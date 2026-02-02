Инфлацията в Русия: Един плакат с Путин предизвика фурор

Град Бузулук е слабо известен дори в самата Русия. Той има 80 000 жители, близо е до границата с Казахстан, отдалечен е от Москва на 1200 км – т.е. става дума за дълбока руска провинция. Градът би си останал незабележим, ако не беше едно видео от малък супермаркет и един плакат, за които разказва германската обществена медия ZDF.

"Благодарение на него цените през 2026 се повишиха. Не се стеснявайте да му изкажете вашата благодарност", пише на плаката. Лицето на мъжа е пикселирано, но лесно може да се познае, както и кабинетът, в който той се намира - продължава германската обществена медия и обяснява, че става дума за президента Владимир Путин. Затова не е чудно, че видеото от Бузулук предизвика фурор и донесе неочаквана известност на градчето.

Още новини от Украйна

Толкова директна критика към президента е нежелателна и рядко се среща в Русия. Във видеото някои клиенти настояват касиерката веднага да свали плаката, защото представлявал „обида“. Така или иначе обаче е факт, че инфлацията в Русия е далеч над желаните стойности, отбелязва ZDF. В началото на войната тя скочи до 18%, а през 2025 година на моменти бе от 10 на сто и макар към края на годината положението да се поуспокои, последно пак е около пет процента.

Най-засегната е руската средна класа

Ръстът на инфлацията се дължи най-вече на високите държавни разходи, особено за въоръжение, на силно повишените заплати - най-вече във военния сектор, както и на санкциите. Всичко това не е ново - новото е, че все повече хора в Русия наистина усещат инфлацията по джоба си, посочва германската обществена медия.

"Инфлацията при храните е по-висока от инфлацията като цяло", казва пред ZDF икономическият експерт Александър Коляндр. А това значи, че най-сериозно засегнати са хората с по-ниските доходи. Освен това доскоро инфлацията и заплатите растяха паралелно, но сега заплатите стагнират и инфлацията става все по-осезаема.

Хората се оплакват от скъпотията

Зачестяват и оплакванията в Телеграм: изнервени клиенти пресмятат с колко са се увеличили цените междувременно. Публикувана е и снимка на дубайски шоколад, който се продавал в запечатани кутии, защото много се крадял. А една жена отбелязва, че новата година е започнала пак с нараснали цени.

За да се стигне до истински протести сред населението, това явно не е достатъчно, посочва ZDF и допълва, че руснаците са виждали и по-лошо. Икономическата криза от 1990-те години още не е забравена.

Путин се хвали с успехи в борбата срещу инфлацията

Въпреки това Кремъл се стреми да ограничава недоволството на населението, казва Коляндр. "Доколкото мога да преценя, ограничаването на инфлацията е един от приоритетите на Путин в момента."

Поради това в края на декември на годишната си пресконференция Путин демонстрира загриженост, припомня германската обществена медия. Той е наясно с проблема, във връзка с което даде за пример цената на яйцата, която била паднала миналата година с почти 16 процента.

През декември - пет процента инфлация

В Бузулук всичко това надали звучи убедително. Във видеото касиерката иронично контрира исканията за сваляне на плаката с въпроса: "А нима в страната няма свобода?". След подадена жалба срещу плаката било проведено разследване - но доказателства за нередности не били намерени.

Руските канали в Телеграм разпространяват информацията за "лингвистично разследване" на руското министерство на вътрешните работи, което обаче не установило нарушения на закона. Затова гражданите на Бузулук засега ще продължават да живеят с плаката, а хората в Русия - с високата инфлация.

Автор: Феликс Клаузер