Инфлацията в Русия: Един плакат с Путин предизвика фурор

Град Бузулук е слабо известен дори в самата Русия. Той има 80 000 жители, близо е до границата с Казахстан, отдалечен е от Москва на 1200 км – т.е. става дума за дълбока руска провинция. Градът би си останал незабележим, ако не беше едно видео от малък супермаркет и един плакат, за които разказва германската обществена медия ZDF.
"Благодарение на него цените през 2026 се повишиха. Не се стеснявайте да му изкажете вашата благодарност", пише на плаката. Лицето на мъжа е пикселирано, но лесно може да се познае, както и кабинетът, в който той се намира - продължава германската обществена медия и обяснява, че става дума за президента Владимир Путин. Затова не е чудно, че видеото от Бузулук предизвика фурор и донесе неочаквана известност на градчето.
Толкова директна критика към президента е нежелателна и рядко се среща в Русия. Във видеото някои клиенти настояват касиерката веднага да свали плаката, защото представлявал „обида“. Така или иначе обаче е факт, че инфлацията в Русия е далеч над желаните стойности, отбелязва ZDF. В началото на войната тя скочи до 18%, а през 2025 година на моменти бе от 10 на сто и макар към края на годината положението да се поуспокои, последно пак е около пет процента.
Най-засегната е руската средна класа
Ръстът на инфлацията се дължи най-вече на високите държавни разходи, особено за въоръжение, на силно повишените заплати - най-вече във военния сектор, както и на санкциите. Всичко това не е ново - новото е, че все повече хора в Русия наистина усещат инфлацията по джоба си, посочва германската обществена медия.
"Инфлацията при храните е по-висока от инфлацията като цяло", казва пред ZDF икономическият експерт Александър Коляндр. А това значи, че най-сериозно засегнати са хората с по-ниските доходи. Освен това доскоро инфлацията и заплатите растяха паралелно, но сега заплатите стагнират и инфлацията става все по-осезаема.
Хората се оплакват от скъпотията
Зачестяват и оплакванията в Телеграм: изнервени клиенти пресмятат с колко са се увеличили цените междувременно. Публикувана е и снимка на дубайски шоколад, който се продавал в запечатани кутии, защото много се крадял. А една жена отбелязва, че новата година е започнала пак с нараснали цени.
За да се стигне до истински протести сред населението, това явно не е достатъчно, посочва ZDF и допълва, че руснаците са виждали и по-лошо. Икономическата криза от 1990-те години още не е забравена.
Путин се хвали с успехи в борбата срещу инфлацията
Въпреки това Кремъл се стреми да ограничава недоволството на населението, казва Коляндр. "Доколкото мога да преценя, ограничаването на инфлацията е един от приоритетите на Путин в момента."
Поради това в края на декември на годишната си пресконференция Путин демонстрира загриженост, припомня германската обществена медия. Той е наясно с проблема, във връзка с което даде за пример цената на яйцата, която била паднала миналата година с почти 16 процента.
През декември - пет процента инфлация
В Бузулук всичко това надали звучи убедително. Във видеото касиерката иронично контрира исканията за сваляне на плаката с въпроса: "А нима в страната няма свобода?". След подадена жалба срещу плаката било проведено разследване - но доказателства за нередности не били намерени.
Руските канали в Телеграм разпространяват информацията за "лингвистично разследване" на руското министерство на вътрешните работи, което обаче не установило нарушения на закона. Затова гражданите на Бузулук засега ще продължават да живеят с плаката, а хората в Русия - с високата инфлация.
Автор: Феликс Клаузер
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Санкция
Коментиран от #11, #22, #125, #140
14:02 02.02.2026
2 Атина Палада
Коментиран от #5
14:02 02.02.2026
3 А бе факти
14:03 02.02.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #31, #90, #104
14:03 02.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Атина Палада
14:04 02.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ние понеже цъфнахме и вързахме
Нали сме в клуба на богатите
Стават чудеса
Жалки сте
Коментиран от #16
14:05 02.02.2026
9 Дойче зеле
14:05 02.02.2026
10 Хаха
Що,бе в България да не е различно или тук заплатите са по-големи, защото сме в клуба на богатите 🤣
Коментиран от #32
14:06 02.02.2026
11 А бре
До коментар #1 от "Санкция":Ти не пазаруваш ли бре?
14:06 02.02.2026
12 Последния Софиянец
Коментиран от #34, #44, #130
14:06 02.02.2026
13 Пенсионер ОСВ
Пардон Германистан...
Коментиран от #128
14:06 02.02.2026
14 Факти, колко трябва да си платя
Коментиран от #30
14:07 02.02.2026
15 Честит празник на Зелю,
До коментар #5 от "А ти":Макрона, Рюте, СтарМър, Мерца и всички МекиДжендърскиКитки.
Честито и на теб
Коментиран от #20, #58
14:08 02.02.2026
16 А бе
До коментар #8 от "Ние понеже цъфнахме и вързахме":То копейка нито ще цъфне,нито ще завърже.
Коментиран от #56
14:08 02.02.2026
17 Аватар
14:08 02.02.2026
18 Многоходовото
14:08 02.02.2026
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
14:09 02.02.2026
20 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #15 от "Честит празник на Зелю,":Цял живот ще си п@рдел издухан!
14:09 02.02.2026
21 Владимир Путин, президент
Добрия руснак е гладния руснак !!!
Гладен ли е, значи ме обича 😆👍
14:09 02.02.2026
22 Пенсионер ОСВ
До коментар #1 от "Санкция":Ти да не си дежурен по телефон компютър,или лаптоп..?
Още и следиш инфлацията..
14:10 02.02.2026
23 Софиянец
14:10 02.02.2026
24 Град Бузулук е слабо известен дори
Коментиран от #62, #134
14:10 02.02.2026
25 важна новина!
14:10 02.02.2026
26 Просто човек
14:11 02.02.2026
27 Обективен
14:11 02.02.2026
28 Тъпото руско говедо Румен
14:12 02.02.2026
29 Що не си гледаме
Коментиран от #40
14:12 02.02.2026
30 Ихууууу
До коментар #14 от "Факти, колко трябва да си платя":Не се правят сделки с лумпени.
14:12 02.02.2026
31 факуса
До коментар #4 от "Атина Палада":явно завиждаш след кат не те сайдисват тинке стотинке
14:12 02.02.2026
32 нормално
До коментар #10 от "Хаха":България е руската провинция с топлото море.
14:12 02.02.2026
33 Спрете се бре ейй с това ДВ
Коментиран от #46
14:13 02.02.2026
34 Сельооо
До коментар #12 от "Последния Софиянец":За вас и тебе над 300% оремашки лъжецо.
14:13 02.02.2026
35 Дойче теле
14:14 02.02.2026
36 Варненец
14:14 02.02.2026
37 Аз тъй само да питам сега
14:16 02.02.2026
38 oгнянминчев
14:16 02.02.2026
39 татунчо 🍌
14:16 02.02.2026
40 Сульооо
До коментар #29 от "Що не си гледаме":Защо не си зададеш простичкия въпрос?........ Защо съм беден?
14:17 02.02.2026
41 Димата М
14:18 02.02.2026
42 Аз тъй само да питам сега
14:19 02.02.2026
43 Руснак
Коментиран от #51
14:19 02.02.2026
44 АУУУУУ
До коментар #12 от "Последния Софиянец":В РУСИЯ В СУПЕРМАРКЕТИТЕ МАСЛОТО ГО СЛАГАТ В КУТИИ С АЛАРМА ПРОТИВ КРАЖБА....ИМА КЛИПОВЕ В ТУБАТА .......КЪДЕ СИ ВИДЯЛ ТОВА В БЪЛГАРИЯ 🤡🤡🤡🤡
14:20 02.02.2026
45 БАРС
Коментиран от #50, #139
14:21 02.02.2026
46 ДВ цитира някакви си
До коментар #33 от "Спрете се бре ейй с това ДВ":публикации. Реалната инфлация в Русия е 35%, а рублата се използва, заедно с дърва и въглища за печките през зимата.
Коментиран от #54
14:21 02.02.2026
47 нннн
14:21 02.02.2026
48 БГ ГЙО МАРКА ГЛАСОПОДАЕСЩ БАЛЪК ЛА ШАРАН
14:23 02.02.2026
49 Няма по просто същество от атлантенцето
14:24 02.02.2026
50 АУУУУУ
До коментар #45 от "БАРС":ХА,ХА,ХА ......ТАЗИ ЛЪЖА КЪДЕ Я НАМЕРИ......... ПЛАЩАТ НА УЧЕНИЧКИТЕ АКО РОДЯТ 100000 РУБЛИ КОЕТО Е ОКОЛО 1000 ЕВРО ....... И ТОЛКОВА ........ ИМА ИНФОРМАЦИЯ В ТУБАТА 🤡🤡🤡🤡🤡
Коментиран от #107
14:24 02.02.2026
51 1945
До коментар #43 от "Руснак":водката е минало там сега пият одеколон и спиртове
Коментиран от #57, #59
14:26 02.02.2026
52 виктория
14:27 02.02.2026
53 хаху
14:27 02.02.2026
54 Реалната инфлация в Русия е 35%,
До коментар #46 от "ДВ цитира някакви си":А в Европа е 61,5% .... ако през призмата на цената на златото го погледнем как е? А през цената на недвижимите имоти как е? А?
14:27 02.02.2026
55 си дзън
Военната индустрия тласка икономиката на Русия към дупката.
"Не сме народ, а скотове, наглеци, дива орда от душегубци и злодеи". – Михаил Булгаков
Не ни трябват такива троянски коне. Всички руснаци - вън от ЕС.
Коментиран от #71
14:28 02.02.2026
56 виктория
До коментар #16 от "А бе":то пък с еврото ще вържем!!!
14:28 02.02.2026
57 АУУУУУ
До коментар #51 от "1945":ГРЕШКА ........... В МАГАЗИНИТЕ ПРОДАВАТ АПАРАТ ЗА НАПРАВАТА НА САМОГОН......... ВОДКАТА ВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ ДОМАШНА ............ КОЛКО ЩЕ БЪДЕ МЕТИЛОВИЯ СПИРТ ВЪТРЕ ......ЩЕ СЕ ВИДИ ПО УВЕЛИЧЕНИЯ БРОЙ НА ПОГРЕБЕНИЯТА 🤣🤣🤣🤣
14:29 02.02.2026
58 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #15 от "Честит празник на Зелю,":Поздравявам от бункера всички празнуващи в РФ. За нас също се подготвя празнична вечеря. 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
Коментиран от #67
14:30 02.02.2026
59 виктория
До коментар #51 от "1945":много си изостанал, момче!!! още си в 1945г!!!
14:30 02.02.2026
60 Хмм
14:31 02.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 А ДВ нещо и за Симитли
До коментар #24 от "Град Бузулук е слабо известен дори":Дали ще ни информира ?
14:32 02.02.2026
63 дсоклва
14:32 02.02.2026
64 Ами
14:32 02.02.2026
65 Хохо Бохо
14:33 02.02.2026
66 Копейки
14:33 02.02.2026
67 И ние поздравяваме теб
До коментар #58 от "Розовото пони Путин 🦄":и ЗЕЛЕното градинско джудже Хаяско.🌈
14:33 02.02.2026
68 Атлантизма е еманацията на нацизма...
14:33 02.02.2026
69 Индиеца
14:34 02.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Тази презумпция
До коментар #55 от "си дзън":по какъв начин задоволява по-голям спектър от собствените ти потребности?
14:35 02.02.2026
72 Атлантизма е мамник, той е зло
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.
14:35 02.02.2026
73 дой4еркап0т
14:36 02.02.2026
74 Перо
14:38 02.02.2026
75 Аз обаче тъй, пак да питам сега
14:38 02.02.2026
76 Руснак го казва☝️
Коментиран от #113
14:38 02.02.2026
77 Дедо
14:39 02.02.2026
78 az СВО Победа 80
14:39 02.02.2026
79 !!!?
14:40 02.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Радев също ясен отговор трябва да даде !
"""Гражданите на държавите членки на НАТО трябва да приемат да правят жертви, като да бъдат орязани пенсии, както и средства за здравеопазване и системи за сигурност, за да може да бъдат увеличени разходите за отбрана и да се осигури дългосрочна сигурност в Европа. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте по време на събитие на "Карнеги Европа" в Брюксел, беше предавано по Евронюз и пълният текст го има на сайта на престъпното НАТО .......(Проблемът е един и той е, че в бюджета няма пари)
14:41 02.02.2026
82 Мишел
14:42 02.02.2026
83 По времето на социализма
Няма значение атлантиците от коя партия са, те са еднакво вредни. Те са истинският враг на хората. Запомнете и го разберете хора. Атлантик ли е, все е смет. Токсична смет. Атлантизма е зло.
14:42 02.02.2026
84 АЛА ШВЕЙЦАРИЯ
14:43 02.02.2026
85 Честит празник
14:43 02.02.2026
86 Аз като олигофринясало
14:45 02.02.2026
87 Някой
Ленинград е бил 872 дни под обсада и пак са оживели. Това са руснаци, а не глезльовци като на други места.
Коментиран от #94
14:45 02.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 !!!?
Коментиран от #114
14:46 02.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 И ТАМ ЖИВЕЯТ ПО 65 Г. СРЕДНО.
14:48 02.02.2026
92 Тома
14:48 02.02.2026
93 Въпрос
14:48 02.02.2026
94 Безспорни факти
До коментар #87 от "Някой":Руснаци не съществуват. Имало е руси, които са днешните украинци.
Държавата се казва "Российская Федерация".
Российская - прилагателно
Федерация - съществително
Неудачно е да се наричат гражданите на тази държава на името на прилагателното - русские или россияни.
Правилното е да се наричат на името на съществителното:
Федераси. Или на латиница написано Phederasi.
На федераса са му ампутирали всичко човешко. Единственото, което доближава федерасите до човек е омразата и завистта, които са водещи в живота на култивираните съветски човекоподобни.
Коментиран от #103, #118
14:49 02.02.2026
95 000
14:50 02.02.2026
96 Русия
14:51 02.02.2026
97 То тук без война е 300%
1 литър мляко 0.88€
12бр. Яйца 1.28€
Да продължавам ли бе Евротротинетки еко?
Средна работна заплата в € 990€ нето или 1130€ бруто.
Колко взимате вие бе скапани евроджйчета и колко давате 6бр. яйца в Русия за същата цена като в бг.- то ще си купя 24 бр. яйца😀😀😀
Коментиран от #102, #110, #131
14:51 02.02.2026
98 Само ще ви кажа хора че
14:53 02.02.2026
99 истината
14:53 02.02.2026
100 Теглете си парите в кеш хора !
Коментиран от #127
14:55 02.02.2026
101 анонимен
14:55 02.02.2026
102 Руската пропаганда
До коментар #97 от "То тук без война е 300%":Има за цел глупаците 😄
14:56 02.02.2026
103 Някой
До коментар #94 от "Безспорни факти":А ФРГ какво значи? Федерална република Германия. А САЩ какво значи? Съединени американски щати. А разни държави като Белгия, Швейцария, Канада и други, където дори говорят на различни езици.
А какво е Украйна създадена след ПСВ от 1917-1921г от 3 обединяващи се държави и недостигащи Черно море? УССР Украйна ли е? Ами Кримска автономна съветска социалистическа република? После влезнала в РСФСР (Русия). 1991г в УССР над 70% са гласували на референдум СССР да остане. При разпада веднага е спорно за Крим - подарен от украинеца Хрушчов по случай 300 годишен съюз от 1654г. Еми води се Автономна република Крим част от Украйна преди. Отделно Севастопол със съвсем неясен статут и руски войски там през цялото време. Реално Украйна е също била като федерация. Крим обявява независимост още 1992г.
Коментиран от #116
14:56 02.02.2026
104 Русия
До коментар #4 от "Атина Палада":Атина не се занимавай с плиткото си мозъче със световният лидер В.Путин,а търси със свещ някой тебе да те уважи в някой убор !
14:56 02.02.2026
105 Фори
14:56 02.02.2026
106 Мишел
14:56 02.02.2026
107 БАРС
До коментар #50 от "АУУУУУ":Материнский капитал (на первого ребенка):
728 922 ₽: (с 1 февраля 2026 г.)
14:57 02.02.2026
108 Всяка сутрин милиарди хора по света
14:58 02.02.2026
109 анонимен
14:59 02.02.2026
110 Някой
До коментар #97 от "То тук без война е 300%":То тук и спрямо Германия е 300% по-скъпо. Ето в Лидъл в Германия правеха преди реклама за масло от 77 евроцента. Тук е 2.55 евро в момента. Да не говорим за други. Но това е друг проблем и на местните картели, срещу които няма никакви мерки.
14:59 02.02.2026
111 стоян георгиев
15:00 02.02.2026
112 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Благодаря за отговора!
15:01 02.02.2026
113 Съгласен
До коментар #76 от "Руснак го казва☝️":Точно го е казал .
15:01 02.02.2026
114 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #89 от "!!!?":Ей , още ли не си разбрал КОЙ е Мистър КЕШ ❗🤔
КОЙ се разплаща само в КЕШ,
защото са му намагнитени сметките в банките❗🤔
КОЙ има 1ОО ООО ООО КЕШ разлика в имотната си декларация от миналата година❗🤔
15:02 02.02.2026
115 фрий шопа на летището в Сеул...примерно
15:03 02.02.2026
116 Истината
До коментар #103 от "Някой":Академик Димитрий ЛИХАЧОВ:
Не е нужно да се измисля това,което не е било.Никаква велика история Русия не е имала.Създателите на митовете за историята на Русия са Петър Първи и Екатерина Втора.Цивилизацията в блатата и горите на Московията се е появила през XIII век,с идването на християнските проповедници от цивилизованият Киев.Но още по времето на Петър Първи московските боляри неистово са се съпротивлявали на новото,като представяли като аргумент своето невежество - не искаме киевски проповедници, те там в Киев всички са книжовни плъхове,при тях даже жените им четат.
Коментиран от #121
15:04 02.02.2026
117 Не ми умувайте
Коментиран от #120
15:08 02.02.2026
118 Кремък
До коментар #94 от "Безспорни факти":Дай сега разбор на Съединени Стати.
Съединени - прилагателно Стати съществително в мн. число.
Те Съединенци ли да се наричат или Статци според твоята ,, логика" и каква националност са всъщност,като са калабалък от цял свят? И каква държава са,като дори не могат да си измислят име , нямат дори собствен език,нито собствена азбука.Ама , че мъдрец се извъди!
15:08 02.02.2026
119 Всеки ден милиарди хора
Коментиран от #123
15:12 02.02.2026
120 Шиши съм
До коментар #117 от "Не ми умувайте":Тея схеми от година ги въртим с Бою през дипломатическа поща, ГЕЙргиев и водопада .. 20% и членски внос 500 000 и минимум 5 милиона единичен трансвер
15:13 02.02.2026
121 Ха ХаХа
До коментар #116 от "Истината":Никога, никъде Лихачов не е говорил това
15:14 02.02.2026
122 000
15:14 02.02.2026
123 Пародия
До коментар #119 от "Всеки ден милиарди хора":Не знаех,че празнуващите днес са толкова бройки.Благодарим за просветлението
15:15 02.02.2026
124 Руската грешка
15:19 02.02.2026
125 Ще ти отговоря
До коментар #1 от "Санкция":Никъде в Европа не е 18 % . Средно е около 3 . Други въпроси ?
15:20 02.02.2026
126 Ццц
15:20 02.02.2026
127 Форумни драckaчи 🥳
До коментар #100 от "Теглете си парите в кеш хора !":"И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас."
Хем на сайта, хем го крият ?! 🤣🤣🤣
15:24 02.02.2026
128 ОСВ черни , нали ?
До коментар #13 от "Пенсионер ОСВ":Ах тиии палавникооо .
15:25 02.02.2026
129 Грях
15:25 02.02.2026
130 Бъркаш
До коментар #12 от "Последния Софиянец":2878% е . Абе в кой свят живееш ти ?
Коментиран от #136
15:27 02.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 9689
15:28 02.02.2026
133 Читател
15:29 02.02.2026
134 Умник
До коментар #24 от "Град Бузулук е слабо известен дори":не града е важен , а плаката . Града може и да се казва " пойди на х ..." Все тая .
Коментиран от #138
15:30 02.02.2026
135 У нас
15:33 02.02.2026
136 Пенсионер
До коментар #130 от "Бъркаш":Да бе ти в кой свят живееш - ходил си си в магазин - я сравни цените януари миналата година със сегашните - сигурно са само 3% разликите а не двойно.
Коментиран от #142
15:33 02.02.2026
137 СТАТИСТИКА
Коментиран от #141
15:35 02.02.2026
138 Антитрол
До коментар #134 от "Умник":Обаче протестите във Франция с плакати FREXIT те не са важни нали - важното е да се плюе по Русия.
15:35 02.02.2026
139 Първо пиши на български
До коментар #45 от "БАРС":После сравнявай квото и да било .Вие там сайтове нямате ли си ? Чий го дириш в нашите коте ..
15:35 02.02.2026
140 Хахахаха
До коментар #1 от "Санкция":Е колко е инфлацията в ЕС бе? Заплатите също скачат в ЕС. В България цените са надути, за това стана по-скъпо от колкото в западна Европа.
15:36 02.02.2026
141 Възмутен
До коментар #137 от "СТАТИСТИКА":Абе скрийте се със вашата стъкмистика - то в България инфлацията е под 3% ама защо ли никой не ви вярва.
15:37 02.02.2026
142 Е айде сравни ги де
До коментар #136 от "Пенсионер":Кажи ми точно кое е двойното ? Ама точно . И съм писал - средно за ЕС - . Можеш да четеш , нали ?
Не съм писал България.
15:38 02.02.2026