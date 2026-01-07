Новини
Лудогорец близо до мощен входящ трансфер

7 Януари, 2026 15:15 449 0

Лудогорец пази в тайна името на играча, но вече е ясно, че въпросният футболист ще се присъедини към лагера на отбора в Турция

Лудогорец близо до мощен входящ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец работи усилено по време на зимната пауза от първенството, за да може българският шампион да повиши класата си през пролетта.

"Орлите" са на крачка от мощен входящ трансфер, като се очаква съвсем скоро да вземат един от най-добрите футболисти, който е играл в българското първенство, съобщава Gong.bg.

Лудогорец пази в тайна името на играча, но вече е ясно, че въпросният футболист ще се присъедини към лагера на отбора в Турция.

По-рано днес стана ясно, че разградчани ще привлекат и бразилския бек - Винисиус Ногейра.


