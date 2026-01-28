Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с колумбиец от Лудогорец

Ботев (Пловдив) привлече под наем 25-годишния полузащитник на Лудогорец – Емерсон Родригес. Новината бе официално потвърдена от „жълто-черния“ клуб, който се надява с този ход да засили средната си линия през пролетния дял на сезона.

Колумбиецът, който ще носи емблематичния номер 10 на „канарчетата“, пристигна в Лудогорец през зимния трансферен прозорец на 2025 година.

Преди да акостира в България, Емерсон Родригес е защитавал цветовете на бразилския гранд Васку да Гама, както и на американския Интер Маями.

Очаква се Родригес да внесе креативност и стабилност в халфовата линия на пловдивчани, които се борят за по-предно класиране в efbet Лига.