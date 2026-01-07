Лудогорец близо до мощен входящ трансфер

Лудогорец работи усилено по време на зимната пауза от първенството, за да може българският шампион да повиши класата си през пролетта.

"Орлите" са на крачка от мощен входящ трансфер, като се очаква съвсем скоро да вземат един от най-добрите футболисти, който е играл в българското първенство, съобщава Gong.bg.

Лудогорец пази в тайна името на играча, но вече е ясно, че въпросният футболист ще се присъедини към лагера на отбора в Турция.

По-рано днес стана ясно, че разградчани ще привлекат и бразилския бек - Винисиус Ногейра.