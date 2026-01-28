Новини
Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с колумбиец от Лудогорец

Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с колумбиец от Лудогорец

28 Януари, 2026 16:03 438 5

  • ботев пловдив-
  • лудогорец -
  • емерсон родригес-
  • бг футбол

Емерсон Родригес ще играе под наем при "жълто-черните"

Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с колумбиец от Лудогорец - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев (Пловдив) привлече под наем 25-годишния полузащитник на Лудогорец – Емерсон Родригес. Новината бе официално потвърдена от „жълто-черния“ клуб, който се надява с този ход да засили средната си линия през пролетния дял на сезона.

Колумбиецът, който ще носи емблематичния номер 10 на „канарчетата“, пристигна в Лудогорец през зимния трансферен прозорец на 2025 година.

Преди да акостира в България, Емерсон Родригес е защитавал цветовете на бразилския гранд Васку да Гама, както и на американския Интер Маями.

Очаква се Родригес да внесе креативност и стабилност в халфовата линия на пловдивчани, които се борят за по-предно класиране в efbet Лига.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Става

    0 0 Отговор
    Ако Подуяне не го откраднат!

    16:06 28.01.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    17:07 28.01.2026

