Още една промяна в Ботав Пловдив след раздялата с Димитър Димитров-Херо

16 Февруари, 2026 20:09 872 3

Иван Цветанов се оттегля от поста спортен директор

Още една промяна в Ботав Пловдив след раздялата с Димитър Димитров-Херо - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Големи рокади разтърсиха футболния клуб Ботев Пловдив! „Жълто-черните“ официално обявиха, че се разделят с треньора Димитър Димитров-Херо. След само три месеца на кормилото, опитният специалист вече не е част от пловдивския тим.

Но това не е единствената промяна в управлението на клуба. Иван Цветанов, познат сред феновете като Трите хикса, също напуска поста си на спортен директор. Въпреки че се оттегля от ръководната позиция, Цветанов ще продължи да работи за развитието на младите таланти в детско-юношеската школа на Ботев Пловдив.

Ето какво споделиха от Ботев Пловдив:

„ПФК Ботев Пловдив и старши треньорът Димитър Димитров се разделят по взаимно съгласие.

Ръководството на клуба изказва своята искрена благодарност към един от най-утвърдените български специалисти за професионализма и положения труд начело на представителния тим. Пожелаваме му здраве и бъдещи успехи.

В същото време Иван Цветанов подаде оставка от позицията спортен директор на представителния мъжки отбор. Ръководството на клуба прие неговото решение, като изразява благодарност за свършената работа.

По взаимно съгласие Иван Цветанов ще продължи своята дейност в структурата на клуба като директор на детско-юношеската школа, където ще съсредоточи усилията си върху развитието на младите таланти“.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
  • 1 Гочо Василев

    1 0 Отговор
    Жълти папагали

    20:16 16.02.2026

  • 2 Артилерист

    7 0 Отговор
    Херо никъде не се е доказал като добър треньор. Той е бил треньор само на отбори с богати собственици (не казвам мутри, нали), където се купуваха добри футболисти, които можеха да побеждават и без треньор. Като в Кюстендил, примерно. Той е стойкаджия, който тича по тъча по време на мач и с крясъците си имитира вълшебни треньорски указания. Майкъла го определи веднъж накратко: "За толкова много пари и аз ще се правя на луд"...

    20:26 16.02.2026

  • 3 Заглавието

    1 0 Отговор
    Още една промяна в Ботав Пловдив

    20:30 16.02.2026

