса на приходи, ситуацията става още по-трудна. "

    14:42 02.02.2026

  • 83 По времето на социализма

    2 4 Отговор
    Имаше "Знаме на Мира" Атлантиците го изгориха и сега развяват Знамето на Войната, Знамето на ядрената война... Запомнете го ей младите!
    Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.

    14:42 02.02.2026

  • 84 АЛА ШВЕЙЦАРИЯ

    2 1 Отговор
    Само три реформи са достатъчни за отлична икономика. 1:ЗАБРАНА ЗА ИЗНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. 2:МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА ТОЛКОВА ДОКАТО 70% ОТ БВП Е ЗА ДОХОДИ ОТ ТРУД. 3:ЗАБРАНА НА КАКВАТО И ДА БИЛА ДРУГА ВАЛУТА ДА СЕ СПЕСТЯВА, ДА СЕ КУПУВА, ДА СЕ ВПИСВА В КЪКЪВТО И ДА БИЛО ДОГОВОР.

    14:43 02.02.2026

  • 85 Честит празник

    4 1 Отговор
    На всички български патриоти путинисти!

    14:43 02.02.2026

  • 86 Аз като олигофринясало

    1 5 Отговор
    средностатистическо атланте зетърче искам за 650 евро да работя в завода за барути по 12 часа и да се взривя

    14:45 02.02.2026

  • 87 Някой

    1 2 Отговор
    Да мислим колко е тук. Други в ЕС и в САЩ. После да мислят за Русия.
    Ленинград е бил 872 дни под обсада и пак са оживели. Това са руснаци, а не глезльовци като на други места.

    Коментиран от #94

    14:45 02.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 !!!?

    4 1 Отговор
    Пенсионерите да не се стесняват да благодарят всеки ден на Мистър Кеш за "печелившия Боташ"...,само да не го правят в присъствие на внуците си !!!?

    Коментиран от #114

    14:46 02.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 И ТАМ ЖИВЕЯТ ПО 65 Г. СРЕДНО.

    2 1 Отговор
    В РУСИЯ Е ДВА ПЪТИ ПО ДОБРЕ ОТ РУАНДА, САМО КЪДЕТО НЕ Е ТОЛКОВА ТОПЛО.

    14:48 02.02.2026

  • 92 Тома

    0 1 Отговор
    Веднага след статията се сетих каво каза световно известния политикбоко тикатаП.рост съм брат ми и ми е лесно

    14:48 02.02.2026

  • 93 Въпрос

    1 1 Отговор
    Не разбрах..., защо беше изтрит поста ми? Никога не не си позволявам да използвам груби, нецензорни изрази или обиди, въпрос на култура и възпитание!!! Та, отново ще ви попитам: На какво основание изтрихте поста ми?

    14:48 02.02.2026

  • 94 Безспорни факти

    5 2 Отговор

    До коментар #87 от "Някой":

    Руснаци не съществуват. Имало е руси, които са днешните украинци.

    Държавата се казва "Российская Федерация".
    Российская - прилагателно
    Федерация - съществително
    Неудачно е да се наричат гражданите на тази държава на името на прилагателното - русские или россияни.
    Правилното е да се наричат на името на съществителното:
    Федераси. Или на латиница написано Phederasi.
    На федераса са му ампутирали всичко човешко. Единственото, което доближава федерасите до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.

    Коментиран от #103, #118

    14:49 02.02.2026

  • 95 000

    1 0 Отговор
    Евевтуално кога ще ни запознаете със състоянието на британската бакалска икономика?

    14:50 02.02.2026

  • 96 Русия

    1 2 Отговор
    Атина,само ако можеш да осъзнаеш колко си жалка,немедленно ще вземеш едно въже ,ще намериш едно дърво и ще ни отървеш от простотията си !

    14:51 02.02.2026

  • 97 То тук без война е 300%

    3 5 Отговор
    в Русия за момента.
    1 литър мляко 0.88€
    12бр. Яйца 1.28€

    Да продължавам ли бе Евротротинетки еко?
    Средна работна заплата в € 990€ нето или 1130€ бруто.
    Колко взимате вие бе скапани евроджйчета и колко давате 6бр. яйца в Русия за същата цена като в бг.- то ще си купя 24 бр. яйца😀😀😀

    Коментиран от #102, #110, #131

    14:51 02.02.2026

  • 98 Само ще ви кажа хора че

    1 1 Отговор
    Примерно в Узбекистан от 4 години централналната им банка продава неограничено количество злато на гражданите си с цел защита от инфлацията а нашата прави всичко възможно да ви ограби. Събра и кеша ви впрочем, а кеша е в половината свят е два пъти по скъп от цифровите пари по карта! .... Корея, цяла Азия , Австралия че дори и в САЩ ... Странно обаче защо медиите все с глупости ни занимават ...

    14:53 02.02.2026

  • 99 истината

    1 2 Отговор
    Не знам колко пъти поФтарам че НАЙ-ГОЛЕМАТА ЖЕРТВА НА КОМУНИЗМАТА В РУСИЯ СА ХОРАТА ТАМ.Руските хора превърнати в едно стадо от зомбирани двуноги.

    14:53 02.02.2026

  • 100 Теглете си парите в кеш хора !

    2 2 Отговор
    Не позволявайте с фейкове да ви разсейват. Ако има кой да ви ги даде и ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #127

    14:55 02.02.2026

  • 101 анонимен

    2 0 Отговор
    Основните цели на Русия по отношение на Западните Балкани са три. На първо място, Кремъл се стреми да представи статута си на велика сила в световен мащаб. Второ, той се стреми да възпрепятства евроатлантическата интеграция на региона, като се застъпва срещу интеграцията в НАТО и ЕС и като повишава нестабилността. Трето, Кремъл използва Балканите, особено въпроса за Косово, като аргумент за външнополитическия си дневен ред в други области, особено когато става въпрос за защита на възприеманото от Русия господство над близките му държави.

    14:55 02.02.2026

  • 102 Руската пропаганда

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "То тук без война е 300%":

    Има за цел глупаците 😄

    14:56 02.02.2026

  • 103 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #94 от "Безспорни факти":

    А ФРГ какво значи? Федерална република Германия. А САЩ какво значи? Съединени американски щати. А разни държави като Белгия, Швейцария, Канада и други, където дори говорят на различни езици.
    А какво е Украйна създадена след ПСВ от 1917-1921г от 3 обединяващи се държави и недостигащи Черно море? УССР Украйна ли е? Ами Кримска автономна съветска социалистическа република? После влезнала в РСФСР (Русия). 1991г в УССР над 70% са гласували на референдум СССР да остане. При разпада веднага е спорно за Крим - подарен от украинеца Хрушчов по случай 300 годишен съюз от 1654г. Еми води се Автономна република Крим част от Украйна преди. Отделно Севастопол със съвсем неясен статут и руски войски там през цялото време. Реално Украйна е също била като федерация. Крим обявява независимост още 1992г.

    Коментиран от #116

    14:56 02.02.2026

  • 104 Русия

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Атина не се занимавай с плиткото си мозъче със световният лидер В.Путин,а търси със свещ някой тебе да те уважи в някой убор !

    14:56 02.02.2026

  • 105 Фори

    2 2 Отговор
    Абе има ли бомби и пиене , нищо друго не им трябва на руснаците.Могат да карат и с дефицит.

    14:56 02.02.2026

  • 106 Мишел

    5 1 Отговор
    "През 2025г. приходите на Русия са се понижили с 55%, а разходите са се увеличили с 65%. Липсата на приходи и наличието на все по-малко партньори поставя Русия в много уязвима позиция пред Китай, който има интерес да запази Русия като източник на суровини. Същевременно Китай иска Русия да бъде отслабена още, за да няма други алтернативи. В Русия се опасяват, че тази икономическата зависимост от Китай се превръща в мощен инструмент за влияние включително и в политически аспект."

    14:56 02.02.2026

  • 107 БАРС

    0 3 Отговор

    До коментар #50 от "АУУУУУ":

    Материнский капитал (на первого ребенка):
    728 922 ₽: (с 1 февраля 2026 г.)

    14:57 02.02.2026

  • 108 Всяка сутрин милиарди хора по света

    5 0 Отговор
    Се събуждат щастливи,че не са се родили руснаци.

    14:58 02.02.2026

  • 109 анонимен

    3 1 Отговор
    "Нахлуването на Русия в Украйна е варварско и аз съм категорично против него", заяви Аркадий Волож, съосновател на базираната в Русия интернет търсачка "Яндекс".

    14:59 02.02.2026

  • 110 Някой

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "То тук без война е 300%":

    То тук и спрямо Германия е 300% по-скъпо. Ето в Лидъл в Германия правеха преди реклама за масло от 77 евроцента. Тук е 2.55 евро в момента. Да не говорим за други. Но това е друг проблем и на местните картели, срещу които няма никакви мерки.

    14:59 02.02.2026

  • 111 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Днес в един от най известните руски военни канали се оплакват военните лекари на фронта че вземат между 400-800 евро на месец.цените са супер заплатите също.решвнието е да станеш руски щурмовик.има.и там лека подробност.живота е средно 18 дена.по малко от на пчела!

    15:00 02.02.2026

  • 112 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 1 Отговор
    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    15:01 02.02.2026

  • 113 Съгласен

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Руснак го казва☝️":

    Точно го е казал .

    15:01 02.02.2026

  • 114 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #89 от "!!!?":

    Ей , още ли не си разбрал КОЙ е Мистър КЕШ ❗🤔
    КОЙ се разплаща само в КЕШ,
    защото са му намагнитени сметките в банките❗🤔
    КОЙ има 1ОО ООО ООО КЕШ разлика в имотната си декларация от миналата година❗🤔

    15:02 02.02.2026

  • 115 фрий шопа на летището в Сеул...примерно

    1 1 Отговор
    Всичко е със две цени ! В брой и с карта. Разликата е 1 към 1,72 ! В брой е два пъти по евтино. Четири пъти пиша писма до БНБ да ги питам защо е така и от умрял писмо ....

    15:03 02.02.2026

  • 116 Истината

    8 1 Отговор

    До коментар #103 от "Някой":

    Академик Димитрий ЛИХАЧОВ:
    Не е нужно да се измисля това,което не е било.Никаква велика история Русия не е имала.Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора.Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век,с идването на християнските проповедници от цивилизованият Киев.Но още по времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото,като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжовни плъхове,при тях даже жените им четат.

    Коментиран от #121

    15:04 02.02.2026

  • 117 Не ми умувайте

    0 0 Отговор
    А кажете можете ли да ми вкарате примерно 1 700 000 евро в брой в Корея? Давам 10% комисион веднага ! От България или от Испания в Корея ? Може и в Австралия

    Коментиран от #120

    15:08 02.02.2026

  • 118 Кремък

    0 4 Отговор

    До коментар #94 от "Безспорни факти":

    Дай сега разбор на Съединени Стати.
    Съединени - прилагателно Стати съществително в мн. число.
    Те Съединенци ли да се наричат или Статци според твоята ,, логика" и каква националност са всъщност,като са калабалък от цял свят? И каква държава са,като дори не могат да си измислят име , нямат дори собствен език,нито собствена азбука.Ама , че мъдрец се извъди!

    15:08 02.02.2026

  • 119 Всеки ден милиарди хора

    3 0 Отговор
    Се будят благодарни, че не са се родили в росия

    Коментиран от #123

    15:12 02.02.2026

  • 120 Шиши съм

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "Не ми умувайте":

    Тея схеми от година ги въртим с Бою през дипломатическа поща, ГЕЙргиев и водопада .. 20% и членски внос 500 000 и минимум 5 милиона единичен трансвер

    15:13 02.02.2026

  • 121 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #116 от "Истината":

    Никога, никъде Лихачов не е говорил това

    15:14 02.02.2026

  • 122 000

    0 1 Отговор
    Никога не бива да допускаме икономически съюз между европа и русия, каквото и да ни струва!

    15:14 02.02.2026

  • 123 Пародия

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Всеки ден милиарди хора":

    Не знаех,че празнуващите днес са толкова бройки.Благодарим за просветлението

    15:15 02.02.2026

  • 124 Руската грешка

    2 1 Отговор
    Луд е бил Александър 2 да дава хиляди жертви и да плати 86 млн.златни франка за Румелия на Султана за да има това крадливо, лъжлива и алкохол4изирано племе според Законите на Крум Трета Българска държава

    15:19 02.02.2026

  • 125 Ще ти отговоря

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Никъде в Европа не е 18 % . Средно е около 3 . Други въпроси ?

    15:20 02.02.2026

  • 126 Ццц

    0 1 Отговор
    Много е забавно. Икономическият растеж на Русия за 2025 е 4,5 %. На Германия -0,3 %. Но ZDF намериха плакат, а Фактор, Факти и други сорсоиди веднага намериха и телето под вола 🤣. Лично мен ме интересува при нас как е. И не мога да се зарадвам.

    15:20 02.02.2026

  • 127 Форумни драckaчи 🥳

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Теглете си парите в кеш хора !":

    "И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас."

    Хем на сайта, хем го крият ?! 🤣🤣🤣

    15:24 02.02.2026

  • 128 ОСВ черни , нали ?

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пенсионер ОСВ":

    Ах тиии палавникооо .

    15:25 02.02.2026

  • 129 Грях

    2 1 Отговор
    Е да не коментирате нашите цени , които скочиха с 200 процента някой стоки . Защо не кажете с колко скочи долара след като влязохме в еврозоната и това ще се усети след 2 месеца . Горете в Ада боклуци, които накарахте хората да изнемогват . Унищожение на Гейевропа трябва да има !

    15:25 02.02.2026

  • 130 Бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    2878% е . Абе в кой свят живееш ти ?

    Коментиран от #136

    15:27 02.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 9689

    2 1 Отговор
    Глупако,инфлацията в Русия е техен проблем,мене ме интересува тцените в България.А те не спират да растат.

    15:28 02.02.2026

  • 133 Читател

    1 0 Отговор
    И къде го видяхте този плакат бе

    15:29 02.02.2026

  • 134 Умник

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Град Бузулук е слабо известен дори":

    не града е важен , а плаката . Града може и да се казва " пойди на х ..." Все тая .

    Коментиран от #138

    15:30 02.02.2026

  • 135 У нас

    2 0 Отговор
    Във всяка бакалият трябват такива плакати с ликовете на евроатлантите Тиквата, Кокора, ниско чело от село Крушари и Шиши.

    15:33 02.02.2026

  • 136 Пенсионер

    1 1 Отговор

    До коментар #130 от "Бъркаш":

    Да бе ти в кой свят живееш - ходил си си в магазин - я сравни цените януари миналата година със сегашните - сигурно са само 3% разликите а не двойно.

    Коментиран от #142

    15:33 02.02.2026

  • 137 СТАТИСТИКА

    0 2 Отговор
    Гърция има кредити към частният сектор 50% от БВП, и депозити 100% от БВП. България 45% кредит към частният сектор, и депозити 80% от БВП, Турция 45% от бвп са кредити към частният сектор, депозити 25% от БВП, Китай 200% кредити, депозити 50% от БВП, САЩ 50% кредити от БВП, депозити 110% от БВП.

    Коментиран от #141

    15:35 02.02.2026

  • 138 Антитрол

    0 1 Отговор

    До коментар #134 от "Умник":

    Обаче протестите във Франция с плакати FREXIT те не са важни нали - важното е да се плюе по Русия.

    15:35 02.02.2026

  • 139 Първо пиши на български

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "БАРС":

    После сравнявай квото и да било .Вие там сайтове нямате ли си ? Чий го дириш в нашите коте ..

    15:35 02.02.2026

  • 140 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Санкция":

    Е колко е инфлацията в ЕС бе? Заплатите също скачат в ЕС. В България цените са надути, за това стана по-скъпо от колкото в западна Европа.

    15:36 02.02.2026

  • 141 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "СТАТИСТИКА":

    Абе скрийте се със вашата стъкмистика - то в България инфлацията е под 3% ама защо ли никой не ви вярва.

    15:37 02.02.2026

  • 142 Е айде сравни ги де

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "Пенсионер":

    Кажи ми точно кое е двойното ? Ама точно . И съм писал - средно за ЕС - . Можеш да четеш , нали ?
    Не съм писал България.

    15:38 02.02.2026

