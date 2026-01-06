Цунами със специална благодарност към Станимир Стоилов

Бившият капитан на Левски, Цунами, официално затвори своята страница в "синия" клуб, след като днес финализира трансфера си в турския Ъгдър. Сърцето му остана в София, а думите му към отбора, треньорите и феновете разтърсиха социалните мрежи.

"Благодаря на Бог за силата, здравето и мъдростта, които ми даде по време на това невероятно приключение," започна своето послание Цунами.

Той не пропусна да изрази признателността си към семейството, което винаги е било неговата опора в трудни и радостни моменти. Особено топли думи бяха отправени към ръководството на Левски и всички треньори, с които е работил през годините.

"Станимир Стоилов заслужава специално място в сърцето ми – неговото доверие и наставления бяха ключови за моето развитие както на терена, така и извън него," подчерта бразилецът.

Цунами отдаде дължимото и на съотборниците и целия клубен персонал, с които е споделял битки, победи и уроци, превърнали се в незабравими спомени.

"Вие бяхте моето семейство далеч от дома," сподели той.

Най-емоционалната част от прощалното му слово бе насочена към верните привърженици на Левски.

"В 139 мача дадох всичко от себе си за вас – тичах, страдах, радвах се и винаги мислех за "синята" публика. Вашата подкрепа промени всичко за мен," написа Цунами, като не скри вълнението си.

Благодарности получиха и партньорите му от агенциите, както и приятелите, които е срещнал в България.

"София ще остане завинаги в сърцето ми, а приятелствата, които създадох тук, ще нося със себе си цял живот," допълни той.

"Напускам с високо вдигната глава и сърце, изпълнено с благодарност. Вярвам, че всеки ден съм давал най-доброто от себе си. Само Левски и Левски само!" – завърши емоционалното си обръщение Цунами.