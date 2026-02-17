Сериозни имена спорят за треньорския пост в Ботев Пловдив, пише Gong.bg.

Става дума за Ивайло Петев, Георги Дерменджиев и Александър Томаш.

Наскоро собственикът Илиян Филипов призна, че е преговарял и с тримата преди да назначи Димитър Димитров, който се раздели с "канарчетата" в понеделник вечер.

Петев е свободен, като за последно води Бани Яс от ОАЕ. Дерменджиев, за когото пише "Мач Телеграф", пък бе начело на Лудогорец до август 2024 г. и оттогаа е безработен. Томаш, водил и Локомотив Пловдив, беше фаворит преди Херо за Ботев Пловдив, но в последния момент, точно преди да бъдат сложени подписите, нещата пропаднаха заради дребни суми пари.

Предстои до дни да стане ясно на кой точно от тримата ще се спре Илиян Филипов или ще търси друг вариант.