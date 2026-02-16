Още една промяна в Ботав Пловдив след раздялата с Димитър Димитров-Херо

Големи рокади разтърсиха футболния клуб Ботев Пловдив! „Жълто-черните“ официално обявиха, че се разделят с треньора Димитър Димитров-Херо. След само три месеца на кормилото, опитният специалист вече не е част от пловдивския тим.

Но това не е единствената промяна в управлението на клуба. Иван Цветанов, познат сред феновете като Трите хикса, също напуска поста си на спортен директор. Въпреки че се оттегля от ръководната позиция, Цветанов ще продължи да работи за развитието на младите таланти в детско-юношеската школа на Ботев Пловдив.

Ето какво споделиха от Ботев Пловдив:

„ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към един от най-утвърдените български специалисти за професионализма и положения труд начело на представителния тим. Пожелаваме му здраве и бъдещи успехи.

В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор. Ръководството на клуба прие неговото решение, като изразява благодарност за свършената работа.

По взаимно съгласие Иван Цветанов ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти“.